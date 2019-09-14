15 простых приемов, которые позволяют легко завоевывать любовь окружающих
Мы все, как правило, считаем себя добрыми и милыми людьми, а если кто-то нас не любит, то это их проблемы. Но иногда дело вовсе не в других людях, а в нас самих: мы бываем недостаточно вежливы или внимательны или не догадываемся о своей неприятной привычке, но окружающие вряд ли скажут нам об этом. Прочитайте советы пользователей, собравшие тысячи лайков в сети, и, возможно, вы найдете именно тот, который поможет вам превратиться в человека, приятного во всех отношениях.
AdMe.ru верит, что эти рекомендации пригодятся всем, кто искренне хочет стать лучше.
- Обещайте меньше, чем планируете сделать. Сказали жене, что будете дома в 18:00, а сами пришли в 18:30? Вы плохой! Пообещали быть в 18:00, а пришли в 17:30? Вы герой! 50 % успеха в отношениях связано с умением превзойти чужие ожидания. © phd_dude
- Если кто-то отказывается от куска пирога или торта, не уговаривайте человека съесть его, говоря: «Это всего лишь один кусочек». Это не просто кусочек. Это проигранная внутренняя битва, которая, возможно, приведет к поражению в других внутренних битвах, а в итоге — к проигрышу в войне против нездорового образа жизни, которую ведет человек, пытающийся стать лучше. © nomansskydrive
- Если ваши друзья или родные не ценят того, что вы делаете для них, это означает, что для них это не так важно. Вместо того чтобы упрекать их в неблагодарности или требовать признания ваших заслуг, просто добавьте это в список вещей, которые вам больше не нужно делать. © zazzlekdazzle
- Если вы чувствуете запах собственных духов или туалетной воды в течение дня, значит, вы использовали их слишком много. Это будет раздражать людей. © nomansskydrive
- Если у вашего друга свое дело, не просите скидок или бесплатных продуктов. Хороший друг платит полную цену, чтобы поддержать другого. © GerardWayNoWay
- Злость на людей за то, что они делают ошибки, не учит их не делать ошибок. Она учит лучше их скрывать. © TVRCerberaIsLife
- Возьмите нового знакомого на долгую живописную прогулку. Отстутствие необходимости находиться лицом к лицу снимает напряжение, а красивый пейзаж создает нужное настроение. © jellybeanpie
- Если кто-то рассказывает вам о предстоящем в его жизни событии — неважно, большом или маленьком, — занесите это в свой календарь. Так вы будете в курсе, что происходит в жизни близких, не забудете о чем-то важном и сможете расспросить о событии сразу после того, как оно произошло. Это сделает вас лучшим другом. © TVRCerberaIsLife
- Если вам необходимо отменить общие планы с друзьями или знакомыми, сразу спросите их, когда они будут свободны и предложите план взамен. Вместо досады они почувствуют, что вы действительно заинтересованы в общении с ними. © DevotedlyHopeless
- Подумайте дважды, прежде чем покупать кому-то подарок, связанный с его хобби. Если вы глубоко не разбираетесь в теме, вы с большой вероятностью купите что-то ненужное. © beatbox21
- Создайте заметку в телефоне и добавляйте в нее идеи для подарков на день рождения или Новый год, когда друзья и родственники будут упоминать то, чем они интересуются, или вещи, которые им нравятся. Выбирать подарки станет гораздо проще. © orion2222
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Правильно извиняться нужно так: 1. Признать, что ваши действия повлияли на другого человека. 2. Сказать «Извини». 3. Описать, что вы собираетесь делать, чтобы исправить это и чтобы это не повторилось в будущем. Не оправдывайтесь и не объясняйте.
Какие извинения вы предпочтете, если ваш гость пролил кофе на ваш светлый диван? «Мне очень жаль! Я просто испугался, когда зазвонил телефон, и случайно перевернул чашку. Я чувствую себя ужасно!» Или: «Я знаю, что ты любишь этот диван и, должно быть, очень расстроен. Мне очень жаль. Я буду счастлив заплатить за химчистку и впредь постараюсь быть аккуратнее». © spenardagain
- Если вы хотите сделать по-настоящему запоминающийся комплимент, спросите у cобеседника: «Как ты это делаешь?» («Как тебе это удалось?») — о чем-то, что вам в нем нравится. Это покажет ваш искренний интерес и даст ему возможность рассказать свою историю. © AlphaWhiskeyHotel
- Когда вы кого-то фотографируете, считайте, как обычно, до трех, а потом продолжайте считать, пока люди не засмеются. Не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы уметь вызывать искреннюю улыбку вместо натянутой. © gmf24
- В пылу ссоры пытайтесь вести себя так, как будто вас записывают на диктофон. Это помогает удержаться от слов, о которых вы можете пожалеть позже. © Valuable_Armadillo
- Если вы видите, что у кого-то развязались шнурки, расстегнута ширинка или что-то застряло в зубах, обязательно скажите человеку об этом. Может быть немного неловко, но люди всегда за это благодарны. © thehoodthebadtheugly
- Если вы начальник, то хвалите подчиненных публично, а отчитывайте — наедине. © nerooooooo
А какой мудрый совет помог вам в жизни и кто его вам дал?
Фото на превью nomansskydrive / Reddit