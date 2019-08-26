10 нетактичных фраз, которые мы постоянно употребляем в разговоре

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Стремясь поддержать разговор, мы часто произносим привычные фразы, которые, кажется, уже не несут никакой эмоциональной окраски. При этом они имеют негативный подтекст и могут задеть собеседника. Для того чтобы сохранить уважительные отношения, стоит разобраться, почему такие ответы обижают людей. А еще лучше — заменить их на более тактичные.

Мы в AdMe.ru подготовили список раздражающих фраз, которые точно никто не хотел бы услышать от своих близких.

1. «Хватит уже говорить об этом»

Желание поделиться своими проблемами с близкими людьми естественно. Если у вас не хватает сил и внутренних ресурсов поддержать человека сейчас, лучше отложить это на потом. Обсудить трудные чувства в подходящей обстановке полезнее, чем отталкивать собеседника обидными фразами. Человеку, который испытывает стресс, важно знать, что он не один. Чем заменить: «Мне жаль, что это с тобой произошло». Постарайтесь разделить эмоции вашего собеседника.

2. «Проехали»

Так мы обычно отвечаем, когда не хотим возвращаться к неприятной теме или прояснять ситуацию. И все же иногда это необходимо сделать. Большинству людей не нравится, когда проблему не только умалчивают, но и отмахиваются от нее. К тому же вряд ли получится разрешить конфликт, не обращая на него никакого внимания. Чем заменить: «Поговорим об этом позже», «Я сейчас не хочу / не могу об этом разговаривать». Так вы не только не обесцените чувства собеседника, но и отложите на время нежелательный разговор.

3. «Оставь, я сделаю сама»

Эта фраза отобьет желание помочь у кого угодно. Особенно когда она произносится с подтекстом «так, как мне надо, все равно никто не сможет». Некоторые люди чувствуют себя неуютно, если не контролируют ситуацию, поэтому предпочитают делать все сами. Помощь воспринимается ими как посягательство на личное пространство, даже если это было искреннее предложение. Чем заменить: «Спасибо, я справляюсь», «Мне сейчас не нужна помощь». Или просто объясните, что именно нужно сделать.

4. «Соберись»

Подобные методы утешения — одни из самых раздражающих. Конечно, все мы пытаемся подбодрить близких людей из лучших побуждений, но невозможно справиться с жизненными трудностями за пару минут. Такие ответы только нервируют собеседника, который и без того находится в сложной ситуации. А к ней еще и относятся несерьезно. Чем заменить: если нет возможности посочувствовать искренне, лучше просто промолчать.

5. «Без обид, но...»

Как говорилось в известном сериале, все, что идет до слова «но», не считается. Выходит, что мы понимаем, что говорим нечто обидное, но все равно считаем нужным сообщить это собеседнику. Обычно этим страдают не бестактные незнакомцы, а близкие друзья или даже члены семьи. Им кажется, что они открывают человеку глаза, пусть и в такой грубой форме. Чем заменить: «Мне кажется, что...», «Я думаю...» Конечно, лучше всего выражать свое мнение тактично, но не стоит заранее ограничивать собеседника в эмоциях.

6. «Мне бы твои проблемы»

Когда мы так говорим, то подразумеваем, что важнее наших проблем нет ничего, а остальные как-нибудь справятся. Внешнее благополучие еще не равно беззаботной жизни. Собеседнику может показаться, что он недостоин сочувствия, потому что не может разобраться с такими простыми вещами. На подобную фразу хочется ответить: «Хорошо, забирай!» Чем заменить: «Я тебе сочувствую». Возможно, моральная поддержка — это все, что требуется человеку сейчас.

7. «Если ты ничего не меняешь, значит тебя все устраивает»

Возможно, человек уже решает свою проблему, но до результатов еще далеко. Или же действительно не делает ничего. Однако все это еще не повод для подобного радикального суждения. Апатия может быть симптомом депрессии, при которой не поможет трудотерапия — только визит к врачу. Вряд ли кого-то на самом деле устраивает жить в плохих условиях. Чем заменить: посоветуйте то, что реально поможет выйти из трудной ситуации.

8. «Тебе это будет неинтересно»

Мало того, что мы пытаемся намекнуть человеку, что он лезет не в свое дело, так еще и решаем за него, насколько эта информация важна. Подобный ответ тем, кто интересуется нашей жизнью, звучит довольно невежливо. Нам всего лишь хочется избавить людей от лишних скучных подробностей, но выглядит это так, будто мы пренебрегаем ими. Чем заменить: «Извини, я эту тему не обсуждаю». Если вы не готовы отвечать на какой-либо вопрос, просто так и скажите.

9. «Сам виноват»

Самая худшая реакция на чужие проблемы, которую только можно представить, — обвинение пострадавшего. Находясь в трудной ситуации, человек становится более уязвимым, поэтому такие заявления ничуть не мобилизуют его. Этот способ утешения только подрывает доверие, лишает надежды на лучшее и усиливает чувство вины. В дальнейшем это может привести к разрыву отношений. Чем заменить: «Ты справляешься?», «Может быть, нужна моя помощь?» Вы продемонстрируете свое участие, а собеседник еще раз проанализирует проблему.

10. «Будь умнее»

Эта распространенная фраза призывает замалчивать свою обиду, отступить, стать удобным для всех. Человек при этом остается наедине со своими чувствами. Конечно, в некоторых случаях лучше поберечь нервы и не ввязываться в конфликт. Однако бесконечное замалчивание проблем в итоге вредит психическому здоровью. Чем заменить: «Нужно разобраться с этим». Если проблема действительно есть, признайте ее существование. Как вы думаете, почему мы так часто используем подобные фразы?