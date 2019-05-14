20+ примеров крутого сервиса от тех, кто думает не только о доходе, но и о клиентах

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Сегодня клиента можно завоевать не только качественной услугой или товаром, но и безупречным сервисом. Ведь после приятного обслуживания люди будут возвращаться снова. Такой подход выбрал, к примеру, детский стоматолог, который поставил перед своим кабинетом автоматы с играми, чтобы его маленькие пациенты не скучали в ожидании своей очереди. А в магазин, который для тестирования теплой одежды установил симулятор зимы с настоящим морозом и порывистым ветром, мы бы сами сходили прямо сейчас.

Мы в AdMe.ru высоко ценим креативный подход компаний к привлечению покупателей. Вот 20+ таких примеров, которые и вы бы наверняка оценили.

1. В этом магазине есть искусственная маленькая гора. На ней посетители могут испытать спортивную обувь перед покупкой

2. А в этом установили симулятор зимы: теплую одежду перед покупкой можно протестировать в условиях мороза и сильного ветра

3. Отель просит забрать это мыло с собой при отъезде домой

«Возьмите мыло домой! Ежедневно отели выбрасывают тонны почти неиспользованного мыла. Если вы решите взять его, полезный продукт не будет потрачен впустую».

4. «Я оставил свою машину на стоянке, где есть бесплатный алкотестер. С помощью него перед поездкой можно проверить уровень алкоголя у себя в крови»

5. Печать на этих пирожках указывает, какая начинка внутри

6. Это комната ожидания перед кабинетом стоматолога

7. В аэропорту Филадельфии есть поддельный пожарный гидрант для служебных собак

8. В этой кофейне даже новичок сможет разобраться, из чего состоит тот или иной вид кофе

9. В этом ресторане на каждом столе стоит горшок с базиликом. И каждый клиент может срезать его листочки, чтобы положить в заказанный суп

10. «В моем отеле есть кнопка для включения польки»

11. В этом кинотеатре чипсы кладут в стакан для попкорна. Чтобы зрители не шелестели пакетами во время просмотра

12. Надписи на этой лестнице показывают, сколько калорий сжигается при каждом шаге. Причем с точностью до тысячных

13. В этом супермаркете есть робот Марти, который патрулирует проходы между стеллажами в поисках разлитых жидкостей

14. Турецкие коммунальщики перед покраской забора накрыли пленкой машину, чтобы ее не запачкать

15. В этом аэропорту есть кабинка для мам, кормящих детей грудью

16. В Гамбурге в некоторых автобусах установили мини-библиотеки, чтобы пассажирам было нескучно ехать

17. То же самое сделали в метро в Южной Корее

18. В этом супермаркете на тележках есть карта с указанием местоположения определенных товаров

19. В универмаге установили машину, которая на глазах покупателя выжимает сок из апельсинов

20. «Водитель FedEx завернул мою посылку в пакет, чтобы она не намокла от дождя. Спасибо, хороший человек!»

21. В шведском продуктовом магазине есть парковочное место для собак. Внутри него кондиционер, теплый пол (зимой), а после каждой собаки проводится автоматическая уборка

22. В зоопарке Пейнтона (Великобритания) есть аппарат для нагревания очков, чтобы те не запотевали, когда посетители входят во влажные помещения

23. Как легко поднять настроение покупателям? Сделать такой прилавок с печеньем

24. «В моем магазине в синие пакеты кладут продукты, которые по приходе домой нужно убрать в холодильник в первую очередь»

А вы сталкивались с подобными примерами заботливого отношения к клиентам?