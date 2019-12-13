14 бабушкиных мифов о детях, в которые до сих пор верят даже умные люди

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Если зайти на форумы для родителей, можно найти десятки способов определения пола будущего ребенка: от наличия акне до гаданий на обручальном кольце. Это не единственное суеверие, связанное с детьми и не имеющее логического объяснения.

AdMe.ru покопался в сети в поисках популярных предрассудков о родительстве и объяснил, почему их пора забыть, как страшный сон.

1. Сбривать первые волосы малыша нужно, чтобы в будущем они были гуще

Этот миф распространен в азиатских культурах и странах постсоветского пространства. Первые волосики малыша сбривают, чтобы следующие выросли более толстыми, а шевелюра была густой. Однако эта процедура никак не влияет на рост волос: их объем и густота зависят от количества фолликулов в коже головы. Фолликулы могут засыпать и просыпаться в течение жизни. Уничтожить или добавить их невозможно. Единственное, чего родители могут добиться бритьем, — ребенок с ранних лет будет приучен к стрижке.

2. Чтобы ребенка не сглазили в соцсетях, надо закрыть лицо на фото стикером

Фото со стикерами вместо детских лиц у многих вызывают смех вперемешку с раздражением: зачем публиковать фото ребенка, если родитель по сути его не показывает? Суеверные мамы и папы убеждены: показывать ребенка раньше, чем через 40 дней после рождения (в других вариациях — до года), нельзя, чтобы его не сглазили. Руководствоваться этим в XXI веке весьма сомнительно, но помнить о безопасности ребенка стоит. Достаточно не указывать геолокацию, чтобы злоумышленники не вычислили, где вы живете. Если же вы боитесь, что фото будет использоваться неизвестными лицами, просто не публикуйте снимок ребенка или ограничьте к нему доступ теми, кому доверяете.

3. Ребенок икает, потому что замерз

С детства мы слышали рекомендацию надеть что-то теплое, чтобы перестать икать. Став взрослыми, многие продолжают укутывать своих детей, чтобы прекратить икоту. Но икота возникает из-за непроизвольного сокращения диафрагмы. Она не несет никакого вреда малютке, и, чтобы ее прекратить, достаточно дать немного воды или растереть спину.

4. Девочки забирают красоту матери

Когда лицо во время беременности покрывается прыщами, «эксперты» утверждают: родится девочка, и именно она портит внешность матери. Это не имеет ничего общего с реальностью: во время беременности гормональный фон любой женщины меняется, акне есть практически у всех. Это происходит из-за повышения количества андрогенов — они усиливают выработку кожного сала. Со временем гормоны стабилизируются — и прыщики уйдут.

5. У беременной изжога — значит, у ребенка будут густые волосы

Старшее поколение утешает будущих мам, страдающих от изжоги, что у их детей будет больше волос. В 2006 году группа ученых проверила это: в эксперименте участвовали 64 женщины, чьих малышей фотографировали вскоре после родов. Самих матерей спрашивали, испытывали ли они на протяжении беременности изжогу. Более поздние исследования установили: гормоны, которые вырабатывает организм беременной, расслабляют пищеводный сфинктер и вызывают изжогу. Теоретически это могут быть те же гормоны, что усиливают рост волос у ребенка. Но акушеры уверены, что для прямой связи изжоги с количеством волос недостаточно данных.

6. Чтобы ребенок быстрее научился ходить, ему нужно надевать обувь

Такое убеждение распространено в европейской культуре, но ребенку оно может лишь навредить. Отсутствие обуви укрепляет мышцы ступни, значит, он быстрее сделает первый шаг, если ножки будут свободны. Как только ребенок начал ходить, подбирайте удобную обувь с учетом того, что нога неизбежно будет расти.

7. Если ребенок сосет палец, у него вырастут кривые зубы

Как только родители замечают у ребенка палец во рту, они тут же делают ему замечания и запрещают тянуть руки к губам. Иначе, по их мнению, у ребенка вырастут неровные зубы, которые будут некрасиво торчать при улыбке. Но до 4–5 лет дитя беспрепятственно может сосать палец. А вот когда у него выпадут молочные зубы и начнут расти постоянные, палец может оказывать давление на них. Поэтому отучать от привычки нужно только после смены молочных зубов.

8. Грудничкам надо давать злаки на ночь, чтобы они крепче спали

Лучшая пища для ребенка до 6 месяцев — грудное молоко или заменяющие его смеси. Именно там содержатся все необходимые для полноценного роста питательные вещества. Если дать грудничку кашу, его сон будет более коротким. Например, рисовая каша быстро усваивается, и, как только она переварится, ребенок проголодается и проснется.

9. Если во время беременности слушать классическую музыку, ребенок вырастет более умным

Мало кто из родителей не включает классическую музыку во время беременности. Они верят, что получат «эффект Моцарта» и коэффициент интеллекта будущего чада будет выше. Этот миф был растиражирован в 1993 году. Тогда в журнале Nature вышла публикация, где говорилось: ученики, которые перед тестом слушали произведения Моцарта, показывали лучшие результаты. Но эффект этот временный и слабый: если IQ и становится выше, то не более чем на 1,5 позиции. Поэтому не чувствуйте себя виноватой, если не слушали во время беременности классическую музыку. Вероятно, все это просто умелый маркетинговый трюк.

10. Из-за того, что у ребенка режутся зубы, возникают диарея и жар

Во время появления первых зубов ребенок может стать капризным, проявлять меньший интерес к еде. Температура тела может меняться, но незначительно. Если вы заметили диарею, сильный жар, значит, ребенок получил расстройство желудка или подхватил простуду. Но это напрямую не связано с режущимися зубами. Иммунитет в это время находится на стадии формирования, поэтому чадо более уязвимо к инфекциям.

11. Продукты из рациона матери могут вызвать у ребенка проблемы с животиком

Часть мам в период лактации избегает определенных продуктов, полагая, что они могут плохо сказаться на здоровье крохи: вызвать газы, несварение или другие проблемы с пищеварением. В большинстве случаев ваш рацион никак не влияет на состояние кишечной микрофлоры сына или дочери. Грудное молоко может менять вкус и аромат в зависимости от того, что вы съели, но это никак не вредит ребенку. Если у ребенка есть пищевые аллергии или чувствительность к каким-то продуктам слишком высокая, реакция на диету матери действительно может быть. Но это происходит лишь у 3 % детей. А вот с приемом лекарств стоит быть осторожнее: через молоко они могут попасть в детский организм.

12. При беременности женщине нельзя поднимать руки над головой, иначе пуповина обовьется вокруг шеи плода

Еще одно суеверие гласит: беременная женщина ни в коем случае не должна поднимать руки над головой (некоторые интерпретации мифа запрещают еще и вязать!). В противном случае пуповина обовьется вокруг шеи будущего ребенка и задушит его прямо в животе. Каждый, кто проходил школьный курс биологии, знает: руки и пуповина никак не связаны, поэтому никакие жесты привести к обвитию не могут. Примерно в трети случаев пуповина оборачивается вокруг шеи плода, но это не приводит к каким-либо проблемам.

13. Детям можно плавать не менее чем через час после приема пищи

Мамы и папы предостерегают детей от купания в море или любом другом водоеме сразу после еды. Причина — произойдет судорога, и ребенок утонет. Почему это должно случиться? Потому что для переваривания пищи к желудку приливает кровь, насыщенная кислородом. Значит, в конечностях кислорода остается меньше, что и должно повлечь за собой судорогу. Риск такого развития событий у пловцов-любителей очень низкий: в человеческом теле (даже детском) достаточно запасов кислорода и для физической активности, и для переваривания пищи. А вот профессиональный спорт потребует какого-то времени на восстановление баланса.

14. С каждым рожденным ребенком женщина теряет по одному зубу

Еще один распространенный в европейской культуре миф. Считается, что с каждым ребенком женщина теряет зуб на фоне гормональных изменений. Четкой параллели «один ребенок — один зуб» нет, однако изучение более 120 000 взрослых в 28 странах подтвердило: чем больше у женщины детей, тем выше у нее риск появления проблем с зубами. Здоровье полости рта ухудшается из-за смены пищевых привычек, недомоганий (рвота ухудшает состояние эмали) и т. д. Кроме изменений в организме, играют роль прозаические факторы: у беременных и кормящих женщин гораздо меньше времени на регулярные визиты к стоматологу. Чтобы минимизировать возможные риски, постарайтесь посещать дантиста хотя бы раз в год.

А в какие мифы о детях верили вы и когда поняли, что они несостоятельны?