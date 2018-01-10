7 признаков того, что вы всех бесите в интернете
Вы наверняка замечали, что фото и посты некоторых друзей из интернета порой раздражают так, что почти хочется побить их в реальной жизни. И при этом даже не всегда ясно, в чем именно проблема.
Все потому, что в социальных сетях тоже есть свой этикет. И AdMe.ru решил уделить этому вопросу немного внимания.
Людей больше всего бесит, когда мы:
- Постим то, что интересно только нашей маме (и то не факт). Знать, что вы впервые за год посетили спортзал или что ваш ребенок научился сидеть, увы, никому не хочется — жизнь жестока. И мир не рухнет, если никто не увидит, какой молочный коктейль вы сегодня пили.
- Напускаем загадочности. Еще один способ вызвать рвотный рефлекс у ваших интернет-друзей — намекнуть, что у вас произошло нечто важное, или выложить фото чего-то непонятного без подписи. К примеру, написать что-то в духе «сегодня был в шаге от своей мечты, но звезды распорядились иначе». Ведь так приятно, когда тебя расспрашивают, а ты ломаешься.
- Выставляем на всеобщее обозрение то, что предназначается кому-то одному. Наверняка вы видели записи такого содержания прямо на стене (в альбоме) отправителя: «Ленка, дай пять, тусанули классно!» Человек, запостивший подобное, думает, что он невероятно общительный, что жизнь у него бьет ключом и друзей полно... Уф! Для этого есть личка.
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Заливаем кучу практически идентичных фотографий. Для таких людей в аду приготовлен отдельный котел, что тут еще сказать.
- Используем откровенные понты. Здесь речь идет о постах, которые должны вызывать зависть и показывать вашим подписчикам, насколько хороша ваша жизнь. Фото билетов на самолет, селфи на фоне идеальной фигуры своей второй половинки, палетка Dior, «случайно» попавшая в кадр — все это из той же серии.
- Включаем «неоткровенные» понты. Когда вы хвастаетесь в открытую, это еще куда ни шло: в конце концов, люди к такому привыкли. Самое неприятное — это хвастовство под маской чего-то другого, например жалобы или «невинного» вопроса. К примеру: «Ох, перемеряла всю одежду в магазине, будь он проклят! Большая грудь и тонкая талия — это сущее наказание! Ушла ни с чем!» Или: «Ребят, никто не знает, где чинят iPhone X? Цена вопроса вообще не волнует». Не надо так. Все прекрасно понимают истинную цель таких постов.
- Злоупотребляем репостами шуточек и ванильных цитат. Так уж устроен интернет, что новые остроумные цитаты разлетаются по нему как горячие пирожки. И если вы репостите одну из них, скорее всего, половина ваших друзей ее уже видела, а другая половина просто пролистает ленту дальше.
Так что же тогда выкладывать?
- Прежде чем выкладывать очередную фотографию, спросите себя: если бы у вас был фотоальбом, настоящий, как у ваших родителей, стали бы вы ее туда помещать, предварительно проявив пленку за деньги? Если нет, то и не постите такое фото. Или разместите его в Stories — сейчас такая функция есть во многих соцсетях. Делитесь только самым-самым.
- Если вы чувствуете, что просто не можете не выкладывать десятки снимков своей собаки, зарегистрируйте, в конце концов, для этого отдельный аккаунт и добавьте в друзья таких же собачников или создайте блог «Собачья жизнь». То же относится и к детям. Ваши подписчики в Facebook вряд ли оценят рецепты супов для младенцев, а в соответствующем окружении это будет очень даже кстати — так вот и найдите себе его.
- Вместо того, чтобы просто постить фото какого-то здания, напишите, что это за здание и чем оно знаменито. Если факты — это не ваше, поделитесь своими эмоциями, подмечайте что-то красивое. Все это даст вам положительный фидбэк от ваших друзей. При этом пишите максимально кратко!
- По идее, хороший пост должен нести в мир нечто позитивное: что-то полезное, красивое или веселое. А не просто показывать, как вам хорошо, какой вы богатый / спортивный и так далее.
- Помня об этом, делитесь крутыми снимками, личным опытом и всем, что может быть интересно кому-то еще, а не только вам.
Фото на превью orson/depositphotos