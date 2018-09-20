7 ошибок в общении с коллегами, которые, увы, совершают все

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Если вам кажется, что взаимоотношения с коллегами — это не самый важный пункт в вашей карьере, то вы ошибаетесь. Исследования показывают, что если у вас дружные отношения с коллективом, то и продуктивность значительно возрастает. Но, к сожалению, приходя на работу, мы можем допускать досадные промахи, которых и сами порой не замечаем. И для того, чтобы это предотвратить, мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, ведь предупрежден — значит вооружен.

Мы в AdMe.ru надеемся, что у вас такой же дружный коллектив, как и у нас, а если что-то не так, то наша статья поможет это исправить.

Не запоминаете имен

«Имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке». Знаменитый педагог и оратор Дейл Карнеги в своей книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» рекомендует называть людей по имени с момента знакомства, ведь так вы не только запомните, как кого зовут, но и продемонстрируете уважение к окружающим вас людям.

Не приносите угощения

Когда к нам приходят гости, наша прямая обязанность — вкусно их накормить. Но что же делать на работе? Если вам хочется побаловать коллег и заработать себе репутацию приятного человека, принесите на работу какие-нибудь вкусняшки. Не обязательно весь день стоять у плиты (хотя это, конечно, высший пилотаж), достаточно принести к чаю печеньки и угостить ими всех. А если это станет традицией для всего коллектива, то голодным вы на работе точно не останетесь.

Боитесь добавлять коллег в друзья

Если вы хотите побольше узнать про компанию, в которой работаете, и подружиться с коллегами, стоит узнать их интересы и достижения. Во-первых, так вы найдете точки соприкосновения, а во-вторых, сможете понять, какие темы обсуждать не следует. Главное, не стоит распространять полученную информацию. Ведь вам же не нужна репутация сплетника?

Слишком активно предлагаете общение

Конечно, хочется понравиться всем и сразу, но излишнее стремление завести друзей может и оттолкнуть от вас коллег. Присмотритесь к людям, которые вас окружают. Выработайте тактику общения с каждым коллегой, ведь кто-то любит заводить знакомства на работе, а кто-то предпочитает исключительно деловое общение. Не торопитесь и не старайтесь понравиться всем и сразу. Не раскрывайте о себе очень личную информацию: помните, что разговоры на доверительные темы лучше вести вне работы.

Не делаете комплименты

Тут важен тот же принцип, что мы обсуждали выше. Если вы будете отмечать достоинства и таланты коллег без лести и делать искренние комплименты, то это только создаст вам репутацию открытого и доброго человека. Главное — честность и умеренность. И лучше избегать комплиментов, которые могут быть расценены как двусмысленные. Похвалить отчет коллеги и сказать комплимент по поводу его шикарных глаз — это не одно и то же.

Не соблюдаете нейтралитет

Если вы заметили, что на рабочем месте стали появляться (или уже были) отдельные группировки сотрудников, не стоит занимать чью-либо сторону. Важно сохранять нейтралитет, так как в ином случае ваша репутация и хорошие отношения со всем коллективом могут пострадать. Будьте вежливы и находите добрые слова для всех, вне зависимости от социального положения человека. Пресекайте любые негативные высказывания в адрес коллег. В перспективе такая позиция избавит вас от постоянного негатива, который может отразиться на вашей работе.

Не следите за языком тела

Язык тела очень важен при общении с людьми. Мы неосознанно можем транслировать сигналы, которые считывают наши коллеги и из-за которых они могут перестать общаться с нами по-дружески. Закрытая поза, предметы, агрессивно наставленные на собеседника, вечно хмурое выражение лица — все это лишь краткий перечень вещей, которыми мы можем оттолкнуть от себя окружающих. Если вы хотите производить хорошее впечатление на людей, с которыми вы общаетесь, используйте эти приемы: Смотрите на собеседника во время разговора.

Поворачивайтесь торсом к людям, когда они с вами разговаривают.

Вежливо улыбайтесь, если это возможно.

Во время беседы не стоит тыкать в человека пальцем или предметом в руках.

Не прикрывайте рот рукой при разговоре. Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам на невербальном уровне стать приятным собеседником.

Надеемся, вам помогут наши советы. Возможно, вы знаете и другие способы наладить общение с коллегами? Поделитесь с нами в комментариях.