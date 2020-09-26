12 вещей, за которые мы привыкли извиняться, хотя не стоило бы

Флоренс Найтингейл, блестящий общественный деятель Великобритании, говорила: «Свой успех я объясняю вот чем: я никогда в жизни не оправдывалась и не слушала оправданий». Когда речь идет о личном выборе, желание принести свои извинения способно сыграть с вами злую шутку: вы можете просто разувериться в правильности собственных действий. Но давлению общественных стереотипов трудно противостоять, поэтому мы иногда испытываем чувство вины, когда наши взгляды отличаются от традиционных.

Мы в AdMe.ru уверены: можно изжить в себе любые негативные эмоции. А в нашей сегодняшней подборке — знакомые многим ситуации, в которых очень важно оставаться собой.

1. За отношение к домашним делам

Времена, когда страсть к готовке была показателем трудолюбия, давно канули в Лету. И если вы не испытываете острого желания стоять у плиты, предпочитая пользоваться услугами доставки готовой еды, вам не нужно этого стесняться. То же касается и уборки: сегодня все больше людей стремятся доверить ее профессионалам.

2. За любовь к «вредной» еде

Если кто-то из ваших родных или близких любит заглянуть в вашу тарелку и осудить вас за выбор того или иного блюда, будьте уверены: вы столкнулись с пищевым абьюзом. Такое поведение ни в коем случае не нужно поощрять: только вам решать, какую пищу и в каких количествах потреблять. И уж точно не надо пугаться осуждающих взглядов незнакомцев, чопорно жующих салат, пока вы с аппетитом поглощаете бургер. В конце концов, откуда им знать: может, вы спортсмен на плановом нарушении диеты?

3. За нежелание усиленно развивать своих детей

Возможностям современных детей можно только позавидовать: к их услугам тысячи кружков и секций — от курсов иностранных языков до школ блогеров и гончарных мастерских. Но, перегружая свое чадо дополнительными занятиями, родители часто просто пытаются наверстать упущенное ими самими. А еще такой подход делает таких активных мам похожими на собаководов, которые хвастаются способностями и наградами своих питомцев. Так что нет ничего зазорного в том, что вы не стремитесь фанатично вкладываться в развитие ребенка.

4. За нежелание менять пристрастия

Представители различных субкультур и просто те люди, кто не расстался со своими детскими и подростковыми увлечениями во взрослом возрасте, наверняка не раз слышали фразу «Это у тебя временно». Хотя в психологии существует специальное определение для тех, кто остается верен старым пристрастиям, — кидалт. Стоит помнить, что любители порассуждать о том, что вы всего лишь проходите через определенную временную фазу, чаще всего судят по себе. А единомышленники, которые поймут и поддержат вас, всегда найдутся.

5. За «позорную» профессию

Деление профессий на «нужные» и «ненужные», «престижные» и «позорные» не только морально устарело, но и в принципе нелогично по своей сути. Если то, чем вы занимаетесь, кажется кому-то недостойным, нелепым или несерьезным, то, возможно, этот человек еще не нашел себя и переживает из-за этого или потерпел неудачу в работе. А еще в обществе очень живуч стереотип о том, что работать нужно по специальности, а высшее образование предполагает умственный труд. Попробуйте пропускать такие замечания мимо ушей, особенно если это дело вам нравится и вас кормит.

6. За желание иметь собственный стиль

Равнодушный охранник ночного клуба может захлопнуть дверь перед вашим носом, если вы одеты «неподобающе». Но дресс-код — это всего лишь условность, и не нужно ломать себя, выбирая наряд, в котором вы чувствуете себя неуютно, лишь бы попасть на заветную вечеринку. А если вы уже попали на мероприятие и поняли, что выглядите не так, как подавляющее большинство, не стоит считать себя белой вороной. Возможно, вы станете законодателем нового стиля. В конце концов, зачем вечно подстраиваться под других?

7. За консервативность

Тенденции меняются с невероятной скоростью, поэтому желание некоторых людей не следить за модными веяниями вполне объяснимо. И нежелание обзаводиться последней моделью смартфона-флагмана не делает из вас закоренелого консерватора и любителя «нафталина». Решение не расставаться со старыми, но качественными вещами свидетельствует о вашей практичности.

8. За интерес к вещам не по возрасту

Возраст — это всего лишь цифры в паспорте, как и соответствующие ему атрибуты. Поэтому, если вам хочется сходить на «детский» фильм, не стесняйтесь, ведь на афише нет предупреждения: «Взрослым старше 20 лет просмотр запрещен». И если вам действительно идет футболка с мультяшным персонажем, почему бы ее не носить?

9. За стремление быть на гребне моды

В тоске по прошлому многие порой доходят до абсурда. К примеру, раньше люди собирали дома целую библиотеку, а теперь в один смартфон «влезает» бесчисленное количество книг. И кто-то скажет, что в те времена было лучше, хотя ему просто тяжело свыкнуться с новыми реалиями. В конце концов, электронное книгохранилище лишено таких проблем, как пыль и жучки, которые прячутся между страниц.

10. За верность «устаревшим» традициям

Многие традиции становятся моветоном в глазах людей, считающих себя прогрессивными. Но на самом деле верность прошлому не делает вас менее современным. Если вы не следуете каждому новомодному веянию, значит, у вас есть собственные устоявшиеся представления о жизни.

11. За беспечность

Задумываться о будущем полезно, но если бесконечно строить планы, можно забыть о текущих делах. Если вы предпочитаете «жить здесь и сейчас», это как раз свидетельствует о гибкости: вы наверняка приспособитесь к новым условиям и не растеряетесь.

12. За нежелание, чтобы все было «как у людей»

Если ваши взгляды и планы на жизнь отличаются от общепринятых, значит, вы не поддаетесь устоявшимся стереотипам. И это исключительно положительное качество. Если кто-то осуждает ваш выбор, то, скорее всего, ему просто тяжело поставить себя на ваше место и в его голове не укладывается выбранная вами жизненная модель.