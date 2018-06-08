Взрослая жизнь преподнесла нам немало сюрпризов. Вот некоторые из них

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Когда мы были маленькими, взрослая жизнь казалась недосягаемой и дико интересной. Мы были уверены, что будем покупать тонны сладостей и мороженого, много зарабывать, купим крутой дом и шикарное авто, продолжим общаться с друзьями из садика и школы. Но все не всегда складывается так, как мы думали, и взрослая жизнь, как оказалось, не совсем такая, какой представлялась нам в прошлом.

AdMe.ru подобрал для вас 25 доказательств того, что ожидания от взрослой жизни и сегодняшняя реальность сильно отличаются.

В детстве перекусить было гораздо проще

«Понимаешь, что ты больше не ребенок, когда смотришь мультфильм и понимаешь все, что Гомер пишет на доске»

Интернет закрепил свои позиции

С возрастом меняются стандарты красоты

Дружба по-взрослому выглядит примерно так

Когда родители пытаются уложить тебя в 8 вечера, когда ты ребенок, vs. когда ты можешь позволить себе роскошь лечь в 8 вечера во взрослой жизни

И еще немного про сон

И про достижение намеченных целей

Как доказать, что тебе уже есть 18

«Я думала, что, когда вырасту, научусь делать губы визуально больше при помощи помады. Но ожидания не оправдались»

А в детстве планы были масштабнее...

«Возможно, я говорю как слишком взрослая, но только мне кажется, что это блюдо настолько сладкое, что его больно есть?»

Теории из детства — самые веселые

Чем ты старше, тем больше хочется быть ребенком

«Я в старшей школе: „Не могу дождаться момента, когда стану жить сама и буду обустраивать свою квартиру“. Я сейчас:»

Каждый взрослый немножко интроверт

Понимаешь, что постарел, когда перестаешь есть глазурь с кекса

Как с возрастом меняются приоритеты

«Если замена старой губки для мытья посуды на новую доставляет тебе удовольствие, значит, ты постарел»

«Вот вырасту и буду покупать по 10 пачек мороженого каждый день», — думали мы

В детстве кажется, что колледж — один из самых серьезных и сложных этапов взросления. Но на деле...

«Сделано последнюю минуту. Как и все, что я делала в колледже».

Когда кто-то отмечает то, что ты стал взрослым, а тебе не очень-то и весело

«С 18-летием, Роб, мы больше не несем за тебя юридическую ответственность!»

С возрастом утренние сборы пополняются новой фишкой

Когда для встречи с друзьями нужен бизнес-план

Когда ты интроверт с 2012 года

А какие вещи, в которых вы были уверены в детстве, не оправдались во взрослой жизни?