7 советов для уставших мам и пап, которые винят себя в том, что их дети неидеальны

25 3 48 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть родителем — тяжелая работа. Еще сложнее приходится, когда изо дня в день сталкиваешься с негативным мнением окружающих, которые считают, что ты все делаешь не так, и не стесняются во всеуслышание сообщить об этом. Но часто мы сами взваливаем на себя груз вины за все мыслимые и немыслимые преступления на почве родительства. Преступления, которых мы не совершали.

AdMe.ru придерживается мнения, что всегда быть хорошим родителем невозможно. Мы все равно совершаем ошибки, как бы сильно ни старались. Главное, не винить себя за них и понимать, что все люди неидеальны. Мы собрали для вас советы психологов, к которым стоит прислушаться. А еще мы подготовили небольшой бонус — книги, которые стоит прочесть, если кажется, что вы не справляетесь с ролью хорошего родителя.

Станьте своим собственным адвокатом

С чувством вины сталкиваются многие родители, и, пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни говорил себе: «Я плохая мать» или «Я никудышный отец». Профессор психологии Сет Гиллиан рекомендует сделать следующее. Запишите, что конкретно натолкнуло вас на негативные мысли, затем отметьте, что именно вы подумали и что почувствовали. Это может выглядеть так: Мой ребенок не занес велосипед домой, и я повысила на него голос. — «Я плохая мать». — Вина и злость на себя. Найдите связь между первым и вторым утверждением. Означает ли повышение голоса то, что вы плохой родитель? Возможно, вы отреагировали так только после того, как спокойно восприняли несколько поступков ребенка, которые тоже могли стать причиной вашего раздражения. Анализируя причины, вы можете прийти к выводу, что утверждение «Я плохая мать» — это сильное преувеличение. Чувствуете ли вы сейчас вину и злитесь ли на себя?

Не обращайте внимания на других людей

Шесть из десяти матерей детей в возрасте до 5 лет признаются, что сталкивались с критикой, связанной с воспитанием. Замечания чаще всего делают близкие люди, например родители, супруги или другие родственники, чуть реже — посторонние. Главный повод для критики — дисциплина и поведение детей. Это заставляет женщин чувствовать себя пристыженными и сомневаться в том, что они достаточно хорошие матери. Джанет Леман, магистр социальных наук, посвятившая себя работе с трудными подростками, советует: «Когда вы сталкиваетесь с осуждением со стороны других людей, скажите себе: „Я действительно стараюсь быть хорошим родителем, но другие просто не всегда это видят и не всегда могут оценить адекватно“. Обращайте внимание на собственные чувства и чувства своего ребенка. Это гораздо важнее, чем мнение окружающих».

Позвольте ребенку брать на себя ответственность

Ловили ли вы себя на мысли о том, что вашему сыну сложно оторваться от компьютерных игр потому, что вы позволяли ему проводить перед монитором слишком много времени? Что ваша дочь редко звонит своим бабушке и дедушке потому, что это вы не объяснили ей, насколько для них важно общение с внучкой? Что оценки вашего ребенка не такие высокие потому, что вы перестали каждый вечер помогать ему с уроками? Такие мысли знакомы многим родителям, и они вызывают в душе щемящее чувство сожаления по поводу своих ошибок. Но важно понимать, что эти мысли на самом деле означают одно: вы берете на себя ответственность за поведение своего чада. Ваше желание облегчить ребенку жизнь понятно, но, делая для него все, вы мешаете ему научиться осознавать последствия своих поступков. Джанет Леман рекомендует: «В следующий раз, когда вы поймаете себя на мысли, что вам легче убраться в детской самостоятельно, попросите сына или дочь навести порядок. В детстве вы научились брать на себя ответственность и бороться с трудностями, теперь это должен сделать ваш ребенок. Это поможет ему стать взрослым, которому любая неприятность по плечу».

Никогда не говорите: «Ты наказан на всю жизнь!»

«Ты наказан на всю жизнь» — это карикатурная фраза, описывающая угрозы, которые родители в пылу гнева бросают своим детям. Эти угрозы обычно чрезмерны и трудновыполнимы, и дети это понимают. Если вы регулярно обещаете ребенку, что в результате его проступков наступят серьезные последствия, а потом они не наступают, то в лучшем случае он не будет воспринимать ваши слова всерьез. В худшем вы дадите ему понять, что угрозы можно использовать, чтобы добиться от другого человека желаемого. Вряд ли именно этого вы хотите. Магистр педагогики Сара Бин рекомендует ловить себя за шкирку и выводить из комнаты, как только вы замечаете, что вот-вот с ваших губ сорвется очередное «Никакого компьютера на месяц!». Потом, когда вы успокоитесь, вам будет легче адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Смиритесь: вы никогда не сможете дать ребенку все, что он захочет

Многие родители сожалеют, что из-за огромного вороха рабочих задач и безумного ритма жизни у них не получается проводить с детьми достаточно времени. Еще одна причина чувствовать вину — осознание того, что вы не сможете купить ребенку все, что он хочет. С этим сталкиваются практически все родители, даже очень обеспеченные. Сара Бин обращает внимание: иногда стоит сместить фокус мыслей — как ребенка, так и свой собственный — на то, что не измеряется деньгами. Вы можете купить сыну iPhone последней модели, чтобы он не чувствовал, что его школьный друг в чем-то лучше, но действительно ли это то, что ему нужно для счастья? Может быть, для вас обоих будет полезнее проводить больше времени вместе? Запланируйте какое-нибудь интересное занятие, которое принесет радость и вам, и ребенку. Выключите телефоны, закройте ноутбуки и сосредоточьтесь на том, чтобы просто весело провести время вместе.

Признайте ошибки

Не существует родителей, которые ни разу в жизни не совершали ошибок, и неудачи на почве воспитания рано или поздно случаются с каждым. Если это произошло с вами, первый шаг к тому, чтобы все исправить, — признать, что вы сделали что-то не так. И если ваша ошибка причиняет боль ребенку, обязательно перед ним извинитесь. Покажите ему, что умеете признавать свою неправоту и что цените его и любите. Эми Морин, психотерапевт и автор книги «13 ошибок, которые не совершают сильные духом родители», считает, что в общении с детьми полезно не только уметь признавать свою неидеальность, но и сохранять чувство юмора. Ведь способность посмеяться над собой поможет и вам легче принять собственные несовершенства.

Просто расслабьтесь

Психолог Людмила Петрановская рекомендует просто расслабиться и получать удовольствие от общения с собственным ребенком. Наши дети порой не чувствуют любви потому, что мы сами не можем жить нормально и получать удовольствие от общения с ними. Нам все время кажется, что мы должны прыгать до какой-то планки, соответствовать образу хорошего родителя, родителя отличника, правильно воспитывающего, грамотно развивающего и так далее.



В итоге не хватает времени, чтобы просто быть вместе с ребенком. Так что лучше расслабиться и перестать пытаться достигнуть какого-то мнимого идеала. И просто любить детей, не боясь показать им это.

Бонус: книги, которые нужно читать, когда чувство вины не отпускает

Найджел Латта Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума Каждый родитель мечтает, что его ребенок будет милым ангелочком, всегда послушным и с восторгом взирающим снизу вверх на своих мамочку и папочку. Но эти мечты с треском разбиваются о реальность. Все мы любим своих детей, но иногда просто готовы... Сами знаете, на что мы иногда готовы. И книга практикующего психолога из Новой Зеландии призвана не допустить родительских срывов. Она поможет, если вы совсем отчаялись назвать себя хорошим родителем, и расскажет тем, кто только планирует стать идеальными мамой или папой, к чему стоит быть готовыми. Купить

Людмила Петрановская Если с ребенком трудно В детстве мы не слушались своих родителей, а теперь сами озабочены поиском новых психологических «приемчиков», призванных научить наших детей, как себя вести. И по большей части все эти хитрости не работают, а дети продолжают испытывать наше терпение на прочность. Книга практикующего психолога Людмилы Петрановской не о манипулировании детьми. Она о том, как родителям справляться с трудными ситуациями, как решать конфликты и наладить отношения в семье. Купить

Александр Нилл Воспитание свободой Александр Нилл считал, что трудных детей не существует, есть только трудные взрослые. И пока взрослый не принял себя, он не сможет принять и ребенка. 100 лет назад автор книги создал свою школу для трудных подростков, в которой возвращал детям интерес к учебе и жизни. Она существует до сих пор, а теориями Александра Нилла вдохновлялись многие известные психологи. Это книга о том, как восстановить контакт с ребенком и сделать его счастливым, и о том, как родителю принять себя и собственные ошибки. Купить