7 доказательств того, что наш мозг искажает реальность как ему вздумается

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У вас тоже есть любимая кружка, в которой чай кажется вкуснее? А предметы вы предпочитаете брать правой рукой (при условии, что вы правша)? Наверняка вы не задумывались, что даже самые обыденные действия — это не просто привычки, а игры нашего разума. Если вам интересно узнать о природе таких явлений, а также по какой причине вы прокрастинируете перед важным мероприятием, то загляните в статью — все ответы вы найдете внутри.

AdMe.ru узнал о самых интересных парадоксах восприятия, после которых захочется о многом подумать.

Наши глаза могут менять вкус еды

В ходе исследований было выявлено, что цвет посуды способен изменить вкус и запах еды. Например, горячий шоколад кажется вкуснее в оранжевой или в чашке кремового цвета, а вкус клубничного желе становится насыщеннее, если его подать на белой тарелке, а не на темной. Именно по этой причине у многих людей есть любимая чашка или тарелка. И еще несколько особенностей вкусовых восприятий: Желтая посуда усиливает лимонный аромат.

Прохладительные напитки лучше пить из посуды холодных оттенков.

Блюдо станет слаще, если его подать на розовой тарелке.

Правая рука кажется длиннее, чем левая

Исследования показали, что правая рука кажется длиннее в среднем на 3 см. Именно из-за иллюзии того, что до предмета можно дотянуться быстрее, многие используют правую руку, а вовсе не из-за удобства или привычки. Но это относится только к правшам, левши такой разницы не замечают.

Мы думаем о себе в будущем как о незнакомом человеке

Всем знакомо это чувство: завтра важный день, к которому нужно готовиться, а вы смотрите очередную серию любимого сериала или просто блуждаете по квартире и периодически пьете чай. Почему мы так поступаем? Дело в том, что, когда мы думаем о себе завтрашнем, наш мозг представляет незнакомого человека. Ему кажется, что кто-то посторонний будет разбираться с проблемами, которые появятся из-за вашей сегодняшней прокрастинации. Или этому незнакомцу удастся блестяще выкрутиться из ситуации. В любом случае это будете не вы. По этой же причине люди позволяют себе вести нездоровый образ жизни, совершать аморальные поступки или откладывать лечение.

Наш мозг не различает даже самые явные изменения

У этого феномена есть свое название — слепота невнимания. Это защитная реакция мозга, которая позволяет ему не обрабатывать абсолютно всю информацию, которую он получает непрерывно. Например, если в течение некоторого времени вы будете смотреть на фотографию, а потом отвлечетесь, то, посмотрев заново на изображение, вы не заметите даже явных изменений. Ученые провели эксперимент: студенты приходили на собеседование и за стойкой их встречал человек, который помогал им заполнить нужную форму и объяснял, что делать дальше. Студенты не знали, что в это время под стойкой прячется еще один человек и в какой-то момент он заменяет первого. Тот, кто скрывался под стойкой, был совершенно не похож на того, с кем общались студенты ранее, и даже одеты они были по-разному, тем не менее испытуемые не распознали подвох. Эксперимент повторили еще раз, и результат был таким же. А теперь представьте, сколько всего мы не замечаем за день!

Наши успехи — всего лишь повод для поблажки

Для исследований собрали две группы людей, которые сидели на диетах и уже добились заметных результатов. Первую группу хвалили, а достижения второй оставили без внимания. После этого всем предложили угощение на выбор: яблоко или шоколадка. 85 % из тех, кого похвалили, выбрали шоколадку, а во второй группе только 58 % людей поступили так же. Наш мозг любит находить поводы для поощрения, что может стать роковым шагом для провала. Представьте, что на месте испытуемых окажутся серьезно зависимые люди — при такой поблажке они могут вернуться к тому, от чего пытались уйти. Мозг всегда отдает предпочтение привычному и наименее энергозатратному способу существования, даже если это ведет к снижению уровня и продолжительности жизни его хозяина.

Чем ниже самооценка, тем красивее окружающие

Был проведен простой эксперимент: людям показывали по три фотографии знаменитостей. Один снимок был настоящим, на другом человека сделали при помощи фотошопа полнее, а на третьем — стройнее. Испытуемых попросили найти реальную фотографию. Результаты получились весьма интересными: если человека (вне зависимости от пола) устраивала собственная фигура и он не страдал от комплексов, то и оригинал фотографии он находил с первого раза. Если же человек переживал из-за лишнего веса или, напротив, из-за худобы, то он выбирал фотографию, противоположную ему. Такой эксперимент можно провести и с любыми другими составляющими. Вывод: реальность в наших глазах искажается под влиянием собственных комплексов, так как нам кажется, что все вокруг лишены нашего недостатка.

Мозг не отличает реальность от воображения

Мозг одинаково реагирует на то, о чем вы думаете, и на то, что вы делаете, и этому есть несколько доказательств: Учеными был проведен эксперимент, в ходе которого одну группу испытуемых просили играть на фортепиано, а другую — представлять игру мысленно. Реакция мозга у тех, кто изображал игру, была такой же, как и у тех, кто на самом деле играл на инструменте.

Другой эксперимент: ученые просили группу людей представить невидимую еду и съесть ее. Испытуемые тщательно пережевывали и глотали кусочки пищи, которые были только в их воображении. Результат: это позволило значительно снизить чувство голода.

Мысли и наше самочувствие взаимосвязаны: химические реакции в организме протекают вне зависимости от того, реальна или воображаема ситуация. Например, если постоянно беспокоиться, то можно повысить уровень кортизола (гормон стресса) в крови. Хорошая новость заключается в том, что этот же самый принцип работает и с серотонином (гормон счастья). Поэтому, представляя себя счастливым, вы действительно можете улучшить ваше физическое состояние.

Поделитесь своими мыслями, которые появились у вас после прочтения статьи.