11 загадок, которые позволят проверить вашу внимательность и расскажут о скрытых чертах характера

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Ученые считают, что наше зрительное восприятие окружающих вещей напрямую зависит от их интерпретации мозгом. Более того, исследователи доказали, что с тем, как мозг структурирован и как функционирует, связана наша личность.

Другими словами, то, что мы видим и как, может раскрыть наш характер и сущность, и эти загадки — занимательный способ проверить это.

Мы в AdMe.ru нашли много интересных загадок, которые позволят вам узнать больше о себе.

1. Сколько животных вы видите?

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  • 1–3: может быть, вам просто нужно немного больше времени;
  • 4–6: вы нашли самых заметных, но не нашли довольно многих животных;
  • 7–9: вы внимательны к деталям и близки к совершенству;
  • 10–13: вы могли бы быть агентом ФБР или, возможно, являетесь им.

2. Что вы увидели первым?

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3. Что вы увидели первым?

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4. Что вы увидели первым?

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5. Найдите лишнее

6. Найдите замаскировавшееся животное

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© HasanHassouneh / imgur   © HasanHassouneh / imgur  

7. Найдите спрятавшееся животное

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© Shutterstock.com   © Shutterstock.com  

8. Найдите лишнее

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9. Что вы увидели первым?

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10. Сможете найти ошибку?

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11. Какой цвет самый яркий?

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© domorefice7786 / imgur  

Какие из наших загадок стали самыми сложными для вас? Оказались ли результаты психологических тестов верными? Поделитесь с нами своими ответами.

Illustrated by Leonid Khan специально для AdMe.ru

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