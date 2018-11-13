11 способов вычислить вруна, задержав на нем взгляд не дольше минуты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По статистике, около 90 % информации мы получаем, исходя из жестов говорящего. Неосознанно мы считываем положение тела собеседника, догадываемся по тембру голоса о его настроении. А еще мы способны по одним только жестам с той или иной долей уверенности понять, что человек, с которым мы разговариваем, врет.

AdMe.ru ознакомился с трудами Аллана Пиза, Лиллиан Гласс и других известных психологов и выбрал для вас 11 наиболее частых жестов, которые свойственны лжецам.

1. Широко раскрывают глаза

Психологи утверждают, что лгуны не могут держать долгий зрительный контакт. Однако, если человек врет сознательно и хочет во что бы то ни стало отстоять свою ложь, он постарается смотреть собеседнику прямо в глаза, чтобы создать способствующую доверию обстановку. Отличительный признак — сильное напряжение в глазных мышцах, которое появляется оттого, что человек перебарывает желание отвести взгляд. Из-за этого часто получается такой эффект, как будто лжец таращит глаза.

2. Расправляют плечи и поднимают подбородок

Если человек внезапно расправляет или вскидывает плечи, когда что-то рассказывает, это говорит о его внутренней неуверенности в своих словах. То же самое относится к положению головы: приподнимая подбородок, человек интуитивно пытается придать своим словам больше веса, а себе — авторитета.

3. Облизывают или кусают губы

Сотрудники полиции называют этот эффект «ватой во рту». Человеку, которому приходится лгать, с каждой минутой становится все труднее разговаривать, потому что во рту у него все пересыхает. Это легко объяснимо: при стрессе вегетативная нервная система уменьшает слюноотделение. Если предложить человеку воды, скорее всего, он будет пить большими глотками.

4. Ограничивают себя в движении

Известно, что беспокойные жесты или перебирание в руках каких-то мелочей могут говорить о том, что человек что-то недоговаривает. Верно и обратное: зная о таком проявлении лжи, человек может сознательно ограничивать себя в движениях и пытаться сохранить неподвижность.

5. Показывают на вас указательным пальцем

Указывание пальцем считается одним из самых агрессивных жестов. Если человек в ответ на вопрос реагирует таким образом, он пытается «перевести стрелки» и имитирует праведный гнев. Это признак злости и жесткой обороны — так лжец убеждает обвиняющего в его собственной неправоте.

6. Наклоняют голову набок

Еще Чарльз Дарвин заметил, что люди (как и животные) наклоняют голову вбок, если испытывают внезапный, жгучий интерес к чему-либо. Пытаясь потянуть время для поиска ответа на неудобный вопрос, человек может рефлекторно имитировать интерес к собеседнику с помощью этого движения, чтобы скрыть истинные намерения. Тот, кто задал вопрос, подсознательно считает этот жест и будет более лояльным по отношению к обманщику.

7. Оттягивают воротник и почесывают шею

Шея — одно из слабо защищенных мест нашего тела. Чувствуя опасность, многие могут начинать оттягивать воротник (особенно если он тугой и мешает дышать), чтобы глотнуть воздуха. Такой жест объясняется желанием освободиться от лжи и почувствовать себя свободным. Не менее распространенное движение — почесывание шеи. Обычно это выглядит так, будто человек задумывается над вашим вопросом. На языке жестов это буквально означает: «Я не уверен, что согласен с вами».

8. Прикрывают уязвимые части тела

Грудь, живот, интимные места — именно эти части тела человек пытается прикрыть, когда чувствует себя обеспокоенным. Такому жесту есть физиологическое объяснение: вегетативная система при стрессе (а ложь — это всегда стресс) дает сигнал к сокращению брюшных мышц, а это может вызвать даже болевые спазмы.

9. Держатся за твердо стоящие предметы

Когда человек лжет, то подсознательно чувствует себя уязвимым и пытается всячески упрочить свое положение, в том числе и физически. Он может держаться за стену, стол, стул и любую другую твердую поверхность — это помогает ему убедить себя в собственной безопасности. Такое поведение более чем естественно: еще в детстве мы усваиваем простую истину — чтобы избежать опасной ситуации, надо где-то спрятаться.

10. Суетливо прихорашиваются

Такое поведение свойственно в первую очередь девушкам: они поправляют волосы, стирают несуществующие частички косметики с уголков глаз или накручивают прядки волос на палец. Это помогает достичь внутреннего спокойствия, отвлекая от внешней угрозы.

11. Поворачиваются немного в сторону от собеседника

Говоря с человеком, мы можем не смотреть ему в лицо, но корпус тела всегда будет направлен на него. Это говорит о том, что мы открыты к общению. Если человек поворачивается немного в сторону, он может подсознательно пытаться убрать из поля зрения предмет, который причиняет дискомфорт.

Бонус: как быть, если вы не видите собеседника, а разговариваете с ним по телефону

Вруны часто проглатывают окончания фраз и говорят с хрипотцой. Чем грубее голос, тем больше мы склонны ему верить. Человек, который хочет солгать, может сознательно или бессознательно понижать тембр голоса. Так проявляется компенсация: ложь, не имеющая под собой оснований, компенсируется твердым, хрипловатым тоном. Окончания фраз лжец проглатывает или проговаривает тише. Это связано с особенностями дыхания: необходимость обманывать возбуждает человека, дыхание у него сбивается и воздуха элементарно не хватает, чтобы четко договорить фразу.

А у вас есть свои способы определить, врет человек или говорит правду?