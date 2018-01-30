11 частых ошибок при устройстве на работу, которые совершают новички

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Устройство на работу — это совсем не простое дело, а еще сложнее влиться в новый коллектив и закрепиться в нем. Существует даже мнение, что для нервных клеток адаптация в новом коллективе равносильна разводу. Сегодня AdMe.ru предлагает вашему вниманию основные ошибки, которые люди совершают, придя на новую работу. Прочтите и уберегите себя от них, когда будете устраиваться на новое место.

Живете на работе

Когда человека берут на работу, о которой он давно мечтал, в первое время бывает так, что новичок задерживается допоздна, так как работа ему очень нравится или он хочет произвести впечатление на босса. Но задерживаясь на рабочем месте надолго и посвящая всего себя любимому делу, можно очень быстро перегореть, и любимая работа превратится в ежедневные мучения. Кроме того, можно произвести впечатление, что с работой вы не справляетесь. Да и вряд ли кто-то оценит засиживание допоздна настолько, насколько вы ожидаете.

Боитесь попросить

Никогда не бойтесь просить о помощи, если она вам действительно нужна и вы не знаете, как поступить. Каждый почувствует себя неловко в такой ситуации, но будет гораздо лучше, если вы посоветуетесь с более опытным человеком, чем совершите ошибку, которую потом придется исправлять. К тому же просьба — это вовсе не признак слабости, а даже наоборот. Лучше задать вопрос и предотвратить ошибку, чем потом расхлебывать последствия.

Ждете одобрения

В то же время не стоит дергать начальника и коллектив по каждой мелочи, нужно научиться решать незначительные вопросы и проблемы самостоятельно. Таким образом возрастут шансы успешно пройти испытательный срок и зарекомендовать себя как хорошего специалиста.

Рассказываете о трудной жизни

Новому коллективу вовсе не стоит слушать от новичка в первые дни истории о сложной жизни, в которой так не хватает времени, денег, здоровья и т. д. Порой подобные рассказы могут вызвать вовсе не сочувствие, наоборот, вас начнут воспринимать как ненадежного человека, который не может разобраться со своими проблемами.

Принимаете критику на свой счет

Всегда важно помнить, что если вас критикуют, то это вовсе не означает, что хотят обвинить во всех бедах. Критика даже может помочь вам стать сильнее и вырасти профессионально. Если вам указали на какие-то ошибки, то не стоит воспринимать их на личный счет, а лучше запомнить и не повторять их впредь.

Проводите разделение

Общаясь с новым коллективом, лучше не говорить фразы вроде «Как у вас заведено?» или «А с какой целью у вас это делают?», ведь такое деление на «я» и «вы» создает психологический барьер между новичком и коллективом.

Сравниваете с предыдущим местом работы

Если новое место кажется совсем другим, а порой даже сложнее, человек может постоянно сравнивать его с прошлой работой, которая кажется лучше. И если коллеги не спрашивают о том, какие были условия и обязательства на прошлом месте работы, то без надобности о них лучше не рассказывать, иначе косых взглядов не избежать.

Чувствуете себя выше других

Совсем неважно, какая у нового работника должность, даже если это самый высокий пост, следует быть гибким и открытым. Настоящий профи готов к любым поручениям, пусть они иногда и не входят в его обязанности, разумеется, в рамках разумного. Так легко стать частью новой команды и не нажить себе врагов.

Навязываете свои правила

Лучше не быть навязчивым со своими идеями, которые могут показаться очень важными и идеальными, если они прекрасно работали на прошлом рабочем месте. Прежде чем пытаться улучшать производственный процесс, нужно сначала ознакомиться с ним как следует.

Не читаете почту и чаты

Если на новой работе принято общаться в чатах, то стоит присоединиться к ним. Это поможет наладить общение с новым коллективом, особенно в первое время. Так будет легче обеспечить себе рост, поднять показатели, узнать коллег ближе и предложить какие-то свои идеи, поделиться мыслями.

Создаете себе слишком комфортные условия

Если при устройстве на работу все устраивает и уже через пару дней хочется вздохнуть с облегчением, то это не совсем то, что нужно. Не стоит расслабляться и рассчитывать, что все здесь очень легко, нужно развиваться дальше, получать новые знания, читать и обновлять то, что вы знаете. Интересоваться новшествами, связанными с профессией, посещать тренинги, семинары, курсы. Если есть чувство, что знаний недостаточно, то не стоит сразу идти и увольняться, ведь все приходит с опытом, возможно, нужно просто немного времени.