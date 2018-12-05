13 человек, которые со всем миром поделились счастливыми моментами своей жизни

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Наша жизнь наполнена событиями, которые способны растрогать не только нас самих, но и совершенно посторонних людей. Вот посмотришь на мужчину, который необычным способом узнает, что скоро станет дедушкой, или на пожилую женщину, которая дает пять участникам марафона, и так на душе тепло становится, словно выпил чашку горячего какао.

Редакция AdMe.ru подготовила фотоподборку из 13 трогательных моментов жизни разных людей. Посмотрев ее, вы наверняка испытаете те же чувства, что и главные персонажи этих фотографий и гифок.

1. «Моему дедушке только что подарили собаку. Эти фотографии прислала мне его сиделка»

My grandpa just got a new dog and had his caregiver take pictures of him to send to me 😭😭😭 pic.twitter.com/qVwxgNmM7v — Jess (@JessAmante4) March 6, 2016

2. «Моя жена спустя 5 месяцев после окончания химиотерапии»

3. «Моей сестре 18 лет, и сегодня она впервые в жизни сама изучила меню ресторана»

4. Мужчина узнает, что станет дедушкой

5. Вот так выглядит безмятежное счастье

6. Какой простой жест, а эмоций мальчику хватит на весь день

7. Девушка угощает чаем мойщика окон

8. Бабуля дает пять участникам марафона

9. Пожарный спас кошку во время пожара в Калифорнии, и в благодарность та еще долго не слезала с его плеч

10. Девушка поздравила своего парня с днем рождения, устроив ему сюрприз

11. Мужчина освободил бродячую собаку от застрявшей на ее шее проволоки

12. Инженер NASA реагирует на успешную посадку космического аппарата InSight на поверхность Марса

13. Отец не смог сдержать эмоции, после того как его сын забил первую в карьере шайбу