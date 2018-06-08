Сервис нового уровня, который покорит даже самых взыскательных

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Чтобы бизнес процветал, его владельцы изо всех сил пытаются угодить своему клиенту. Они соревнуются в креативности по части любезности и стараются предложить потребителям максимум удобств. Но герои нашей подборки, кажется, переплюнули всех.

AdMe.ru собрал моменты, когда сервис оказался действительно на высоте и был продуман до мелочей.

1. «В местной лавке с мороженым кладут маршмеллоу на дно вафельного рожка, чтобы при таянии мороженое не текло»

2. «Картину, что я купил в зоопарке, доставили со снимком семьи сурикатов, которые ее нарисовали»

3. В этом ресторане есть открытки с Днем матери на случай, если вы забыли купить карточку для своей мамы

4. Возле зоомагазина установили автоматическую поилку для животных

«Вода для собак! Или непритязательных низких людей... Мы никого не осуждаем».

5. В некоторых заведениях Франции даме подают меню без цен. Это сделано для того, чтобы она не чувствовала себя неловко, заказывая дорогое блюдо

6. Очки, которые позволяют видеть субтитры в кинотеатре

7. «Служба доставки позаботилась о моих новых очках»

«Этой стороной вверх. Хрупкое!»

8. Меню для нерешительных, но авантюрных

9. Этот магазин бесплатно раздает фрукты

«Привет родителям! Возьмите один фрукт для каждого ребенка совершенно бесплатно, чтобы малыш полакомился, пока вы делаете покупки. Мы стремимся поощрять здоровый перекус и хотим сделать ваш поход в магазин немножко более комфортным. Спасибо и хорошего вам дня!»

10. Душ в отеле показывает температуру воды

11. Приставка Dendy в аэропорту Якутска

12. В этом кинотеатре продают стаканчики на двоих

13. Возле магазина есть «парковка» для тележек посреди стоянки

14. Бар бесплатно угощает бургером и картошкой фри тех, кто не садится за руль в нетрезвом виде

«Дорогой гость, мы просто хотели поблагодарить вас за то, что оставили свою машину на парковке ночью. Мы не знаем, употребляли ли вы алкоголь в нашем ресторане, но мы бы хотели сказать спасибо за то, что не сели за руль нетрезвым. Принесите это письмо в бар, и мы дадим вам гамбургер и картошку фри. Примите это как благодарность за вашу ответственность. Жизнь — огромная ценность, хорошего вам дня».

15. Аэропорт оборудовал на своей территории площадку с газоном и пожарным гидрантом: это место можно использовать как собачий туалет

16. В кафе Австралии: водяные пистолеты, прикрепленные к столику, чтобы отпугивать назойливых чаек

17. Экран в туалете кинотеатра, чтобы ничего не пропустить

18. В этом кафе есть 2 автомата с разной температурой воды, чтобы удовлетворить разные вкусы любителей чая

19. Библиотека на заправке в Финляндии

20. «Мне подали капучино с крошечным мороженым»

21. Японский отель предлагает услугу «кот на час» — и у них нет отбоя от постояльцев

А какой пример отличного сервиса впечатлил вас больше всего?