11 загадок, которые позволят проверить вашу внимательность и расскажут о скрытых чертах характера

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Ученые считают, что наше зрительное восприятие окружающих вещей напрямую зависит от их интерпретации мозгом. Более того, исследователи доказали, что с тем, как мозг структурирован и как функционирует, связана наша личность.

Другими словами, то, что мы видим и как, может раскрыть наш характер и сущность, и эти загадки — занимательный способ проверить это.