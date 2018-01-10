7 признаков того, что вы всех бесите в интернете

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Вы наверняка замечали, что фото и посты некоторых друзей из интернета порой раздражают так, что почти хочется побить их в реальной жизни. И при этом даже не всегда ясно, в чем именно проблема.

Все потому, что в социальных сетях тоже есть свой этикет. И AdMe.ru решил уделить этому вопросу немного внимания.