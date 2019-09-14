15 простых приемов, которые позволяют легко завоевывать любовь окружающих

Правильно извиняться нужно так: 1. Признать, что ваши действия повлияли на другого человека. 2. Сказать «Извини». 3. Описать, что вы собираетесь делать, чтобы исправить это и чтобы это не повторилось в будущем. Не оправдывайтесь и не объясняйте.

Какие извинения вы предпочтете, если ваш гость пролил кофе на ваш светлый диван? «Мне очень жаль! Я просто испугался, когда зазвонил телефон, и случайно перевернул чашку. Я чувствую себя ужасно!» Или: «Я знаю, что ты любишь этот диван и, должно быть, очень расстроен. Мне очень жаль. Я буду счастлив заплатить за химчистку и впредь постараюсь быть аккуратнее». © spenardagain