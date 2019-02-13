12 качеств мужчины, от которых у женщин подгибаются коленки (Спойлер: красавчиком быть необязательно)

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Иногда, чтобы завоевать сердце девушки, мужчине недостаточно быть умным, добрым и симпатичным. За пару секунд женщина может без особых усилий вычислить идеального спутника жизни по неочевидным признакам. Кто бы мог подумать, что любовь к определенному направлению музыки или даже к темным очкам придает мужчине особую привлекательность?

AdMe.ru внимательно изучил последние научные исследования и теперь точно знает, перед какими мужчинами не сможет устоять ни одна женщина.

1. Наличие собаки

Собака — лучший друг одинокого мужчины, который решил найти спутницу жизни. Для того чтобы нравиться большинству девушек, не нужно быть владельцем яхты или красавчиком вроде Тома Круза. Достаточно просто чаще гулять по улице в обществе питомца. Магическое воздействие домашних животных на женщин объяснить нетрудно. Ухоженный и здоровый пес может рассказать о том, что его владелец ответственный человек и готов к серьезным отношениям.

2. Темные очки

Солнцезащитные очки делают мужчину круче. Раньше этим секретом пользовался Джеймс Бонд, а теперь можете воспользоваться и вы. Но почему парни в темных очках выглядят так здорово? Очки — это симметрия. Наше лицо от природы несимметрично, а очки скрывают мелкие недостатки и создают впечатление пропорциональной внешности. Симметричное лицо считается наиболее привлекательным.

Темные очки создают некий ореол таинственности вокруг их владельца. И эту таинственность так и хочется «разгадать».

3. «Немужские» увлечения

Ученые развеяли стереотип о том, что настоящие мужчины никогда не плачут или идут к врачу лишь в том случае, если из спины торчит обломок копья. Брутальность не равна привлекательности, скорее наоборот. Андрогинные черты характера или внешности делают человека желанным для противоположного пола. Не бойтесь проявлять истинные чувства или носить одежду «немужских» расцветок. Мужчины с нетипичным хобби, будь то разведение цветов или вязание крючком, привлекают внимание противоположного пола и подсознательно вызывают доверие.

4. Пристрастие к хорошему парфюму

Ваша любимая туалетная вода дает вам 100 очков к привлекательности. И дело тут вовсе не в запахе. Психологи провели целое исследование, посвященное теме мужских дезодорантов и одеколонов. Они разделили участников эксперимента на 2 группы: одним выдали антибактериальный дезодорант, а другим такой же спрей, но с парфюмерной отдушкой. Спустя пару дней мужчины из второй группы заявили, что чувствуют себя увереннее. Но дальше — больше. Испытуемых из обеих групп сфотографировали и показали полученные фото женщинам. Девушки заявили, что парни из группы с парфюмом гораздо симпатичнее ребят из группы «без запаха». А ведь они их даже не нюхали. Вывод: мужчины, которые пользуются хорошими духами, ведут себя уверенно и нравятся женщинам больше, чем те, кто от духов отказывается.

5. Красная рубашка

Обычно когда стилисты говорят о том, что модным цветом нового сезона станет красный, то имеют в виду, что носить его будут женщины. Мы уже писали о том, что ярко-красный цвет привлекает мужчин. А если наоборот? В рамках одного исследования ученые попросили женщин из разных стран выбрать из 2 мужчин того, кто им больше нравится. Один из мужчин при этом был одет в красную рубашку, а второй в зеленую. Надо ли говорить, претендент в какой рубашке в итоге победил? Мужчины, которые носят данный цвет, не боятся быть яркими и не слишком переживают о том, что о них подумают окружающие. Такая самоуверенность подкупает представительниц противоположного пола.

6. Гитара

Французские ученые провели любопытный эксперимент: группу молодых мужчин разделили поровну, одной половине испытуемых дали в руки сумку, а другой — гитару и отправили на улицу знакомиться с девушками. Выяснилось, что женщины в 3 раза чаще давали свой номер телефона тем парням, у которых в руках была гитара. Почему музыкантам так легко знакомиться? Во-первых, они считаются крутыми и веселыми. Во-вторых, музыкальные способности свидетельствуют о высоком интеллекте и хорошей наследственности. Женщины подсознательно выбирают мужчин, обладающих этими качествами.

7. Цветы

Цветы делают мужчину более привлекательным в женских глазах. Правда, букетов должно быть много. Недавнее исследование показало, что девушка, которая находится в окружении ароматных цветов, будет благосклонно относиться к потенциальному партнеру. Объяснить этот факт просто: цветы поднимают настроение и делают женщину счастливой.

8. Обычная внешность

Психологи, социологи и биологи много лет бьются над вопросом, какой же тип мужчин нравится женщинам. Оказывается, у женщин все просто: мужчина не должен быть слишком высоким или малорослым, он не должен быть ванильным красавчиком, но и Квазимодо женщинам тоже не нужен. Главное, что привлекает женщин, — среднестатистическая внешность. У обычного парня гораздо больше шансов построить счастливые отношения. Слишком яркая внешность или неформальная одежда отталкивают потенциальных партнерш. Человек со стандартными чертами лица и привычками кажется нам простым и понятным. А еще у него хорошие гены и стабильная психика, а значит, он будет идеальным мужем и отцом.

9. Он уже с кем-то встречается

Популярность мужчины у представительниц противоположного пола возрастает тогда, когда он уже несвободен. Недавно ученые установили, что женщины склонны копировать поведение подруг и знакомых. Так, кстати, поступают птицы и рыбы: если самцом интересуются другие дамы, значит, на него стоит обратить внимание. Психологи называют такое явление эффектом обручального кольца и утверждают, что он проявляется только у представительниц слабого пола. А все потому, что женщины сильнее подвержены влиянию окружающих.

10. Любит морковь и помидоры

Без шуток. Каротин, который содержится в моркови, помидорах, абрикосах и других фруктах и овощах, делает человека более привлекательным. Дело в том, что бета-каротин из продуктов питания влияет на цвет кожи: он придает ей здоровый оттенок. Аристократическая бледность давно не в почете. Однако ученые предупреждают: здоровый цвет лица, появляющийся от употребления овощей и фруктов, не имеет ничего общего с подлинным здоровьем. Другими словами, если вы будете есть много моркови, вы не станете здоровее, но красивее точно будете.

11. Может накормить свою женщину

Вообще-то всегда считалось, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако недавно ученые выяснили, что женщину тоже можно завоевать с помощью еды. Причем необязательно быть шеф-поваром: нужно просто поделиться той пищей, которая у вас есть. Мы подсознательно доверяем человеку, который решил поделиться с нами своей едой. Этот инстинкт достался нам в наследство от далеких предков, живших во времена, когда пищу было трудно добывать. Если с нами делятся самым дорогим (к примеру, куском отличной пиццы), мы почти влюблены.

12. Иногда от мужчин вообще ничего не зависит