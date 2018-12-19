7 примеров того, как хроническая усталость разрушает вашу жизнь (А вы и не замечаете)

1

18

7.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Синдром хронической усталости (СХУ) — это не просто «я устал», а серьезное заболевание, которое нужно лечить, а не ждать, когда само пройдет. Главным отличием СХУ является то, что вы не чувствуете себя отдохнувшим, даже если полноценно провели выходные. Конечно, один или два симптома не говорят о наличии заболевания, но если вы заметили у себя их все, то это повод обратиться к врачу.

Мы в AdMe.ru надеемся, что наша статья поможет вам избавиться от усталости и вы будете чувствовать себя отдохнувшими и полными сил.

У вас начались проблемы со сном

Если вы заметили, что: каким бы тяжелым ни был день, вы не можете заснуть;

вы спите положенное время, но не чувствуете себя выспавшимся;

ваш ночной сон стал прерывистым и неспокойным, не спешите принимать снотворное или успокоительное. Все эти симптомы могут говорить о наличии СХУ, и в таком случае лучше не заниматься самолечением, а отправиться к врачу.

Ваше физическое состояние значительно ухудшилось без видимых причин

Вы заметили такие симптомы, как: частые головные боли вплоть до мигрени;

вы стали остро реагировать на яркий свет и звук;

сосредоточиться стало намного сложнее;

увеличились лимфоузлы на шее и в подмышечных впадинах (без наличия иных заболеваний);

непреходящая боль в горле, мышцах и суставах (без наличия иных заболеваний). Опять же, каждый симптом в отдельности не говорит о наличии СХУ, но, если вы обследовались у терапевта и он не нашел у вас никаких заболеваний, которые дают такие симптомы, это повод обратиться к психотерапевту, который сможет адекватно оценить ваше состояние и поможет справиться с недугом.

Вам стало трудно радоваться успеху

Если раньше вы испытывали весь спектр положительных эмоций, то сейчас с этим стало намного сложнее. Вы стали обесценивать свои успехи и чувствовать себя «самозванцем», ваша самооценка стремительно падает. Если такое состояние сопровождается другими симптомами усталости, то сейчас самое время обратиться к психологу.

У вас пропало желание что-либо делать

Нет ничего плохого, чтобы поваляться целый день на диване в выходной. Но если вы видите, что даже обычные домашние дела вызывают у вас огромное сопротивление, это серьезный повод задуматься. Нерешенные дела начинают накапливаться как снежный ком, а чтобы их решить, вам приходится собрать всю свою силу воли в кулак.

Привычные способы расслабления не работают

Если раньше вы могли побыть в компании с друзьями, а потом еще неделю чувствовать прилив сил, то сейчас такие посиделки не приносят ничего, кроме апатии и усталости. У каждого из нас есть свои приемы, которые нас расслабляют и дают силы. С синдромом хронической усталости такие радости жизни становятся нам недоступны. Они просто не работают. Так же как и новые способы.

У вас значительно ухудшились отношения с близкими людьми

Если раньше вы много времени уделяли своим близким, то сейчас на это у вас просто нет энергии. И довольно сложно быть социально активным, когда вы постоянно уставший. В состоянии хронической усталости нам сложнее не только принимать, но и давать поддержку, что рано или поздно может привести к одиночеству и социальной изолированности. Так что обратите внимание на ваш круг общения.

Вам сложно контролировать свои эмоции

Вроде бы нет никакого повода для плохого настроения, вспышек агрессии или немотивированного раздражения. А вы все это испытываете и не знаете, когда ваше эмоциональное состояние улучшится. То, на что раньше вы бы не обратили внимания, может привести к нервному срыву.

Что же делать?

К сожалению, лекарства именно от СХУ еще нет, вся терапия направлена на облегчение симптомов. Если вы заметили у себя все эти признаки (или большинство), обращайтесь за квалифицированной психологической помощью. А это список того, что вы можете сделать уже сейчас: нормализуйте свой режим дня;

пройдите курс массажа и ЛФК;

вылечите хронические заболевания, связанные с недостаточным поступлением кислорода в организм.