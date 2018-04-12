13 фишек от людей, которые совершают крупные покупки без кредитов

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Вы наверняка замечали, что вместе с уровнем дохода зачастую растут и наши расходы. А заветная мечта, для воплощения которой мы каждый раз хотим откладывать деньги, так и не становится ближе. Причина этого кроется в нашем неумении распоряжаться деньгами. И пусть некоторые советы на первый взгляд могут показаться нелепыми, но даже они не лишены смысла.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 13 советов, которые помогут вам научиться экономить.

1. Выключите телевизор

Совет избавиться от телевизора многим может показаться излишне категоричным, но вот включать его пореже точно никому не повредит. Так в вашей жизни станет на порядок меньше рекламы и, очевидно, меньше расходов. К тому же так у вас появится больше свободного времени, которое можно использовать для создания собственного бизнеса или изучения иностранного языка, а еще это экономия на электроэнергии.

2. Делайте праздничные покупки после праздников

После праздничного ажиотажа появляется отличная возможность купить тематические подарки по действительно низким ценам. Например, новогодние игрушки и украшения можно приобрести после праздника и оставить до следующего года. Такой способ распространяется и на подарки ко дню рождения: заметив выгодную акцию на любимый конструктор ребенка (даже если праздник еще не скоро), вы можете сэкономить значимую сумму для семейного бюджета.

3. Используйте правило 30 дней

С помощью этого правила вы можете избавиться от импульсивных покупок. Когда вам хочется купить какую-то вещь (особенно это касается крупных покупок, которые не входили в ваши планы), остановитесь и дайте себе время подумать, к примеру, 30 дней. В большинстве случаев через месяц желание угасает и прежде желаемая вещь становится совершенно ненужной.

4. Составляйте меню на неделю

Постарайтесь продумать заранее меню на предстоящую неделю: это поможет определиться с покупкой необходимых на неделю продуктов. А кроме того, облегчит приготовление пищи, сделает питание сбалансированным и даст возможность избежать необдуманных и лишних расходов.

5. Не превышайте скорость

Любители быстрой езды тратят огромное количество топлива. Кроме того, превышение скорости может стать причиной внушительных штрафов. Пожалуй, стоит пересмотреть свое отношение к показаниям на спидометре — это полезно не только для бюджета, но и для собственной безопасности.

6. Раз в год пересматривайте тарифные планы

Возьмите за правило раз в год пересматривать договоры с сотовыми компаниями, провайдерами интернет- и ТВ-сигналов. Для новичков их услуги постоянно дешевеют, а если вы давний клиент своей компании, возможно, вы платите по самым невыгодным тарифам, которые действуют уже много лет.

7. Используйте правило 10 секунд

Если вы отправились в магазин без списка продуктов, избежать соблазна купить лишние вещи и продукты поможет правило 10 секунд. Перед тем как положить в корзину определенный товар, остановитесь и подумайте 10 секунд: действительно ли он вам нужен? Если есть сомнения — положите его обратно без лишних сожалений.

8. Не делайте покупки в первые 3 дня после зарплаты

Не тратьте зарплату в первые 3 дня. Именно в это время большинство людей совершают импульсивные покупки. Постарайтесь приобрести все необходимое заранее, чтобы очередной поход в магазин за хлебом не закончился незапланированной тратой.

9. Воспользуйтесь правилом 5 конвертов

Если вам нужно уметь строго вписываться в определенный бюджет, разделите весь полученный месячный доход на 5 равных частей-конвертов. В неделю вы можете потратить сумму только из одного конверта. 5-й конверт — на остаток месяца, на случай непредвиденных расходов, а оставшееся в нем используйте для накоплений. Если вы у вас есть крупные платежи, то стоит отложить нужную сумму и только после этого делить бюджет на 5 конвертов.

10. Попробуйте карпулинг

Возможно, неподалеку от вас живет ваш коллега или знакомый, который работает рядом с вами. В таком случае вы могли бы договориться и ездить вместе, меняя по очереди автомобиль и водителя. Так вы вдвоем сможете в 2 раза снизить износ автомобиля и расходы на топливо.

11. Прочистите воздушный фильтр своего автомобиля и подкачайте колеса

На каждые 0,1 атмосферы, что ниже рекомендованного уровня давления, расход топлива увеличивается на 1 %. Подкачав колеса, вы можете сэкономить существенное количество топлива. Для этого ознакомьтесь с рекомендованным уровнем давления в шинах для своего автомобиля в руководстве к машине. На любой АЗС, где есть компрессор, вы можете проверить давление и подкачать шины до нужного уровня. Чистый воздушный фильтр также снижает расход топлива на 7 %. Чистку фильтра можно провести всего за пару минут — достаточно просто следовать инструкции в руководстве к своему автомобилю.

12. Пусть покупками занимается женщина

Согласно исследованиям, мужчины тратят больше денег на импульсивные покупки и гораздо реже сожалеют об этом. Поэтому если вы настроены побыстрей расплатиться с кредитом или съездить всей семьей летом на море, возможно, женщине не стоит отправлять супруга в магазин в одиночестве.

13. Обменивайтесь услугами со знакомыми

Наверняка каждый из нас умеет делать то, в чем нуждаются друзья или знакомые. Почему бы не извлечь из этого максимальную пользу для всех? К примеру, если вы отлично разбираетесь в компьютерах, то можете помочь с ремонтом или установкой программы своей приятельнице, а она как юрист в обмен на это может помочь вам оформить документы.

А какие хитрости помогают экономить вам? Делитесь с нами в комментариях!