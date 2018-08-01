12 вещей, которые делает каждая женщина, чтобы убедиться в том, что мужчина ей подходит

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Много научных трудов написано о том, как выбрать спутника жизни. И все же, встречая потенциального кандидата на звание мужчины мечты, большинство из нас забывает о книжных советах. Вместо них наше подсознание использует генетически заложенную в любой женщине тактику по выбору подходящего партнера. И на поверку она оказывается куда более эффективной, чем любые надуманные рекомендации.

AdMe.ru привел стратегию «типично женского» поведения в начале отношений, доказав, что часто за многими женскими причудами скрывается искреннее и трогательное желание найти «того самого».

1. Проявляет внимание к аксессуарам

Народную мудрость про встречу по одежке еще никто не отменял. Однако сегодня мужчины умеют хорошо одеваться и могут ввести женщину в заблуждение стильным видом. В этих условиях внимание женщин переключается на аксессуары. Эти детали образа мужчина, как правило, выбирает сам, а потому они о многом могут рассказать. Например: вычурные и остромодные аксессуары указывают на высокую степень зависимости от чужого мнения и вероятность того, что мужчиной легко манипулировать;

и вероятность того, что мужчиной легко манипулировать; слишком дорогие аксессуары в сочетании с одеждой среднего и низшего ценового сегмента (а также подделки) выдают явное желание пустить пыль в глаза ;

; консервативные элементы образа (галстуки, запонки, механические часы, зонт-трость и т. п.) говорят о том, что и их обладатель консервативен и устойчив в своих убеждениях ;

; яркие и необычные аксессуары — атрибуты весельчака и экспериментатора, любящего все необычное и новое (увы, нередко стремление к новизне сказывается и на отношениях).

2. Считывает тембр голоса

Женщина не только присматривается к мужчине, но и прислушивается к нему. Если его голос при общении с нею меняется, причем становится не громким или нарочито брутальным, а более мягким и даже чуть выше по тональности, значит, собеседники подходят друг другу. Мужчина как бы настраивает свой голос под спутницу, и это явный признак симпатии. Поэтому то, что говорит мужчина, по сути, гораздо менее важно, чем то, как он это делает. Ухажер может рассыпаться в комплиментах, но если его голос не воспринимается женщиной как приятный, никакое красноречие не поможет.

3. Сравнивает скорость речи

Бывает, женщина быстро вешает на ухажера ярлык «тугодум» или, наоборот, «трещотка», и это не пустые придирки — просто она уже с первых слов уловила полную несовместимость с ним. Дело в том, что подходящие друг другу партнеры имеют одинаковую скорость речи и любой диссонанс вызывает интуитивное неприятие.

4. Приглашает на танец

Приглашая мужчину потанцевать, женщина не только стремится приятно разнообразить вечер, но и инстинктивно хочет узнать его ближе и лучше. Любой танец — это прежде всего: прекрасный способ ненавязчиво оценить физические данные мужчины, его походку, пластику, ловкость и силу;

возможность понаблюдать, насколько умело он сможет сгладить случайные неловкие моменты (наступил на ногу, перепутал шаги, сбился с ритма);

тест на важные психологические качества : решительность, мужественность, способность «вести» как в танце, так и по жизни или, наоборот, стремление быть ведомым;

: решительность, мужественность, способность «вести» как в танце, так и по жизни или, наоборот, стремление быть ведомым; пребывание в «личном пространстве» партнера: комфортно чувствовать себя на таком близком расстоянии могут только подходящие друг другу люди.

5. Создает конкурентные ситуации

Нередко девушка как бы невзначай рассказывает спутнику о том, какие знаки внимания ей оказывают другие мужчины. Иногда она и вовсе может спровоцировать возникновение конфликтной ситуации, например, с бывшим или менее удачливым ухажером. Но на самом деле за этим кроется не банальное хвастовство и желание набить себе цену, а стремление разжечь в мужчине древние охотничьи инстинкты и сыграть на его азарте. А заодно проследить за тем, насколько решительно и достойно он проявит себя в ситуации соперничества.

6. Проверяет отношение к тратам

В женщинах издревле заложено отношение к мужчине как к добытчику, причем самими мужчинами это свойство зачастую толкуется превратно. Этим объясняется «гусарское» поведение, которое иногда демонстрируют кавалеры, соря на свидании деньгами в надежде произвести впечатление на даму. Скорее всего, это впечатление будет негативным: страсть к кутежам несет угрозу материальному благополучию будущего потомства. Вот почему женщина, настроенная на серьезные отношения, с большой долей вероятности выберет рассудительного и в меру экономного кавалера. Впрочем, откровенный скупердяй тоже по понятным причинам будет отвергнут.

7. Уделяет внимание движениям

Довольно достоверным показателем совместимости является способность пары зеркалить движения друг друга. Если во время встречи мужчина полностью или частично повторяет жесты спутницы (например, то, как она тянется за напитком, складывает руки на столе, трогает подбородок и т. д.), это можно считать признаком успешных отношений.

8. Ведет беседы на определенные темы

О чем бы ни разговаривала пара во время первых встреч, вся полученная информация пригодится женщине для ответа на вопрос, насколько серьезными могут стать для мужчины отношения с нею. Наиболее показательны с этой точки зрения рассказы кавалера: о его родителях, семейном статусе братьев и сестер (семейные ценности во многом определяются детскими впечатлениями и примером ближайших родственников );

); о друзьях и досуге (рассказы о том, как ловко холостые «счастливчики» выманивают женатых друзей-«подкаблучников» в ночной клуб, не могут не насторожить);

и даже предпочитаемые фильмы, книги и сериалы, а также любимые персонажи в целом могут дать представление об основных ценностях собеседника. Таким образом, даже не задавая прямых вопросов, а опираясь исключительно на общий контекст беседы, женщина автоматически интерпретирует услышанное.

9. Устраивает тест на заботливость

Женщина — существо нежное, поэтому ни у одного мужчины не вызывают удивления ее просьбы о помощи, будь то неполадка в машине или потекший кран на кухне. Однако мало кто из мужчин догадывается, что часто такая беспомощность является мнимой. Просто, прибегая к этому невинному трюку, женщина может убить сразу двух зайцев: посмотреть, как умеет справляться мужчина с мелкими проблемами, которых на жизненном пути будет еще ой как много;

оценить, знакомы ли ему в принципе такие понятия, как помощь, забота и сострадание.

10. Оценивает поведение за рулем

Даже женщина, не умеющая водить автомобиль, прекрасно считывает качества спутника по его манере езды. И это гораздо эффективнее любого психологического теста, ведь условные рефлексы нельзя взять и отменить в честь свидания. Внезапные перестроения, резкое торможение, соперничество на дороге — плохие признаки, которые свидетельствуют о неуравновешенности и агрессивности.

11. Знакомит с друзьями

Важный шаг для любой девушки — знакомство мужчины с людьми из ее ближнего круга. Это не только знак того, что она готова продолжить отношения, но и своеобразная проверка кандидата. Она, возможно, уже влюблена и забыла об объективности, и взгляд со стороны тех, кому она доверяет, будет весьма кстати. Обычно друзья задают много вопросов (иногда о том, о чем и сама девушка хотела бы узнать, но стеснялась спросить). Бывает, они даже устраивают небольшие провокации (подтрунивание со стороны друзей, флирт со стороны подруг). Мужчина, который достойно пройдет такое испытание, скорее всего, отлично впишется не только в компанию девушки, но и в ее жизнь.

12. Проверяет умение ладить с детьми

Не зря шутят, что женщина уже в момент первой встречи «примеряет» своим будущим детям отчество, образованное от имени нового знакомого. Забота о потомстве заложена в нас генетически, и природа считает, что еще задолго до его появления неплохо бы убедиться в том, что понравившийся мужчина имеет шансы справиться с ролью отца. Вот почему многие мужчины в процессе развития отношений «совершенно случайно» оказываются в обществе маленьких племянников своей пассии, ее братиков-сестричек или детей близких подруг. Мужчина, который не впал в панику при виде карапуза, рассматривается как достойный кандидат. А тот, кто умеет ладить с детьми, и вовсе вызывает восхищение.

Словом, в начале отношений женская интуиция напряженно работает, постоянно проверяя спутника на совместимость. Впрочем, и мужчина, если он настроен серьезно, тоже внимательно присматривается к даме. Ведь обоим нужно удостовериться в правильности первого впечатления, и механизмы, заложенные в нас природой, помогут сделать нужные выводы.