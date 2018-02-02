14 верных способов активировать в женщине режим брюзжащей тетки

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«Раньше она была милой и нежной, а сейчас стала превращаться в вечно недовольную ворчливую тетку...» Знакомо? Если женщина рядом с вами начала меняться не в лучшую сторону, то стоит поискать причины и в себе.

AdMe.ru выбрал часто встречающиеся ошибки мужчин, которые способны вывести из равновесия даже самую идеальную женщину.

Вы небрежны в быту

Крошки на столе, разбросанные вещи, стульчак, наконец, — все это дико раздражает. Конечно, не трудно убрать носки, оставленные на диване. Но если такие мелочи становятся ежедневной нормой, то внутри у женщины начинает просыпаться свирепое огнедышащее чудовище.

Вы не интересуетесь ее делами

Женщинам просто необходимо разговаривать, чтобы чувствовать себя хорошо. Ученые доказали, что это генетическая особенность: у женщин содержание в мозге белка FOXP2, отвечающего за коммуникативные способности, превышает мужскую норму в 3 раза. К тому же из-за большей эмоциональности и чувствительности женщинам хочется делиться своими мыслями и переживаниями о прошедшем дне с близким человеком. Поэтому, если ваша женщина не в настроении, попробуйте ее просто выслушать. Так она освободится от груза переживаний и почувствует ваше участие.

Вы не замечаете ее стараний

Все женщины любят комплименты. Но мужчины чаще всего хвалят женщин только за внешность, стараясь подмечать их новый наряд или прическу. Несомненно, это важно и приятно, но не на первом месте. Психологи провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что женщины больше ценят комплименты их характеру и поступкам. Мужчины, вашей женщине будет приятно, если вы будете ценить приготовленные ею завтраки, умение вести диалог и другие качества ее личности, не забывая о внешности, конечно.

Вы не сдерживаете обещания

Новые обещания, «наложенные» на другие, постоянное откладывание на потом, игнорирование — именно так рождается женщина-пила. Прекрасной половине не очень-то нравится такая роль, но, как говорится, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, которая: «Чего разлегся, вставай! Кран сам себя не починит. Это что, бока? Завтра же в спортзал!»

Вы оставляете ей все домашние дела

В современном обществе женщины давно разделили с мужчинами роль добытчика, но вот роль домохозяина мужчины делить не торопятся. Бытовой труд требует ежедневного внимания, его рутина утомляет, поэтому можно понять раздражение женщины, когда вся эта работа сваливается на ее плечи помимо остальных дел. Женщины, вынужденные оставаться дома в декретный период или по другим причинам, почти все время проводят за домашними делами, запертые в четырех стенах, что нередко приводит к депрессии.

Вы проявляете знаки внимания только по праздникам

Чтобы женщина чувствовала себя комфортно, ей необходимы эмоции. Иногда достаточно заехать в кондитерскую за ее любимым пирожным, чтобы раздражение сменилось счастливой улыбкой. Ведь подарки без повода самые приятные.

Вы не даете ей побыть в одиночестве

Каждому человеку одиночество необходимо как еда и вода. Именно в состоянии покоя и уединения восстанавливаются нервные клетки и гармонизируется общий эмоциональный фон. К тому же не забывайте о таком понятии, как личное пространство. Его особенно не хватает мамам и женщинам с профессиями, требующими постоянного общения с людьми.

Вы сравниваете ее с другими

Если вы говорите ей, что ваша мама готовила лучше или что ее подруга выглядит привлекательнее, то это наверняка рано или поздно спровоцирует скандал. Женщине важно ощущать себя единственной и неповторимой. Сравнения с другими, особенно не в ее пользу, снижают самооценку и сеют зерна сомнений в отношениях.

Вы недолюбливаете ее друзей и близких

Кроме мужчины в жизни женщины есть другие люди, которых она любит и ценит. И для нее важно, чтобы вы разделили или хотя бы уважали эту привязанность. Постарайтесь найти общий язык с ее близкими и избавьте ее от мучительного выбора «я или они».

Вы спорите и доказываете свою правоту

В споре нет ничего плохого, если люди беседуют аргументированно и по существу. Если целью спора становится доказательство своей правоты вопреки всему, то это приводит к ссоре и возрастающему недопониманию в будущем. Чтобы сохранить здоровую атмосферу в доме, необходимо искать компромиссы, учиться слушать и даже уступать.

Вы не следите за собой

Да, женщинам тоже приятно видеть рядом гладко выбритого, хорошо сложенного и опрятно одетого мужчину. Поэтому, если ваша женщина по вечерам не торопится лечь с вами в постель из-за «головной боли», то зайдите в ванную, снимите одежду и попробуйте сообразить у зеркала, что можно сделать для повышения своей привлекательности.

Вы не считаетесь с ее желаниями

Если вы забываете о второй половинке и начинаете отождествлять свои личные цели с общими или вообще ставить свои цели выше и в приоритет, то этим подавляете женщину, о чем она нервозно даст вам понять. У женщины рядом с вами есть свое мнение, свои желания и цели, не забывайте об этом и советуйтесь, прежде чем принимать решения.

Вы забыли о романтике

Со временем буря страстей утихает, уступая место размеренной семейной жизни. Мужчины перестают стараться походить на отважного принца, отводят коня в стойло, предпочитая ему мягкий диван. Чтобы любовная лодка не разбилась о быт, а ваши отношения не превратили в сожительство, нужно периодически разбавлять борщи и кровати ресторанами и пляжами.

Вы не разговариваете по душам

Психологи говорят, что причина ссор и разводов часто бывает в недосказанности. Люди не умеют открыто поговорить друг с другом о наболевшем и спокойно выслушать взаимные претензии. Но в конце концов обид накапливается столько, что выносить это становится невозможным, и люди расстаются. Если вам трудно начать разговор, то попробуйте обратиться к семейному психологу. Не доводите свои отношения до точки кипения.

А по каким причинам женщины раздражают мужчин? Поделитесь в комментариях.