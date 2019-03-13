6 основных психических расстройств, c которыми сталкиваются современные люди

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В течение жизни люди претерпевают множество сильнейших эмоциональных и психологических потрясений. Нет ничего удивительного в том, что порой это приводит к развитию того или иного психического недуга. На сегодняшний день существует уже более 300 классифицированных форм диагностируемых психических заболеваний, и не все они поддаются лечению. Но, к счастью, самые распространенные из них, о которых и пойдет речь в данной статье, вполне поддаются коррекции, если вовремя обратиться за помощью.

AdMe.ru ни в коем случае не призывает вас бить тревогу и впадать в панику, если вы заметите в приведенных ниже описаниях сходства с собой, с кем-то из родных или со своими детьми. В каждом случае довольно легко отделить безобидные особенности характера и привычки от проявлений настоящего заболевания, поэтому не торопитесь с выводами. Подумайте еще раз. И если у вас все-таки остались сомнения, то не бойтесь и действуйте — отправляйтесь к специалисту, который либо успокоит вас, либо назначит эффективное лечение. По ходу чтения вы поймете, что в любом случае лучше перестраховаться, чем пустить все на самотек.

Синдром дефицита внимания

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — расстройство развития, которое обычно проявляется уже в детском возрасте. Человек с этим синдромом, как правило, испытывает трудности с концентрацией внимания, не может управлять своей импульсивностью, что делает невозможным длительное пребывание в спокойном и почти неподвижном состоянии, и в целом с трудом занимается задачами, требующими усидчивости и сосредоточенности. Случается и так, что детям удается успешно подавлять в себе эти симптомы в школе и контролировать их. Но тогда, под влиянием возрастающего стресса, СДВГ может дать о себе знать при поступлении в университет или при устройстве на работу. К счастью, и дефицит внимания, и гиперактивность обычно благополучно лечатся с помощью определенных препаратов и/ или психотерапии.

Пограничное расстройство личности

Данное расстройство порой также называют маниакально-депрессивным психозом или биполярной депрессией. Оно характеризуется стремительными, неконтролируемыми колебаниями настроения в широком диапазоне — от бурной радости до летаргического состояния апатии или наоборот. Окружающие часто воспринимают поведение людей с пограничным расстройством как признак скверного характера. Они обидчивы, импульсивны, непоследовательны, страдают неконтролируемыми вспышками гнева, за которыми почти сразу следует раскаяние. При этом они очень быстро привязываются к людям и легко перенимают их вкусы и взгляды, поскольку не имеют своей твердой позиции из-за бесконечного ощущения хаоса. Биполярная депрессия также поддается медикаментозному воздействию, но все же наиболее эффективным способом лечения на данный момент является диалектическая поведенческая психотерапия.

Депрессия

Депрессия, конечно же, играет одну из наиболее серьезных ролей в жизни современного человека. Прежде всего, отметим: это состояние не имеет ничего общего с периодическими эпизодами грусти и апатии, которые в течение жизни случаются у каждого из нас. Черта между просто плохим настроением и депрессией проводится тогда, когда состояние начинает оказывать разрушительное воздействие на повседневную жизнь человека. Ученые считают, что склонность к депрессивным состояниям часто передается генетически, но и жизненные события, безусловно, имеют немалое значение, выступая в качестве спускового крючка. Также частично в этом бывают виновны химические и гормональные изменения в организме, которые человек претерпевает в пубертатном периоде. Недооцененные и проигнорированные признаки депрессии чаще всего становятся причиной суицидов. Крайне важно вовремя озаботиться деструктивными изменениями сознания и обратиться за консультацией, чтобы выявить причины подобного состояния.

Обсессивно-компульсивное расстройство

ОКР, или невроз навязчивых состояний, представляет собой нарушение психики, которое, как правило, затрагивает людей всех возрастов и социальных слоев и проявляется в том, что человек становится заложником циклов навязчивых идей (неконтролируемых и пугающих мыслей и образов) и действий (отчаянных попыток отвлечь себя и/ или снизить воздействие навязчивых мыслей). Это расстройство может иметь как эпизодический, так и хронический характер, и часто идет рука об руку с синдромом тревожных состояний. Большинство людей время от времени страдает навязчивыми мыслями или действиями, но это вовсе не значит, что все больны ОКР. Болезнь диагностируется тогда, когда поведенческое расстройство достигает такой крайности, что отнимает очень много времени и сил и не дает человеку вести обычную повседневную жизнь.

Тревожность

В то время как обычное беспокойство может опять же время от времени испытывать любой человек, что считается совершенно нормальным, у пациентов с тревожным расстройством оно переходит все границы, замещает собой все иные переживания и мешает нормальной жизни. В зависимости от отличительных признаков, тревожность может принимать формы других психических отклонений, таких как агорафобия, паническое расстройство, социофобия, обсессивно-компульсивное расстройство и т. д. К стандартным симптомам тревожности относится острое стрессовое состояние, а также устройчивое, неконтролируемое и часто необоснованное беспокойство, которое несоразмерно реально существующим в жизни человека проблемам. К счастью, есть множество эффективных методов лечения данного недуга. Нужно только сделать первый шаг и обратиться за консультацией к специалисту.

Пищевые расстройства

Пищевые расстройства (анорексия, булимия, переедание и т. д.) — один из самых распространенных психологических недугов, в основном спровоцированных стойкими и зачастую нереалистичными стандартами современной красоты. Пищевыми расстройствами страдает более 30 млн людей только в США (причем женщины подвержены им в 2 раза чаще, чем мужчины), не говоря уже об остальном мире. Подобно проблемам, связанным со злоупотреблением психоактивными веществами и с прочими зависимостями, зацикленность на еде в том или ином проявлении вредит психическому и физическому благополучию ничуть не меньше, если не заняться этим вопросом вовремя. Прогрессирование противоречивых пищевых привычек, таких как переедание или недоедание, которые приводят к резкому снижению или набору веса, и тем более практически полный отказ от еды довольно скоро приводят к нарушению деятельности всего организма, если своевременно не заняться данной проблемой.