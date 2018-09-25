Пользователи соцсетей поделились эпичными провалами на рабочих местах, за которые их уволили
В 2001 году уэльская учительница сказала своим ученикам, что Санта-Клаус — это вымышленный персонаж. Расстроенные ребятишки поведали об этом своим родителям, и те подали на учительницу в суд. За что она и была уволена. Курьезные случаи увольнений случаются довольно часто, об этом может свидетельствовать множество постов в социальных сетях. Так, например, 14 августа известный американский телеведущий Джимми Фэллон даже запустил тред в твиттере «Почему меня уволили», под которым уже отписались несколько сотен человек.
Редакция AdMe.ru набрала 16 самых ярких историй, связанных с увольнением.
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А теперь — бонус! Мастер-класс правильной реакции, если вас все-таки уволили:
Ну а при правильном подходе к делу может случиться и такое:
Бывали ли у вас или ваших друзей курьезные случаи увольнения? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью Wolfik1 / pikabu