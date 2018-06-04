4 причины, почему нельзя игнорировать плачущего младенца

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Конечно, большинство мам и пап тут же реагирует на плач их новорожденного малыша. Но представьте себе, что родители решили не суетиться при каждом звуке, который издает младенец. Вдруг это просто капризы, манипулирование, да и вообще — поплачет и успокоится. Но на самом деле так поступать не стоит ни в коем случае, и на это есть несколько очень серьезных причин.

AdMe.ru расскажет вам, к каким последствиям может привести игнорирование детского плача в раннем возрасте.

Функциональные изменения в головном мозге

Исследователями из Йельского университета и Гарвардской медицинской школы было установлено, что интенсивный стресс в первые месяцы жизни ведет к функциональным изменениям в мозге, аналогичным тем, которые характерны для взрослых, страдающих депрессией. Постоянный стресс создает условия для повреждения синапсов — мест контакта между двумя нейронами, или клетками мозга, которые передают, обрабатывают и хранят информацию. А нарушение нейронных связей в свою очередь влияет на дальнейшее развитие головного мозга. Первый год жизни ребенка особенно важен, так как в это время происходит стремительный рост мозга: за год он в среднем увеличивается в 3 раза. Кроме того, высвобождается гормон стресса кортизол, избыток которого приводит к уничтожению нейронов, причем последствия этого могут проявиться не сразу, а в более позднем возрасте.

Снижение интеллекта

Постоянный стресс в раннем возрасте также негативно влияет на развитие детского интеллекта. Согласно исследованию, проведенному в США, систематическое длительное игнорирование плача младенца может привести к когнитивным нарушениям в будущем. Выяснилось, что дети, которые часто и бесконтрольно плакали в первые 3 месяца жизни, в возрасте 5 лет имеют более низкий IQ (в среднем на 9 пунктов ниже в сравнении с контрольной группой) и худшие показатели развития мелкой моторики.

Риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности

В наше время этот синдром встречается не так уж и редко, и, по мнению ученых, он может быть связан с бесконтрольным плачем в первые месяцы жизни. В статье, опубликованной в журнале Pediatrics, говорится о том, что такие проблемы, как трудности с обучением в школе и антисоциальное поведение, могут быть вызваны отсутствием реакции со стороны родителей на плач ребенка в младенческом возрасте. Авторы работы пришли к выводу, что риск развития СДВГ у детей, чей плач игнорировался родителями, возрастает в 10 раз. Согласитесь, цифра более чем впечатляющая, и к этому мнению определенно стоит прислушаться.

Эмоциональные проблемы

Как мы уже упоминали, бесконтрольный плач в первые месяцы жизни оказывает влияние на развитие мозга. Особенно это касается тех его зон, которые отвечают за эмоции: они не развиваются должным образом, в результате чего ребенок рискует вырасти импульсивным, склонным к насилию и неспособным сформировать эмоциональную привязанность к родителям и другим людям. По мнению доктора Аллана Шора (Dr. Allan Schore), заботливый и ответственный родитель своим отношением к ребенку стимулирует у того развитие зон мозга, ответственных за привязанность и эмоциональное благополучие. Также повышенная агрессивность у некоторых взрослых людей может быть следствием избыточной выработки адреналина в раннем возрасте, когда их надолго оставляли плачущими в одиночестве.

Но есть и другое мнение

Согласно еще одному исследованию, кратковременный плач по ночам без серьезной причины (например, такой как колики или жар) — это нормальное явление, и лучшее, что могут сделать родители в этом случае, — дать ребенку выплакаться и снова уснуть. Таким образом малыш научится успокаиваться самостоятельно, не ожидая немедленной помощи родителей, и как следствие и ребенок, и мама с папой лучше выспятся ночью. Разумеется, это вовсе не означает, что ребенок должен плакать всю ночь: игнорировать такое попросту безответственно.

А какого мнения по поводу детского плача придерживаетесь вы? Или, может быть, у вас есть особый способ быстро успокоить малыша? Расскажите нам об этом в комментариях.