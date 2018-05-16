7 вещей, которые люди узнают только после расставания

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Вряд ли на свете найдется человек, который в свое время не прошел через тернистый путь разрыва отношений. Руководитель брачного агентства Тэмсин Федэл не исключение. За ее спиной болезненный развод и поиск нового смысла в жизни. В своей книге «Одна и счастлива. Как обрести почву под ногами после расставания или развода» она рассказала обо всех открытиях, которые поджидают на этой дороге.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами наблюдениями Тэмсин, ведь есть много важных вещей, понимание которых приходит к человеку именно после расставания. С их помощью в будущем можно построить длительные и гармоничные отношения. А также расскажем, чего лучше не делать.

1. Мир не рухнул и не собирается этого делать

Поначалу вы будете себя жалеть, страдать, вспоминать славные былые времена, изливать душу подругам и друзьям. И бессонные ночи у вас будут, и кусок в горло не полезет. Но обязательно наступит тот момент, когда вы скажете себе: «Хватит!» — и будете двигаться дальше. Тэмсин считает, что первые 90 дней после расставания самые тяжелые, и называет их «режимом выживания». Она советует не торопиться, а оглянуться вокруг, избавиться от тех вещей, которые угнетают, а также уделить внимание своей внешности и здоровью.

2. Вы мало что знали о самом себе

В отношениях вы могли настолько сильно раствориться в своем партнере, что отказались от себя и своего «я». Вспомните, как вы проводили время, чем занимались на выходных, куда ездили в отпуск — всегда ли вы хотели именно этого или порой шли на компромисс и уступали, не желая огорчить партнера? Пришло время выяснить, что же нравится лично вам. Может оказаться, что вы совсем не в восторге от дизайна вашей квартиры, терпеть не можете готовить ужин из трех блюд, а каждый год, катаясь на лыжах в Альпах, втайне мечтали о море.

3. Ешь, молись, отключайся

Не у всех есть возможность отправиться в путешествие, как героиня Джулии Робертс из фильма «Ешь, молись, люби». Впрочем, пробовать новую кухню или медитировать вы можете и в родном городе. Тэмсин также советует «отключаться» — хотя бы на час убрать от себя все гаджеты и просто посидеть в тишине. Это даст вам возможность отдышаться и осмотреться, а также понять, что вы готовы, а что не готовы принять от будущего. Возможно, не стоит поступать так радикально, как героиня Энн Хэтэуэй из фильма «Дьявол носит Prada», и выбрасывать телефон в фонтан, но то, что это помогло ей почувствовать себя свободной, — несомненный факт.

4. Лучше быть одному, чем одиноким в паре

Одна из главных причин, заставляющих нас держаться за отношения, — боязнь одиночества. Перспектива одному ходить в кино, ужинать в кафе и проводить выходные смущает, угнетает и повергает в ужас. На самом деле мы боимся не столько физического отсутствия партнера, сколько остаться наедине со своими мыслями и чувствами. Быть одному — совсем не то же, что быть одиноким, и это не болезнь, от которой нужно лечиться, а возможность лучше узнать самого себя да и попросту делать все, что вам хочется, здесь и сейчас. Помните героиню Киры Найтли из фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке»? Поспешив связать себя узами брака, она так и не стала счастливой, втайне мечтая о другом. Кто знает, какая судьба ждет такие отношения?

5. Единственный путь к «и жили они долго и счастливо» — «будь счастлив сам с собой»

Эллен Берстин однажды сказала: «Какой приятный сюрприз — обнаружить вдруг, насколько неодиноким может быть одиночество». Важно знать, кому можно довериться, но не менее важно доверять самому себе. Проговорите вслух свои переживания — это снизит активность в областях мозга, ответственных за восприятие боли. Не получится найти «своего человека», если вы «сам не свой». Прежде чем искать нового партнера, нужно разобраться в себе, осознать свои желания и потребности. В фильме «Всегда говори „да“» герой Джима Керри обрел свое счастье только тогда, когда разобрался в себе и своей жизни.

6. Чтобы найти «того самого», надо сначала отпустить «не того»

Путь пройден, когда достигнута цель. Это касается и отношений. Двое людей встречаются и что-то постигают вместе, они учатся друг у друга, одновременно являясь и учителями. А когда урок заканчивается, отношения исчерпывают себя. И хотя этот момент почти всегда связан с печалью, такова цена пропуска на следующий уровень духовного развития. Поставьте точку в предыдущих отношениях, прежде чем бросаться в очередную любовную авантюру с головой. Иначе новый партнер просто не найдет для себя места в вашей жизни. Порой нужно сжечь все мосты и полностью сменить обстановку, как героиня Камерон Диас в фильме «Отпуск по обмену», чтобы быть готовой снова открыть свое сердце.

7. Перед вами открыты все дороги

Как пел Майкл Джексон, «если хочешь изменить мир к лучшему, посмотри на себя и начни меняться». Возможно, до встречи с вашим любимым человеком вы строили какие-то планы, о чем-то мечтали, но совместная жизнь заставила вас пересмотреть свои приоритеты. Теперь вас ничего не ограничивает, вы можете смело воплощать свои мечты в реальность.

Бонус: 5 главных ошибок, которые мы совершаем после расставания

Многие из нас совершали странные поступки вовсе не из-за остатков чувства к бывшему партнеру, а просто потому, что хотели сделать хоть что-нибудь, лишь бы не стоять на месте и не вариться в соку собственных горьких воспоминаний. Вот самые частые ошибки: Превращать точку в многоточие: еще одна СМС, самый последний разговор, окончательный аргумент. Нет, нет и еще раз нет!

Отправляться в постель к первому встречному, доказывая, что есть еще порох в пороховницах.

Жалеть себя на публике, заливаясь горькими слезами и причитаниями в духе «Все мужики одинаковые» и «Некому будет стакан воды подать».

Следить за бывшим в социальных сетях, а еще хуже — в повседневной жизни.

Мстить партнеру всеми возможными способами и запугивать его новую пассию, как героиня Умы Турман в фильме «Моя супербывшая».

В любом случае стоит помнить, что расставание — это не приговор, а возможность сделать выводы, поблагодарить за счастливые дни и двигаться дальше. Был ли у вас когда-либо опыт отношений, которые закончились разрывом не по вашему желанию? Что вы могли бы посоветовать тем людям, которые сейчас переживают именно этот момент?