Пользователи соцсетей поделились эпичными провалами на рабочих местах, за которые их уволили

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В 2001 году уэльская учительница сказала своим ученикам, что Санта-Клаус — это вымышленный персонаж. Расстроенные ребятишки поведали об этом своим родителям, и те подали на учительницу в суд. За что она и была уволена. Курьезные случаи увольнений случаются довольно часто, об этом может свидетельствовать множество постов в социальных сетях. Так, например, 14 августа известный американский телеведущий Джимми Фэллон даже запустил тред в твиттере «Почему меня уволили», под которым уже отписались несколько сотен человек.