11 загадок, которые позволят проверить вашу внимательность и расскажут о скрытых чертах характера
Ученые считают, что наше зрительное восприятие окружающих вещей напрямую зависит от их интерпретации мозгом. Более того, исследователи доказали, что с тем, как мозг структурирован и как функционирует, связана наша личность.
Другими словами, то, что мы видим и как, может раскрыть наш характер и сущность, и эти загадки — занимательный способ проверить это.
Мы в AdMe.ru нашли много интересных загадок, которые позволят вам узнать больше о себе.
1. Сколько животных вы видите?
- 1–3: может быть, вам просто нужно немного больше времени;
- 4–6: вы нашли самых заметных, но не нашли довольно многих животных;
- 7–9: вы внимательны к деталям и близки к совершенству;
- 10–13: вы могли бы быть агентом ФБР или, возможно, являетесь им.
2. Что вы увидели первым?
3. Что вы увидели первым?
4. Что вы увидели первым?
5. Найдите лишнее
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6. Найдите замаскировавшееся животное
7. Найдите спрятавшееся животное
8. Найдите лишнее
9. Что вы увидели первым?
10. Сможете найти ошибку?
11. Какой цвет самый яркий?
Какие из наших загадок стали самыми сложными для вас? Оказались ли результаты психологических тестов верными? Поделитесь с нами своими ответами.
Illustrated by Leonid Khan специально для AdMe.ru