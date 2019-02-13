15+ графиков и диаграмм, которые идеально показывают, как выглядит жизнь в 30 лет

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30 лет — прекрасный возраст, когда уже накопилась житейская мудрость, но при этом еще сохранился юношеский взгляд на мир. Из статьи вы узнаете главные секреты тех, кто успел отметить этот юбилей: почему откладываются встречи, что больше всего нравится в отпуске и какой момент в жизни заставляет почувствовать себя самым старым человеком в мире.

AdMe.ru напоминает, что не у всех цифры в паспорте совпадают с возрастом души, поэтому кто-то совсем юный может узнать себя во всех пунктах, а кому-то и с пенсионным удостоверением еще не знакомы эти ситуации.

Люди, с которыми ты общаешься

Причина, по которой ждешь вечер пятницы

Твои друзья

Ощущение того, как бежит время

По каким причинам отменяются встречи

Из чего состоит список покупок

Главные признаки того, что тебе уже 30

Причина, по которой все ждут отпуска

Время, необходимое для сна

Настроение

Как звучит взрослый вариант детской фразы: «Мне мама не разрешает»

Главная ложь

Количество друзей

Заветные мечты

Уровень комфорта обуви в 20 и в 30 лет

Момент, когда ты чувствуешь себя наиболее старым

Главный плюс быть 30-летним