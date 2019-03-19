6 косметических продуктов, которые совсем не стоят потраченных на них средств

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В косметическом магазине труднее всего удержаться от незапланированных покупок: новинки, акции и красноречивые консультанты так и просят унести на кассу пару красивых баночек. Постепенно полки в ванных комнатах заставляются различными средствами, большая часть которых всего лишь продукт маркетологов, не отличающийся эффективностью. Из статьи вы узнаете, на каких средствах красоты стоит сэкономить, а какие — не покупать вовсе.

AdMe.ru решил разобраться в том, какие продукты предназначены не для поддержания нашей красоты, а для увеличения продаж и прибыли косметических компаний.

Профессиональные, аптечные и органические средства для волос

Средства для волос в первую очередь отличаются друг от друга концентрацией активных веществ, но больше не означает лучше: Профессиональная продукция дарит волосам ухоженный вид за счет большого содержания силиконов и активных ингредиентов. Например, шампуни профессиональных марок не только очищают кожу головы, но и направлены на нейтрализацию воздействия химических веществ на стержень волоса после окрашивания или удаления остатков укладочных средств. Такая продукция не предназначена для ежедневного использования.

дарит волосам ухоженный вид за счет большого содержания силиконов и активных ингредиентов. Например, шампуни профессиональных марок не только очищают кожу головы, но и направлены на нейтрализацию воздействия химических веществ на стержень волоса после окрашивания или удаления остатков укладочных средств. Такая продукция не предназначена для ежедневного использования. Аптечная косметика эффективна для лечения специфических проблем (дерматит, себорея и так далее), но средства для повседневного ухода ничем, кроме высокой цены, не отличаются от того, что продается в магазинах.

эффективна для лечения специфических проблем (дерматит, себорея и так далее), но средства для повседневного ухода ничем, кроме высокой цены, не отличаются от того, что продается в магазинах. Почти у каждого производителя есть линейка продуктов с надписью: «органические», «растительные», «био», но за красивыми названиями ингредиентов и их свойств скрываются всего лишь фантазии маркетологов. В законодательстве не прописаны требования к такой продукции, поэтому проверить добросовестность производителя не представляется возможным и потребитель чаще всего платит за модные слова на упаковке. Но даже если основу продукта составляют натуральные моющие компоненты, то в этом случае страдает качество, потому как такие средства плохо очищают волосы, а присутствие подобных компонентов в составе необходимо только для маркетинговых целей. При возникновении желания положить в корзину для покупок дорогое средство для волос, помните, что ни один косметический продукт не способен сотворить чудо: от секущихся кончиков помогут только ножницы, главная функция шампуня — очищение, а густота и толщина волос зависят от генетики, поэтому средств для ускорения их роста попросту не существует.

Тоник для лица

Производители называют тоник обязательной ступенью в уходе за кожей лица и приписывают ему много незаменимых свойств: сужение пор, увлажнение, питание, очищение. Но если посмотреть состав некоторых тоников, то можно понять, что вреда от них больше, чем пользы: вода, красители, отдушки, консерванты, спирт и небольшое количество растительных экстрактов. В лучшем случае вы купите совершенно бессмысленный продукт, а в худшем — появятся шелушение, высыпания и раздражение.

Дорогой антивозрастной уход

Проводился эксперимент, в ходе которого испытуемым дали 3 разных средства: группа А в течение 6 недель пользовалась дорогим кремом в роскошном тюбике, группа В получила обычный увлажняющий крем, но в красивой банке, а группе С достался дорогой крем в простой упаковке. Итоговую оценку состояния кожи давали как сами испытуемые, так и дерматологи. Единственное отличие, которое заметили ученые: участники группы A и B пользовались продукцией интенсивнее и охотнее, чем люди из группы C. Дерматологический контроль показал, что различий в эффективности между этими тремя продуктами нет: внешний вид участников и качество кожи остались такими же, как и до эксперимента. И нет ни одного исследования, которое подтвердило бы эффективность дорогих косметических средств.

Средства, увеличивающие губы

Подобных средств много, но все они работают по одному принципу — за счет раздражителей в составе (чаще всего это масло корицы, ментол или имбирь). К губам приливает кровь, словно вы поели острую пищу, и этот эффект сохраняется приблизительно час. Но злоупотребление подобными блесками для губ приводит к сухости и трещинам на губах. А также со временем возникает привыкание и средство перестает работать.

Лосьон для загара в душе

Всем известно о вреде солнца и солярия, поэтому средства с эффектом загара популярны даже в солнечных уголках нашей планеты. Производители с каждым разом пытаются сделать так, чтобы процесс нанесения автозагара для нас стал проще, а вид кожи — естественнее. Одна из последних разработок — гель для душа с эффектом загара. Все, что требуется, — нанести средство на пару минут, пока вы находитесь в душе, и смыть. Но эта задумка требует серьезных доработок, потому как добиться ровного и заметного загара почти невозможно, а кожа приобретает специфический запах. Пока не будет найдена идеальная формула, лучше отдать предпочтение автозагару в традиционной форме — в виде лосьона или спрея.

Палетки косметических средств

Мало кто в обычной жизни каждый день красится как Ким Кардашьян, но тем не менее люди продолжают покупать палетки со множеством оттенков корректоров, теней и румян. Если говорить о кремовых палетках для контуринга, то с ними легче переборщить и получить неестественный результат, а огромный выбор цветов не нужен никому, кроме визажистов. Лучше купить один или два продукта, но те, которые подойдут вам и которыми вы точно будете пользоваться.

А вы часто совершаете спонтанные покупки? О каком приобретении жалели больше всего?