Пользователи соцсетей поделились эпичными провалами на рабочих местах, за которые их уволили

В 2001 году уэльская учительница сказала своим ученикам, что Санта-Клаус — это вымышленный персонаж. Расстроенные ребятишки поведали об этом своим родителям, и те подали на учительницу в суд. За что она и была уволена. Курьезные случаи увольнений случаются довольно часто, об этом может свидетельствовать множество постов в социальных сетях. Так, например, 14 августа известный американский телеведущий Джимми Фэллон даже запустил тред в твиттере «Почему меня уволили», под которым уже отписались несколько сотен человек.

Редакция AdMe.ru набрала 16 самых ярких историй, связанных с увольнением.

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А теперь — бонус! Мастер-класс правильной реакции, если вас все-таки уволили:

Ну а при правильном подходе к делу может случиться и такое:

Бывали ли у вас или ваших друзей курьезные случаи увольнения? Поделитесь ими в комментариях.

Фото на превью Wolfik1 / pikabu

21 На склад!
4 Комментарии
  • 25 сентября 2018
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  • 26619

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