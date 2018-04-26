12 монстров, живущих внутри каждой девушки

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В каждом из нас живет целый «зоопарк» монстриков. Эти внутренние вредители дают о себе знать в самый неподходящий момент: советуют, мешают, безжалостно срывают даже самые хорошие планы. И если вы задавались вопросом о том, как они выглядят, то наши иллюстрации

будут для вас забавным ответом.