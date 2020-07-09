14 признаков токсичных отношений, которые люди принимают за любовь и заботу

Ревность, тотальный контроль — это признаки токсичных отношений. Но существуют и другие, не столь очевидные признаки, многие из которых маскируются под любовь и заботу. Стоит разобраться в различиях между здоровой любовью и теми чувствами, которые пытаются ей подражать. Токсичные отношения основаны на манипуляциях и в значительной степени ориентированы на выгоду только одного партнера. Манипуляторы не заинтересованы в том, чтобы любить вас, они заинтересованы в том, чтобы вы любили их и соответствовали их потребностям.

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Делает вид, что заботится о вашей репутации

Когда близкие советуют скромнее одеваться, чтобы не привлекать лишнего внимания, нам кажется, что о нас заботятся и оберегают. Заставляют винить себя за собственную манеру одеваться. На самом деле манипулятор контролирует ваш внешний вид, использует прием рационализации, прикрывая свой страх того, что он вас потеряет или вы перетянете на себя внимание со стороны окружающих.

Спасает вас от трудностей, тем самым развивает зависимость

Родной человек хорошо понимает вас, знает ваши слабости и убеждает, что с его помощью вы можете добиться большего успеха, стать лучше. Хорошо, когда близкий готов оказать помощь в решении сложных вопросов, например денежных проблем. Но когда это происходит постоянно, вы лишаетесь возможности научиться справляться с трудностями, не развиваетесь, становитесь более управляемым.

Постоянно пишет и звонит

Вам приятны внимание и слова любви, звонки и нежные сообщения. В какой-то момент вы замечаете, что начинаете отчитываться, где вы и с кем, чувствуете вину, что не смогли ответить на сообщение уже целых 5 минут. Доктор Джордж Симон выделяет игру в жертву как один из видов манипуляции. Близкий человек изображает уязвимость и чувствительность, но это уловка. Ориентируясь на ваши эмоциональные слабости, он заставляет уступать необоснованным запросам и требованиям.

Не дает забыть о том, что делает все ради вас

Партнер регулярно напоминает, что делает все ради вас, много и тяжело работает, приносит деньги, жертвует своими интересами. Отчего-то вы чувствуете себя некомфортно, в то время как близкий человек старается сделать вас счастливой. Профессор Тимоти Легг отмечает, что в вас вызывают сочувствие и признательность, которые провоцируют желаемую модель поведения.

Принимает за вас решения

Вам дают понять, что, принимая за вас решение, например выбирая для вас блюдо в ресторане, покупая платье, вашу жизнь делают легче и приятнее. Доводы звучат так убедительно, постепенно вы ловите себя на том, что доверяете чужому мнению и вкусу больше, чем себе. На самом деле вас стремятся привязать к себе, делая зависимыми, самоутвердиться за ваш счет.

Избегает конфликтов

Даже в самых идеальных отношениях возникает потребность обсудить назревшие вопросы. Манипулятор может быть спокойным, никогда не идти на открытый конфликт, уходить от неприятного разговора. А когда он все-таки начнется, близкий перекладывает вину на вас, обвиняет в излишней эмоциональности или даже склонности к истерике.

Устраивает ненужные праздники

Член семьи планирует и устраивает для вас праздничное мероприятие, созывая большое количество гостей и вовлекая вас в подготовку. Вы хотели бы обойтись без пышного торжества, но он так ради вас старается, что вы чувствуете себя виноватой и неблагодарной. Манипулятор наслаждается признанием окружающих и властью.

Не может без вас жить

Вам приятно, что близкий человек дорожит вами настолько, что хочет всегда быть рядом. Пока в какой-то момент вы не замечаете, что чувствуете себя ответственным за его настроение, жизнь и здоровье. От вас требуется отложить то, что дорого и интересно вам, чтобы успокоить другого. Например, вы давно думаете о том, чтобы уехать от родителей и стать самостоятельнее, но чувство вины заставляет вас оставаться.

Постоянно требует доказательств вашей любви

Вы чувствуете себя «особенным» из-за того, что вас любят и постоянно говорят о своих чувствах. Спустя некоторое время вас все настойчивее просят доказать, что ваши чувства столь же сильны, показать, на что вы готовы ради любви. Если друг убеждает вас вместе поступать в театральный, зная о вашей мечте стать ветеринаром, вам может показаться, что он видит в вас скрытый талант, вам льстит его желание не расставаться после школы. Скорее всего, он просто боится потерять над вами контроль.

Осыпает вас комплиментами, чтобы получить желаемое

Близкий человек или коллега внезапно осыпает вас комплиментами. Это очень приятно, пока за ними не последует какая-то просьба, выполнение которой не особо соответствует вашим интересам. Гарриет Брайкер называет такой тип манипуляции позитивным подкреплением. Например, коллега может превозносить ваши профессиональные качества, а потом попросить вас сделать часть его работы.

Стремится стать для вас всем

Партнер уже распланировал ваши ближайшие выходные, планы на отпуск, выбрал имена детей, вы давно не видели лучшую подругу. С работой пришлось расстаться, ведь он сказал, что зарабатывает достаточно. Постепенно вы чувствуете, как вы лишаетесь привычного окружения, мир сужается до него одного. Он лишает вас среды обитания, и вы становитесь все более зависимой.

Не поддерживает в ваших начинаниях

Решив заняться бегом, вы можете обнаружить, что любимый человек вдруг принес пакет обожаемых вами шоколадных сырков. За желанием сделать приятное может скрываться страх, что ваши новые привычки ослабят его контроль. Он обесценивает ваше желание стать привлекательнее, заставляет вас чувствовать благодарность за его заботу.

Делает широкие романтичные жесты прилюдно

Может показаться, что когда партнер делает предложение руки и сердца или просто приглашает на свидание на виду у большого количества людей, то он не боится ответственности за свои действия. Или испытывает сильные чувства, поэтому хочет поделиться ими со всем миром. Но чаще это просто боязнь отказа и попытка лишить выбора, ведь прилюдно гораздо тяжелее ответить «нет».

Не может вас забыть

Спустя пару лет после расставания вы получаете СМС с напоминанием о «вашей песне». Бывший партнер давит на эмоциональные якоря, применяет прием подкрепления, заставляет вас вспомнить о приятных моментах, проверяет, имеет ли он еще власть над вами.