6 безобидных привычек, из-за которых вы выгораете на работе

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Как ни крути, но работа занимает большую часть нашей жизни. Только одни счастливчики летят на нее как на праздник, а другие идут на работу как на каторгу. Однако и в первом, и во втором случае всегда есть риск впасть в апатию и потерять вкус не только к делу, пусть и любимому, но и к жизни в целом.

Хоть мы в AdMe.ru и обожаем свою работу, но профессиональное выгорание не чуждо никому, и нам в том числе. Поэтому мы решили найти самые типичные причины этого неприятного явления и разобраться, что с ними делать.

1. Вы любите свою работу из-за коллег

Вы считаете, что ваш коллектив самый лучший на свете. Посиделки с друзьями отличаются от рабочих будней только интерьером, а состав участников всегда один и тот же. Это тревожный признак. Вскоре вы попросту устанете от этих людей, а темы для обсуждений, как правило, будут крутиться вокруг рабочих вопросов. Такое однообразие способно вызвать отвращение не меньше, чем затянувшаяся монодиета. Что делать? Заводить новые знакомства и друзей. Это не значит, что вам нужно прекратить общаться с коллегами в нерабочее время — можно просто расширить свой круг общения, и жизнь станет разнообразнее.

2. Работаете вместе с вашим супругом / супругой

У вас все в порядке с личной жизнью. Но она уже тесно переплелась с работой и стала все больше напоминать день сурка. Вместе со своей второй половинкой вы идете из дома на работу и обратно, проводите вместе целый рабочий день. И так как минимум 5 дней в неделю. И на выходных вы снова вместе. Темы ваших разговоров все чаще касаются рабочих вопросов, а дома так или иначе витает корпоративный дух. Можете представить, как скоро при таком раскладе вы устанете друг от друга? Что делать? Для некоторых пар работа в разных местах могла бы стать единственным спасением. Но можно как минимум найти себе разные компании для досуга: свой круг по интересам поможет отвлечься, отдохнуть друг от друга и вспомнить, что значит скучать по партнеру. А это полезно для отношений. Вы можете даже попробовать съездить в отпуск раздельно. Общественное мнение вряд ли одобрит такой ход, но какая разница, когда на кону семейное благополучие.

3. В рабочее время занимаетесь чем угодно, кроме работы

Бывает, выдается свободная минутка, и мы тратим перерыв на общение с коллегами или чаепитие. Такая перезагрузка очень важна. Однако если вы целый день красите ногти, обсуждаете новости или листаете ленту соцсетей, это, пожалуй, хуже, чем бесконечный цейтнот. Когда вы постоянно маетесь от безделья, то устаете намного быстрее и, как следствие, выгораете. Что делать? Отказываться от работы, на которой вы не востребованы как специалист. Подходите к начальству и заявляйте о своей готовности брать на себя больше обязанностей. И пускай на вас посмотрят как на сумасшедшего, главное — профессиональное развитие и чувство удовлетворения в конце непростого, но продуктивного дня.

4. Вы перфекционист

Окружающие говорят, что вы слишком строги к себе? Вы не можете остановиться, пока не сделаете работу идеально? Психологи уверены, что перфекционизм не лучшая черта психики. А еще это обратная черта прокрастинации. Ведь если вы не можете сделать что-то отлично, то не делаете совсем. Что делать? Если вы заметили за собой стремление все делать идеально, специально сделайте что-нибудь «на четверочку». А лучше и вовсе перестаньте ставить себе и окружающим оценки.

5. Не следите за своим здоровьем

Игнорируя тревожные сигналы, которые посылает организм, вы рискуете стать мишенью различных заболеваний. Люди, буквально работающие на износ, в какой-то момент не просто выгорают, а могут и вовсе временно потерять трудоспособность. Ну какой из вас работник, когда вы лежите в постели с ангиной? Что делать? Регулярно проходить медицинские обследования и прислушиваться к малейшим тревожным звоночкам. Ведь, как бы банально это ни звучало, болезнь действительно намного проще предупредить, чем лечить.

6. Вы трудоголик

Если вы не представляете свою жизнь без работы, то вы в зоне риска. Рано или поздно энтузиазм сменится апатией. А вместе с нею не просто упадет работоспособность, но и может возникнуть хроническая усталость и даже существенно ухудшиться здоровье. Что делать? Вспомнить, когда вы последний раз брали отпуск. Если с ходу этого сделать не удалось, пора взять тайм-аут. Позвольте себе заслуженный отдых, оставив компьютер и все, что может напоминать о работе, дома.

Расскажите нам, а какие у вас отношения с работой: летите туда как на праздник или считаете минуты до окончания рабочего дня, едва он успевает начаться?