12 монстров, живущих внутри каждой девушки
В каждом из нас живет целый «зоопарк» монстриков. Эти внутренние вредители дают о себе знать в самый неподходящий момент: советуют, мешают, безжалостно срывают даже самые хорошие планы. И если вы задавались вопросом о том, как они выглядят, то наши иллюстрации
будут для вас забавным ответом.
AdMe.ru нарисовал самых распространенных обитателей девичьих голов. Взгляните, может, среди них вы узнаете и своего внутреннего монстрика.
Злобушка
Печалька
Тупнячок
Обижулька
Ленька
Шопоголюн и Транжирка
Диетун
Комплексулька
ПМСушка
Ревнулька
Жрунчик
Какие из этих монстриков вам знакомы? А может быть, у вас водятся другие «милые» манипуляторы? Расскажите о них в комментариях, это интересно!
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru