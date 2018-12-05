10 неожиданных признаков того, что нужно прекратить знакомиться с мужчинами

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Вы давно зарегистрированы на всевозможных сайтах знакомств, активно переписываетесь с молодыми людьми и часто ходите на свидания. Вот только все это безуспешно: ваша половинка пока так и не нашлась. Возможно, лучшее, что стоит предпринять в сложившейся ситуации, — сделать перерыв и дать себе право на одиночество.

AdMe.ru собрал признаки, которые свидетельствуют о том, что пора хотя бы на время поставить активный поиск на паузу.

1. Вам не интересно

Он увлеченно о чем-то рассказывает, пока вы смотрите в одну точку и витаете где-то в облаках. Это общение вряд ли можно назвать диалогом, ведь даже если он задает вопрос, вы не понимаете его и переспрашиваете. В конце свидания парень даже может обвинить вас в холодности или счесть скучной. Возможно, это просто не ваш человек, поэтому он и не вызвал интереса. Однако если равнодушие распространяется и на другие сферы, стоит задуматься. Отсутствие желаний и интереса к жизни может служить признаком серьезных психических отклонений — астении и даже депрессии.

2. Вы идете на свидание только потому, что избегаете одиночества

Многим людям поход в кино или ресторан в одиночестве кажется чем-то странным. Именно поэтому вы отвечаете благосклонностью на приглашение нового знакомого — не проводить же вечер одной. Но если попытаетесь быть честной с собой, то поймете, что пошли на свидание ради галочки. Психологи советуют для начала стать интересной самой себе — найти хобби, потратить время на саморазвитие, научиться новому. Человек, которому интересно с самим собой, считает нормальным сходить в одиночку на концерт или выставку. А еще он интересуется другими людьми и уж точно не ходит на свидания лишь бы с кем.

3. Вы чувствуете неприязнь к мужчинам

Вы считаете, что все мужчины... — дальше каждая дама ставит собственный эпитет в зависимости от предыдущего опыта. Если у вас были неудачные отношения с представителями противоположного пола, это не повод приводить их к одному знаменателю. Считая всех мужчин одинаковыми, вы подкрепляете существующий в обществе стереотип. К тому же при общении с агрессивно настроенной женщиной мужчина сразу почувствует витающее в воздухе напряжение и откажется от дальнейшего общения.

4. Вы жалуетесь

Тяжелое финансовое положение, проблемы со здоровьем, трудности на работе или в учебе — все эти темы не должны подниматься на первом свидании. В жизни каждого мужчины достаточно вещей, которые грузят, поэтому в общении с девушкой он хочет чувствовать легкость. Делиться проблемами и совместно решать их вы будете на следующем этапе, когда отношения станут серьезными.

5. Вы не можете расстаться со своим бывшим

Даже если фактический разрыв произошел давно, но вы так не смогли отпустить предыдущие отношения, это тупик. И сейчас предстоит из него выбираться, если не хотите сравнивать каждого нового претендента с бывшим парнем. Во-первых, все люди разные, вы будете разочаровываться. Но еще хуже, если вы подсознательно будете искать действительно похожих парней и каждый раз сталкиваться с теми же проблемами. Если ваша цель — гармоничные отношения, о бывшем стоит забыть.

6. Вы запутались в бесконечной череде свиданий

Придя на свидание, вы с ужасом обнаруживаете, что не помните имени своего спутника. Возможно, это произошло из-за того, что встречи поставлены на поток. Во вторник свидание с Мишей, в среду прогулка с Артемом, а на четверг запланирован ужин с Виталием. Неудивительно, что в такой кутерьме вы забыли, какой сегодня день. Психологи советуют сначала узнать немного о характере претендента, его интересах и увлечениях, а уже потом собираться на романтическую встречу. Если цель — качество, а не количество, конвейер стоит остановить.

7. Каждый новый партнер похож на предыдущего

Согласно утверждениям психологов, выбор партнера мы осуществляем неосознанно. В качестве примера для девушек выступает образ отца. Именно поэтому нас привлекает один и тот же типаж, и необязательно это относится к внешности. Если вы заметили нездоровую тенденцию в выборе партнеров, возможно, вам стоит временно прекратить поиски и обсудить ситуацию со специалистом.

8. Вы заранее знаете, кого встретите и к чему это приведет

Вы предугадываете поступки мужчин и их последствия, поэтому считаете себя экспертом по мужскому поведению. Не исключено, что на самом деле вы просто замечаете одни и те же черты характера у разных мужчин и поэтому делаете поспешные выводы. На развитие отношений влияет поведение обоих партнеров. И возможно, именно из-за вашей повторяющейся реакции все всегда заканчивается одинаково.

9. Вы зависите от мужчин

Мы привыкли к утверждению, что за мужчиной нужно чувствовать себя как за каменной стеной. Но одно дело — когда о вас заботятся и поддерживают, другое — полностью контролируют жизнь и не принимают всерьез. Чтобы не попадать на таких партнеров, нужно перестать нуждаться в сильном плече. Встретить партнера, с которым можно выстроить гармоничные отношения на равных, может только зрелая и самостоятельная личность.

10. Вы прекращаете общение, как только отношения начинают развиваться

Вы знакомитесь и можете даже сходить на пару свиданий с новым парнем. Но как только отношения продвигаются дальше, вам сразу же хочется закрыться и прекратить общение. Психологи называют это страхом перед отношениями. Вследствие непростой ситуации в родительской семье, неудачного предыдущего опыта, собственных комплексов или нежелания делить с кем-то личное пространство мы сбегаем, как только чувствуем сближение с мужчиной. Это проблема, которую нужно решать с психологом, чтобы не остаться в одиночестве.

Как понять, что пора начать поиски парня?

Итак, вы решили взять паузу. Это время можно посвятить саморазвитию, образованию, путешествиям и карьере. Разобравшись в себе, вы сможете найти достойного спутника для гармоничных отношений. Главное — не позволять периоду одиночества затянуться. Длительное одиночество вредно не только для психологического, но и для физического здоровья, предупреждают психологи.

Иногда разумнее всего не бросаться в омут с головой, а посвятить некоторое время тому, чтобы разобраться в себе. Согласны ли вы с этим утверждением?