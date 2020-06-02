18 ошибок, которые сжигают ваши тяжело заработанные деньги

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Всем уже порядком поднадоели истории о головокружительном успехе и однотипные советы на тему «Как заработать свой первый миллион, лежа на диване». Вполне логично, что абсолютно каждый человек желает быть финансово независимым, но не каждый готов ради этого что-то делать. А ведь стоит всего лишь пересмотреть свои ежедневные привычки и взглянуть на них под несколько иным углом.

AdMe.ru беспокоится о своих читателях и хочет предостеречь их от ошибок, приводящих к жизни от зарплаты до зарплаты. Внимание: людям без чувства юмора читать статью не рекомендуется!

1. Бесполезно проводите время, завидуя успешным людям в социальных сетях

2. Пускаетесь во все тяжкие в день зарплаты

Согласно исследованию, траты в день зарплаты увеличиваются на 25 %. Как только заветные деньги падают на счет, мы позволяем себе купить больше продуктов, больше одежды и так далее. Даже обед на работе в этот день более сытный и разнообразный. А как часто вы произносите фразу «куплю с зарплаты»?

3. Не делегируете свои обязанности. Ведь в это время можно инвестировать в себя

4. Занижаете стоимость купленной вещи или скрываете сам факт покупки, тем самым подрывая семейный бюджет

Только 62 % мужчин и 49 % женщин делятся информацией о доходах со своей половинкой. Остальные не столь откровенны в финансовых вопросах. Специалисты связывают это с отсутствием в семье культуры обращения с деньгами и 100%-го доверия между партнерами.

5. Не составляете меню на неделю

Такой способ сэкономит не только ваши деньги (ведь вы будете точно знать, какие продукты необходимо купить), но и время. Вас больше не будут волновать вопросы «Что приготовить на ужин?» и «Из чего же это приготовить?». Меню составляется в зависимости от ваших предпочтений и бюджета.

6. Совершаете шопинг в одиночку

Отправившись за покупками вместе с подругой, вы не только отлично проведете время, но и минимизируете риск приобретения неподходящего товара. Во время шопинга ваш спутник поможет при выборе или отговорит от ненужной покупки, тем самым сэкономив ваш бюджет. К тому же в магазинах часто проводятся акции «2 по цене 1».

7. Расходуете лишнюю воду

Вы прилично сэкономите на коммунальных услугах, если просто возьмете в привычку закрывать кран во время намыливания грязной посуды или чистки зубов.

8. Не включаете смекалку и не проявляете находчивость

Если на губку для мытья посуды выдавить каплю жирного крема (даже с истекшим сроком годности), то получится отличная альтернатива губке для обуви. Причем одна сторона может использоваться для обработки гладкой кожи, а другая — для замши или нубука.

Если вам предстоит ремонт, то рекомендуем остановить свой выбор на светлых оттенках краски или светлых обоях. Так дневное освещение в комнате будет дольше сохраняться, и в результате вы не будете тратить лишнюю электроэнергию. К тому же для темных комнат необходимо большее количество лампочек.

9. Не обновляете тарифы мобильной связи и интернета

Как давно вы пользуетесь своим тарифным планом? Смеем предположить, что времени прошло предостаточно. А ведь операторы связи постоянно меняют условия уже существующих тарифов, порой без вашего ведома. Не откладывайте данный вопрос в долгий ящик и изучите актуальную информацию на сайте вашего мобильного оператора.

10. Радуетесь возможности сэкономить, приобретая дешевый товар

Вы думаете, что экономите деньги, выбирая недорогие варианты, но на самом деле качественные вещи служат на порядок дольше. Лучше немного переплатить и купить товар, который прослужит не один год, нежели дешевый, который в скором времени потребует замены.

11. Переплачиваете за электричество, от которого нет никакой пользы

Вытаскивайте вилку из розетки. Даже если прибор не включен, но штепсель остается в розетке, небольшое количество электроэнергии продолжает поступать. За год набегает приличная сумма.

Мойте окна. Грязные окна «крадут» естественный свет, попадающий к вам в дом. И тогда приходится включать искусственное освещение и тратить при этом электроэнергию. Грязные или запыленные окна могут снижать естественную освещенность в помещении до 30 %.

Протирайте лампы и плафоны. Грязь и пыль, скапливающиеся на них, снижают эффективность осветительного прибора на 10–30 %.

12. Игнорируете приложения для контроля над расходами

13. Берете в магазине корзину даже для мелких покупок

Когда вы забегаете в продуктовый магазин за парой недостающих товаров, не спешите брать корзину на входе. Несите продукты в руках, и тогда вы с меньшей вероятностью прихватите то, чего не собирались покупать.

14. Стесняетесь спрашивать о действующих акциях и скидках

За спрос денег не берут, и с этим сложно не согласиться. Не бойтесь задавать вопросы продавцу, ведь бывает и такое, что некоторые «вкусные» предложения умалчиваются магазинами ввиду отрицательной маржинальности.

15. Посещаете магазины вместе с детьми

16. Не выращиваете дома зелень

Зелень стоит дорого, особенно зимой. А вырастить ее на подоконнике в квартире можно бесплатно. Самая неприхотливая в уходе зелень — это укроп, петрушка, зеленый лук, кинза и салат.

17. Не навещаете родственников

18. Не решаетесь выйти из зоны комфорта

Это не значит, что нужно добираться до работы автостопом или отправляться покорять Гималаи. Можно начать с малого: воспользуйтесь лестницей вместо лифта или начните день с утренней пробежки. Тем самым вы инвестируете в себя и свое здоровье.

Вывод: меняйте ваши привычки, образующиеся в процессе жизни, будьте гибкими и находчивыми. Ведь отказ от каких-либо трат еще не означает экономию. Во всем нужен системный подход.