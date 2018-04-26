12 монстров, живущих внутри каждой девушки

В каждом из нас живет целый «зоопарк» монстриков. Эти внутренние вредители дают о себе знать в самый неподходящий момент: советуют, мешают, безжалостно срывают даже самые хорошие планы. И если вы задавались вопросом о том, как они выглядят, то наши иллюстрации
будут для вас забавным ответом.

AdMe.ru нарисовал самых распространенных обитателей девичьих голов. Взгляните, может, среди них вы узнаете и своего внутреннего монстрика.

Злобушка

Печалька

Тупнячок

Обижулька

Ленька

Шопоголюн и Транжирка

Диетун

Комплексулька

ПМСушка

Ревнулька

Жрунчик

Какие из этих монстриков вам знакомы? А может быть, у вас водятся другие «милые» манипуляторы? Расскажите о них в комментариях, это интересно!

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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