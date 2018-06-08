Взрослая жизнь преподнесла нам немало сюрпризов. Вот некоторые из них
Когда мы были маленькими, взрослая жизнь казалась недосягаемой и дико интересной. Мы были уверены, что будем покупать тонны сладостей и мороженого, много зарабывать, купим крутой дом и шикарное авто, продолжим общаться с друзьями из садика и школы. Но все не всегда складывается так, как мы думали, и взрослая жизнь, как оказалось, не совсем такая, какой представлялась нам в прошлом.
AdMe.ru подобрал для вас 25 доказательств того, что ожидания от взрослой жизни и сегодняшняя реальность сильно отличаются.
В детстве перекусить было гораздо проще
«Понимаешь, что ты больше не ребенок, когда смотришь мультфильм и понимаешь все, что Гомер пишет на доске»
Интернет закрепил свои позиции
С возрастом меняются стандарты красоты
Дружба по-взрослому выглядит примерно так
Когда родители пытаются уложить тебя в 8 вечера, когда ты ребенок, vs. когда ты можешь позволить себе роскошь лечь в 8 вечера во взрослой жизни
И еще немного про сон
И про достижение намеченных целей
Как доказать, что тебе уже есть 18
«Я думала, что, когда вырасту, научусь делать губы визуально больше при помощи помады. Но ожидания не оправдались»
А в детстве планы были масштабнее...
«Возможно, я говорю как слишком взрослая, но только мне кажется, что это блюдо настолько сладкое, что его больно есть?»
Теории из детства — самые веселые
Чем ты старше, тем больше хочется быть ребенком
«Я в старшей школе: „Не могу дождаться момента, когда стану жить сама и буду обустраивать свою квартиру“.
Я сейчас:»
Каждый взрослый немножко интроверт
Понимаешь, что постарел, когда перестаешь есть глазурь с кекса
Как с возрастом меняются приоритеты
«Если замена старой губки для мытья посуды на новую доставляет тебе удовольствие, значит, ты постарел»
«Вот вырасту и буду покупать по 10 пачек мороженого каждый день», — думали мы
В детстве кажется, что колледж — один из самых серьезных и сложных этапов взросления. Но на деле...
«Сделано последнюю минуту. Как и все, что я делала в колледже».
Когда кто-то отмечает то, что ты стал взрослым, а тебе не очень-то и весело
«С 18-летием, Роб, мы больше не несем за тебя юридическую ответственность!»
С возрастом утренние сборы пополняются новой фишкой
Когда для встречи с друзьями нужен бизнес-план
Когда ты интроверт с 2012 года
А какие вещи, в которых вы были уверены в детстве, не оправдались во взрослой жизни?
Фото на превью axton247 / Twitter