Люди рассказали о том, как они впервые осознали, что психически нездоровы

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Самый вредный миф о психическом здоровье — убеждение, что люди с различными расстройствами не осознают своего состояния и не в силах заметить у себя проблемы. На самом деле такое положение дел возможно только при психотической форме расстройства, когда у заболевшего меняется картина реальности. Если же болезнь протекает в любой другой форме, то у человека сохраняется критическое мышление и он способен заметить, что что-то идет не так.