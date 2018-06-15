Примеры невероятной наглости, за которую люди могли бы получить «Оскар» или просто получить...

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Мы собрали для вас всевозможные фотографии, способные вывести из себя даже ангела. Не верите? Тогда смотрите нашу статью и убедитесь в том, что иногда одна парковка или соседство в транспорте чего стоят. Ну а в конце вы найдете видео, которое следует смотреть очень аккуратно, ведь там собраны все самые раздражающие вещи, которые только можно представить.

Редакция AdMe.ru уже запаслась успокаивающим мятным чаем, чего и вам советует.

Неслыханная наглость

И ведь есть же такие люди

«Да, я именно так хотел посмотреть это выступление»

Люди, вы серьезно?

Что не съем, то понадкусываю

Врагу не пожелаешь такого соседства

«Мой муж хотел рогалик»

Надеемся, ему удобно

Котики тоже бывают очень наглыми

Действительно, зачем городу красивые клумбы?

И не жалко было человеку времени и денег на такое безобразие

Аттракцион невиданной щедрости

Таких людей нельзя допускать в магазины

И пусть весь мир подождет

Сложное заболевание: диагональная инвалидность головного мозга на фоне хронического хамства

И им страдают даже «Барби»

Наверное, у каждого есть такой друг

Бонус: Самое раздражающее видео

А что разозлило вас больше всего? Может, у вас тоже есть чем поделиться с нами?