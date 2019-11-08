5 ценных советов, которые пригодятся каждому, кто хочет заработать нервный срыв

17 5 51 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нервным срывом называют временную фазу психологического расстройства, которая приводит к подавленному состоянию и неврозу. Ежегодно от него страдают десятки миллионов человек. Столь внушительная цифра объясняется тем, что к нервному срыву может привести череда совершенно обычных для человека поступков и реакций и предугадать, чем все кончится, не так-то просто.

Но мы в AdMe.ru изучили психологические статьи на эту тему и подготовили список вредных советов, которые неминуемо приведут вас к расстройству. Пригодится каждому, кто страстно желает оказаться в числе упомянутых миллионов людей.

Попытайтесь предугадать эмоции других людей

Многие из нас, собираясь дарить подарок, оказывая человеку какую-либо услугу или просто выполняя свою работу, ожидают определенной реакции от объекта нашей деятельности. Она важна для нас так же, как и полученная в срок зарплата. Но дело в том, что люди далеко не всегда выражают свои чувства так, как нам хотелось бы. Не получая желанной реакции, мы начинаем чувствовать себя неоцененными. Появляется ощущение, что все, что мы делали, мы делали впустую. Это становится причиной стресса, который, накапливаясь, может спровоцировать куда более серьезные психологические проблемы.

После займитесь скрупулезным планированием

Ведь логично предположить, что раз мы не получили того, чего заслуживаем, значит, недостаточно качественно все спланировали и нужно стараться еще сильнее. Способность к планированию — это то, что отличает нас от животных, живущих настоящим моментом. Но сам этот процесс требует от нас большого количества энергии. Запасы этой самой энергии и так уменьшились из-за недавно перенесенного легкого стресса, а мы стараемся вычерпать ее до капли, строя подробные планы своих действий. Вскоре, когда ресурсов не останется, мы почувствуем выгорание или сорвемся.

Завидуйте, но не берите пример

Почему люди вокруг чувствуют себя намного спокойнее и у них все получается? Наверняка им просто повезло: менее сложные задачи, более крепкие нервы и, конечно, везение, которого нет у вас. Почему бы не потратить остатки энергии, которой и так нет, на то, чтобы раздражаться удачливости окружающих? Можно было бы, конечно, взять с них пример. Посмотреть, чем поведение более успешных людей отличается от вашего, и перенять некоторые черты. Но «обезьянничать» было бы слишком унизительно. К тому же это помешает достигнуть настоящего нервного срыва. А тихо переполняться злобой — в самый раз. Только, пожалуйста, постарайтесь разозлиться по-настоящему: ученые доказали, что мы сами выбираем, оставаться нам спокойными или отдаться гневу. Отдавайте предпочтение второму варианту.

Найдите виноватых

Рано или поздно ваша злость шепнет вам: все эти довольные люди вокруг вас на самом деле виноваты во всех ваших неудачах. Одни крадут идеи, которые не успели прийти в вашу голову, другие обрастают нужными связями, занимая ваше место, третьи слишком кичатся своими успехами, отнимая у вас все силы на бесполезные тщеславные разговоры. Поиск виноватых — то, что нужно для достижения поставленной цели — нервного срыва. Потому что поиск виноватых вместо выполнения своих прямых задач как раз не даст вам развиться и улучшить свое психологическое состояние. Но не задерживайтесь слишком долго на этом пункте. Переходите к следующему, он более важен.

Поймите, что виноваты сами, и накажите себя

Итак, вот он, самый важный пункт: самоуничижение. Сначала осознайте, что сами виноваты во всех своих проблемах. Затем обойдитесь с собой так, как заслужили: откажитесь от всех удовольствий, питайтесь кое-как и максимально загрузите себя работой. Вуаля, нервный срыв не заставит себя долго ждать. А если вдруг что-то пошло не так, просто повторите все с начала: представьте то признание, которое вы получите, когда выполните весь ворох дел, которыми нагрузили себя, и так далее.

На самом деле все эти вредные советы кажутся очевидными. Но мы не можем даже представить, сколько людей изо дня в день ходят по этому кругу и живут в состоянии постоянного психологического опустошения. Если нервный срыв — это не то, о чем вы мечтаете днем и ночью, то разорвите этот круг. А если чувствуете, что близки к нервному срыву, начните помогать себе: Наладьте питание, займитесь физкультурой

Начните выделять себе время для отдыха и увлечений

А если перечисленные методы не помогают, обратитесь к специалисту Запущенный нервный срыв может стать в том числе причиной клинической депрессии, что уже является более тяжелой психологической проблемой и не поддается такому простому лечению. А как вы боретесь со стрессом? Может, у вас есть какие-то свои секреты, которые помогают быстро прийти в себя?