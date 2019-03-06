20 хитростей, которые реально помогают бросить курить и не сорваться

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Вряд ли сейчас можно найти человека, который думает, что курить полезно. Проблеме курения посвящено немало исследований и научных работ, многие социальные проекты направлены на то, чтобы помочь миру справиться с этой напастью. Но, к сожалению, все равно эта беда касается нас или наших близких. Для тех, кто уже твердо решил избавиться от никотиновой зависимости (ведь это болезнь, а никакая не «привычка»), мы собрали лайфхаки от обычных людей, которые помогли им или их близким бросить курить. Очень надеемся, что и вы найдете для себя в этой подборке полезные советы.