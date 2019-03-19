6 косметических продуктов, которые совсем не стоят потраченных на них средств
В косметическом магазине труднее всего удержаться от незапланированных покупок: новинки, акции и красноречивые консультанты так и просят унести на кассу пару красивых баночек. Постепенно полки в ванных комнатах заставляются различными средствами, большая часть которых всего лишь продукт маркетологов, не отличающийся эффективностью. Из статьи вы узнаете, на каких средствах красоты стоит сэкономить, а какие — не покупать вовсе.
AdMe.ru решил разобраться в том, какие продукты предназначены не для поддержания нашей красоты, а для увеличения продаж и прибыли косметических компаний.
Профессиональные, аптечные и органические средства для волос
Средства для волос в первую очередь отличаются друг от друга концентрацией активных веществ, но больше не означает лучше:
- Профессиональная продукция дарит волосам ухоженный вид за счет большого содержания силиконов и активных ингредиентов. Например, шампуни профессиональных марок не только очищают кожу головы, но и направлены на нейтрализацию воздействия химических веществ на стержень волоса после окрашивания или удаления остатков укладочных средств. Такая продукция не предназначена для ежедневного использования.
- Аптечная косметика эффективна для лечения специфических проблем (дерматит, себорея и так далее), но средства для повседневного ухода ничем, кроме высокой цены, не отличаются от того, что продается в магазинах.
- Почти у каждого производителя есть линейка продуктов с надписью: «органические», «растительные», «био», но за красивыми названиями ингредиентов и их свойств скрываются всего лишь фантазии маркетологов. В законодательстве не прописаны требования к такой продукции, поэтому проверить добросовестность производителя не представляется возможным и потребитель чаще всего платит за модные слова на упаковке. Но даже если основу продукта составляют натуральные моющие компоненты, то в этом случае страдает качество, потому как такие средства плохо очищают волосы, а присутствие подобных компонентов в составе необходимо только для маркетинговых целей.
При возникновении желания положить в корзину для покупок дорогое средство для волос, помните, что ни один косметический продукт не способен сотворить чудо: от секущихся кончиков помогут только ножницы, главная функция шампуня — очищение, а густота и толщина волос зависят от генетики, поэтому средств для ускорения их роста попросту не существует.
Тоник для лица
Производители называют тоник обязательной ступенью в уходе за кожей лица и приписывают ему много незаменимых свойств: сужение пор, увлажнение, питание, очищение. Но если посмотреть состав некоторых тоников, то можно понять, что вреда от них больше, чем пользы: вода, красители, отдушки, консерванты, спирт и небольшое количество растительных экстрактов. В лучшем случае вы купите совершенно бессмысленный продукт, а в худшем — появятся шелушение, высыпания и раздражение.
Дорогой антивозрастной уход
Проводился эксперимент, в ходе которого испытуемым дали 3 разных средства: группа А в течение 6 недель пользовалась дорогим кремом в роскошном тюбике, группа В получила обычный увлажняющий крем, но в красивой банке, а группе С достался дорогой крем в простой упаковке. Итоговую оценку состояния кожи давали как сами испытуемые, так и дерматологи. Единственное отличие, которое заметили ученые: участники группы A и B пользовались продукцией интенсивнее и охотнее, чем люди из группы C. Дерматологический контроль показал, что различий в эффективности между этими тремя продуктами нет: внешний вид участников и качество кожи остались такими же, как и до эксперимента. И нет ни одного исследования, которое подтвердило бы эффективность дорогих косметических средств.
Средства, увеличивающие губы
Подобных средств много, но все они работают по одному принципу — за счет раздражителей в составе (чаще всего это масло корицы, ментол или имбирь). К губам приливает кровь, словно вы поели острую пищу, и этот эффект сохраняется приблизительно час. Но злоупотребление подобными блесками для губ приводит к сухости и трещинам на губах. А также со временем возникает привыкание и средство перестает работать.
Лосьон для загара в душе
Всем известно о вреде солнца и солярия, поэтому средства с эффектом загара популярны даже в солнечных уголках нашей планеты. Производители с каждым разом пытаются сделать так, чтобы процесс нанесения автозагара для нас стал проще, а вид кожи — естественнее. Одна из последних разработок — гель для душа с эффектом загара. Все, что требуется, — нанести средство на пару минут, пока вы находитесь в душе, и смыть. Но эта задумка требует серьезных доработок, потому как добиться ровного и заметного загара почти невозможно, а кожа приобретает специфический запах. Пока не будет найдена идеальная формула, лучше отдать предпочтение автозагару в традиционной форме — в виде лосьона или спрея.
Палетки косметических средств
Мало кто в обычной жизни каждый день красится как Ким Кардашьян, но тем не менее люди продолжают покупать палетки со множеством оттенков корректоров, теней и румян. Если говорить о кремовых палетках для контуринга, то с ними легче переборщить и получить неестественный результат, а огромный выбор цветов не нужен никому, кроме визажистов. Лучше купить один или два продукта, но те, которые подойдут вам и которыми вы точно будете пользоваться.
А вы часто совершаете спонтанные покупки? О каком приобретении жалели больше всего?
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