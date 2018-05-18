Что такое интуитивное питание и почему оно круче всех диет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Методика интиуитивного питания не похожа ни на одну из диет. Она определяет ограничения в питании как неэффективные и наносящие вред здоровью способы похудения. Профессор наук о здоровье Университета Бригама Янга Стивен Хоукс сбросил более 20 кг, опираясь на принципы интуитивного питания. С тех пор популярность такого подхода набирает обороты по всему миру.

AdMe.ru собрал основные правила и преимущества системы, которая позволяет привести вес в норму, слушая лишь сигналы собственного тела.

Принцип 1: Откажитесь от всех диет

По мнению знаменитых специалистов по лечебному питанию и авторов книги по интуитивному питанию Ивлин Трибол и Элис Реш, необходимо понять, что все диеты неэффективны, и по-настоящему поверить, что в мире не существует диет, которые подойдут именно вам. Суть в том, чтобы отказаться от любого внешнего контроля за питанием. Остается только внутренний — ваше собственное чувство голода.

Принцип 2: Слушайте свое чувство голода

Согласно этому принципу есть нужно начинать уже при едва уловимых сигналах голода. Не стоит дожидаться, когда чувство голода станет чрезмерным, ведь именно длительное голодание чаще всего и приводит к перееданию. Важно установить спокойные, дружеские «отношения» с едой и приучить себя ее использовать лишь для утоления голода.

Принцип 3: Слушайте свое чувство сытости

Важно услышать свой организм во время еды и остановиться в нужный момент. Чувство сытости должно быть комфортным для вас, желудок не должен быть полным. Чтобы точно услышать этот сигнал, можно попробовать останавливаться в процессе. Прекратить есть стоит также и в том случае, когда в тарелке еще осталась еда, даже если вы в гостях и даже если оставшуюся пищу придется выбросить.

Принцип 4: Перестаньте контролировать свое меню

Перестаньте ругать себя за съеденную конфету или поощрять за то, что уложились в нужное количество калорий. Забудьте все диетические установки в отношении пищи вроде «низкокалорийная», «вредная», «полезная» и другие. Нужно понять, что еда не враг, она приносит энергию и насыщает. Из всех критериев выбора блюда оставьте лишь один — есть то, что хочется именно в этот момент. И каждый раз выбирайте еду, опираясь именно на этот критерий.

Принцип 5: Подружитесь с едой

Не бойтесь еды и не считайте ее врагом стройного тела. Разрешите себе есть все, что вам хочется. Запретный плод всегда сладок. Если вы себе долгое время в чем-то отказываете, то со временем отказ превращается в неконтролируемую тягу. В результате срыв неизбежен, как и переедание, когда вы набрасываетесь на тот самый запрещенный продукт.

Принцип 6: Наслаждайтесь вкусной едой

Важно научиться получать радость от вкусных блюд и продуктов. Замечайте красивую подачу, оформление и вид еды. Научитесь сознательно наслаждаться ароматом и вкусом каждого кусочка. Когда вы едите то, что вам нравится, удовольствие от еды многократно возрастает. Чувство сытости в таком случае приходит быстрее.

Принцип 7: Не заедайте стрессы

Многие обладатели лишнего веса, надеясь избавиться от ежедневных расстройств, «радуют» себя вкусняшками. Однако переедание не решит ни одну из имеющихся трудностей. Не решайте свои эмоциональные проблемы с помощью еды. Найдите другие способы поднять настроение или поощрить себя. Прогулка в парке, просмотр кинокомедии — все, что может принести вам радость и отвлечь от неудачи.

Принцип 8: Примите свое тело

Для людей, мечтающих избавиться от лишнего веса, это, возможно, самый непростой пункт. Ведь изо дня в день мы находимся под действием потока информации, который говорит нам о стандартах фигуры. Важно научиться говорить о своем теле без критики и ненависти к себе, принимать его таким, какое оно есть сейчас, уважать его. Невозможно отказаться от диет, если вы чрезмерно недовольны своим телом. Искренне полюбите его, и вам самим захочется ухаживать за ним и совершенствовать его.

Принцип 9: Выберите физическую активность по душе

В подходе к интуитивному питанию важно перестать воспринимать физические упражнения как способ борьбы с лишним весом. Прежде всего, активность заряжает энергией и хорошим настроением, а не сжигает жир. Поэтому выбирайте то занятие, которое не будет вам в тягость: танцы, уборка в доме или пешая прогулка по парку. Не нужно ходить в тренажерный зал, если вы занимаетесь там через силу, а тем более ругать себя за пропущенную тренировку. Принуждение всегда вызывает ненависть. Движение должно приносить удовольствие, только в таком случае оно будет эффективным.

Принцип 10: Уважайте свое здоровье

Суть этого правила в элементарной заботе о своем организме. Не нужно придерживаться какой-то идеальной диеты, для того чтобы быть здоровым. Значение имеет лишь то, что вы едите продолжительное время. Выбирайте те продукты, которые принесут пользу телу и будут в радость вашим вкусовым рецепторам, благо выбор сейчас очень разнообразен.