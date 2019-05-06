6 правил, которые спасут вам жизнь при пожаре в общественном месте

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Вера в то, что с нами ничего плохого не случится, часто приводит к тому, что мы оказываемся не готовы к неприятностям. Но надежду на удачу лучше заменить знанием правил и тренировкой навыков, которые пригодятся в чрезвычайной ситуации.

AdMe.ru выучил назубок указания МЧС, правила школы безопасности «Стоп Угроза» и четкие инструкции от профессионального пожарного о том, как вести себя, если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в публичном месте, где много людей, и хочет познакомить вас с ними.

1. Определите, какой выход вам подходит

Итак, если вы увидели дым или огонь, почувствовали запах гари, услышали, что сработала система оповещения, а люди спешно покидают здание, быстро идите к центральным выходам, выходу через парковку или любому другому выходу, если вам точно известно, что он открыт. Лестничными клетками лучше не пользоваться: выход на улицу там часто закрыт на замок, вы окажетесь в ловушке. Если туда хлынет толпа, начнется давка, лестничная клетка заполнится ядовитыми продуктами горения, выбраться оттуда уже возможности не будет. Если началась паника и сразу покинуть здание не удается, постарайтесь отойти от толпы в любое свободное место и понаблюдать за потоком людей, которые движутся к выходам на лестничные клетки. Если на входе нет пробки, значит выход открыт, следуйте за другими. Обратите внимание на зону парковки. Парковка — это другой пожарный отсек (часть здания, отделенная от других частей противопожарными стенами), ее эвакуационные выходы и выезды для машин ведут прямо на улицу и не связаны с надземной частью здания. Не пользуйтесь автомобилем, идите пешком. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтами.

2. Соблюдайте правила поведения в толпе

Если вы оказались в толпе, двигайтесь по направлению основного потока людей. Скрестите руки на груди, выставив локти вперед и держась руками за плечи: это даст возможность дышать в давке. Ребенка возьмите на руки. Лучшая поза — «запасной парашют»: его руки обнимают вашу шею, ноги — талию. Если вы вместе с другим взрослым, он должен прижаться вплотную к вашей спине, держась за ваш ремень или талию в районе живота. В крайнем случае сцепитесь локтями. Если вы все-таки потерялись, не останавливайтесь и не сопротивляйтесь движению толпы — встретитесь снаружи. Аккуратно огибайте встречные преграды вроде углов или колонн, заранее глядя, что впереди. Если вы упали, крепко хватайте ближайшего человека за ноги или одежду и взбирайтесь по нему!

3. В крайнем случае идите в туалет

Если эвакуироваться не удалось, используйте туалетную комнату. На ручке двери на входе оставьте одежду — привяжите шарф, повесьте куртку. Для пожарных это знак, что внутри кто-то есть. Затем откройте краны, намочите одежду и все возможные вещи и обложите ими дверь, заткнув все щели. Все время смачивайте их водой и ждите пожарных.

4. Используйте окна правильно

Использовать окна как выход есть смысл, если вы находитесь не выше 3-го этажа здания с высотой потолка до 3 м или не выше 2-го этажа в торговом центре. Прыжок с высоты больше 5 м очень опасен, но до 9 м вероятность остаться в живых довольно высока. Если выше — шансов нет. Смысл прыгать из окна 3-го этажа (2-го в ТЦ) есть, если вы взрослый здоровый человек. С большой вероятностью можно сломать ногу, но остаться в живых. Дети, пожилые люди, беременные такого прыжка не переживут. Нельзя помогать им выпрыгивать. Если вы собрались прыгать, лучше всего сократить расстояние до земли и повиснуть на откосе на вытянутых руках, ноги держать в полусгибе и постараться после соприкосновения с землей завалиться на бок. На растянутую под вами материю постарайтесь упасть плашмя на спину, не солдатиком. Если под вами вентиляционный короб, сдвиньтесь так, чтобы траектория вашего полета с ним не пересекалась. Если вы находитесь выше 3-го этажа (2-го этажа в ТЦ): Постарайтесь привлечь к себе внимание, размахивая светлой одеждой. Не открывайте окно, если в помещении можно дышать без этого . Открытое окно усилит тягу, и помещение быстро заполнится дымом с продуктами горения. Пламя тоже быстрее тянется к открытым точкам.

. Открытое окно усилит тягу, и помещение быстро заполнится дымом с продуктами горения. Пламя тоже быстрее тянется к открытым точкам. В сильно задымленном помещении лучше высунуться в окно, насколько это возможно, а если есть широкий откос, то сесть на него снаружи и дожидаться помощи.

5. В задымленном помещении ориентируйтесь по стенам

В большинстве случаев при пожарах люди гибнут не от огня, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами горения. Первое правило выхода из горящего или задымленного помещения — приложить к лицу мокрую ткань, которая будет служить фильтром. Если воды под рукой нет, писайте на одежду — шарф, блузку, подол юбки — и дышите через нее. Научите детей, что в такой ситуации это не стыдно. Это может спасти жизнь. В задымленном помещении идите к выходу, держась за стены, чтобы не терять ориентацию. Передвигайтесь ползком или пригнувшись, так как дым идет вверх и на уровне пола дышать чуть легче.

6. Если горит одежда, падайте на землю и катайтесь

Если на вас загорелась одежда, бежать ни в коем случае нельзя — так огонь будет распространяться еще быстрее. Соблюдайте правило «остановись, падай, катайся». Горизонтальное положение убережет голову и волосы,так как пламя всегда идет вверх, а валяние по земле быстро потушит его. Если одежда горит на другом человеке, нужно набросить на него что-то плотное, например коврик или пальто.

Полезные ссылки: Школа «Стоп Угроза»: тренинги для детей по безопасности на улице и в интернете.

Курсы Красного Креста по оказанию первой помощи.

А вы знаете правила поведения в чрезвычайных ситуациях? Учите им своих детей?