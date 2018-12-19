7 примеров того, как хроническая усталость разрушает вашу жизнь (А вы и не замечаете)
Синдром хронической усталости (СХУ) — это не просто «я устал», а серьезное заболевание, которое нужно лечить, а не ждать, когда само пройдет. Главным отличием СХУ является то, что вы не чувствуете себя отдохнувшим, даже если полноценно провели выходные. Конечно, один или два симптома не говорят о наличии заболевания, но если вы заметили у себя их все, то это повод обратиться к врачу.
Мы в AdMe.ru надеемся, что наша статья поможет вам избавиться от усталости и вы будете чувствовать себя отдохнувшими и полными сил.
У вас начались проблемы со сном
Если вы заметили, что:
- каким бы тяжелым ни был день, вы не можете заснуть;
- вы спите положенное время, но не чувствуете себя выспавшимся;
- ваш ночной сон стал прерывистым и неспокойным,
не спешите принимать снотворное или успокоительное. Все эти симптомы могут говорить о наличии СХУ, и в таком случае лучше не заниматься самолечением, а отправиться к врачу.
Ваше физическое состояние значительно ухудшилось без видимых причин
Вы заметили такие симптомы, как:
- частые головные боли вплоть до мигрени;
- вы стали остро реагировать на яркий свет и звук;
- сосредоточиться стало намного сложнее;
- увеличились лимфоузлы на шее и в подмышечных впадинах (без наличия иных заболеваний);
- непреходящая боль в горле, мышцах и суставах (без наличия иных заболеваний).
Опять же, каждый симптом в отдельности не говорит о наличии СХУ, но, если вы обследовались у терапевта и он не нашел у вас никаких заболеваний, которые дают такие симптомы, это повод обратиться к психотерапевту, который сможет адекватно оценить ваше состояние и поможет справиться с недугом.
Вам стало трудно радоваться успеху
Если раньше вы испытывали весь спектр положительных эмоций, то сейчас с этим стало намного сложнее. Вы стали обесценивать свои успехи и чувствовать себя «самозванцем», ваша самооценка стремительно падает.
Если такое состояние сопровождается другими симптомами усталости, то сейчас самое время обратиться к психологу.
У вас пропало желание что-либо делать
Нет ничего плохого, чтобы поваляться целый день на диване в выходной. Но если вы видите, что даже обычные домашние дела вызывают у вас огромное сопротивление, это серьезный повод задуматься.
Нерешенные дела начинают накапливаться как снежный ком, а чтобы их решить, вам приходится собрать всю свою силу воли в кулак.
Привычные способы расслабления не работают
Если раньше вы могли побыть в компании с друзьями, а потом еще неделю чувствовать прилив сил, то сейчас такие посиделки не приносят ничего, кроме апатии и усталости.
У каждого из нас есть свои приемы, которые нас расслабляют и дают силы. С синдромом хронической усталости такие радости жизни становятся нам недоступны. Они просто не работают. Так же как и новые способы.
У вас значительно ухудшились отношения с близкими людьми
Если раньше вы много времени уделяли своим близким, то сейчас на это у вас просто нет энергии. И довольно сложно быть социально активным, когда вы постоянно уставший.
В состоянии хронической усталости нам сложнее не только принимать, но и давать поддержку, что рано или поздно может привести к одиночеству и социальной изолированности. Так что обратите внимание на ваш круг общения.
Вам сложно контролировать свои эмоции
Вроде бы нет никакого повода для плохого настроения, вспышек агрессии или немотивированного раздражения. А вы все это испытываете и не знаете, когда ваше эмоциональное состояние улучшится. То, на что раньше вы бы не обратили внимания, может привести к нервному срыву.
Что же делать?
К сожалению, лекарства именно от СХУ еще нет, вся терапия направлена на облегчение симптомов. Если вы заметили у себя все эти признаки (или большинство), обращайтесь за квалифицированной психологической помощью. А это список того, что вы можете сделать уже сейчас:
- нормализуйте свой режим дня;
- пройдите курс массажа и ЛФК;
- вылечите хронические заболевания, связанные с недостаточным поступлением кислорода в организм.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru