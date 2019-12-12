Пользователи сети раскрыли 30+ своеобразных способов съесть обычные продукты. Оказывается, иногда так даже вкуснее

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Поедание киви вместе со шкуркой, облизывание чипсов и гранатовый сок с ноткой чеснока — это лишь начало длинного списка причудливых пищевых пристрастий, в которых признались пользователи интернета. Некоторые признания вызывают недоумение: как это можно есть? А кое-что хочется попробовать, пока никто не видит.

AdMe.ru за свободу самовыражения, в том числе с помощью еды. Главное, чтобы вам было вкусно и красиво, а что там думают остальные — без разницы. А в конце вас ждет бонус: детские пищевые пристрастия, которые сильно озадачили родителей.

Мой друг ест попкорн, отрывая взорвавшиеся пышные кусочки от каждого ядрышка и отбрасывая «семенную» серединку. Каждый раз я говорю ему, что он идиот, но он слишком упрям, чтобы просто съесть все ядрышко попкорна целиком, как нормальный человек. © homiej420 / Reddit

Зато так его можно надолго растянуть. А то моя большая порция попкорна кончается еще во время просмотра трейлеров. © ImKindaBoring / Reddit

Моя бывшая жена один за другим вынимала ломтики чипсов из пачки, слизывала с них все вкусовые добавки с обеих сторон и клала в миску. Потом она отдавала миску с облизанными чипсами собаке. © dreamfeed / Reddit

«Моя жена ест Cheetos с помощью палочек для еды, чтобы пальцы не пачкались и не оставляли жирные отпечатки на дверце нашей машины»

Я ем киви со шкуркой. Мама считает, что это нормально, раз мне так больше нравится. Единственный пикантный момент: поскольку мне нравится текстура волосатой шкурки во рту, у меня бывают мысли «Так бы и съел!», когда я смотрю на пузико паука-тарантула. © _Space_Bard_ / Reddit

© _Space_Bard_ / Reddit Я тоже ем киви со шкуркой, но не потому, что мне так больше нравится, а потому, что мне лень пытаться его очистить. © CoolHandPB / Reddit

Гранаты всегда сбивали меня с толку. Лишь пару лет назад я узнал, что на самом деле можно есть их семена. Я думал, что нужно высосать всю мякоть и сок с семян и выплюнуть их. © svenson_26 / Reddit

Я всегда ненавидел семена граната, и я так и делаю: высасываю сок и выплевываю кучу семян. Некоторые предлагают отжимать сок через соковыжималку. Но это не то. Шипение зернышек, когда они взрываются и брызгают по всему рту, — в этом весь кайф. © milkjake / Reddit

В детстве бабуля старалась каждый день давать мне рюмку гранатового сока «для поддержания тонуса организма». Почему рюмку? Гранаты были небольшие и дохловатые, руками из них особо сок не подавишь, хотя сил бабуле было не занимать. В общем, она пропускала зерна граната через чеснокодавку и таким образом набиралась рюмка-две. Недавно захотелось того же настоящего гранатового сока, но вручную его было делать лень. Взяла в магазине, дегустирую — вроде такой же вкус, как в детстве, но все же не такой... И тут до меня доходит: гранатовому соку не хватает запаха чеснока! Беру чесночную дольку, капаю пару капель с чеснокодавки — все, вот теперь точно ТОТ САМЫЙ сок. © Nettero / Pikabu

Я обычно разрезаю банан пополам и выковыриваю мякоть маленькой ложкой. Это как маленькая миска, наполненная бананом. Люди всегда говорят мне, насколько странно это выглядит, но мне все равно, я люблю свою банановую миску. © Pnupkin / Reddit

Суровая женщина, работающая на стройке, очень изящно поедает банан

Сидели вечером в ресторанчике. Подали плов, я попросил официантку принести ложку, на что она ответила, что плов едят вилками.

Я: «Девушка, там, где я родился, плов до сих пор руками едят. Принесите, пожалуйста, ложку». © Jermontaz / Pikabu

Я: «Девушка, там, где я родился, плов до сих пор руками едят. Принесите, пожалуйста, ложку». © Jermontaz / Pikabu Давным-давно я читала комментарий от парня, который лишь в зрелом возрасте узнал, что нельзя есть бумажные обертки от кексов. Он это понял только тогда, когда кто-то испугался, когда он съел обертку. © The_Lady_Aurora / Reddit

Я не разбираю печенье Оrео на 2 половинки и не слизываю белый крем посередине, я просто кусаю их, словно дикарь. © ThroughMyOwnEyes / Reddit

Подожди... ты их кусаешь? Я просто закидываю их в рот целиком. © Gromby / Reddit

Кукуруза в початках. Как только вы дойдете до конца каждой «строки», вы должны заставить эту старую пишущую машинку сказать «дзинь» и только потом переходить к следующей «строке». © spleefmaboff / Reddit

Еще один оригинальный способ сказать миру: «Я особенный»

Однажды мужчина подал в суд на ресторан в Майами за то, что ему неправильно подали артишок, а он не понял и все съел, включая несъедобные части. Для тех из вас, кто никогда не сталкивался с артишоком: съедобная часть растения — мясистое вещество, которое находится на внутренней части листьев. Ты соскребаешь это и съедаешь, а листья выбрасываешь. Сердцевина артишока также съедобна и вкусна. Стебель и волокнистые листья не съедобны. © The_Prince1513 / Reddit

У меня было подобное, когда я пошел на обед со своими коллегами и у всех нас были артишоки на закуску. Я сидел и жевал лист, а он никак не прожевывался. И когда я наконец оставил эти попытки, я понял, что все остальные просто оставили листья на тарелке как мусор. © jpmoney2k1 / Reddit

Моя жена, итальянка в 1-м поколении, однажды приготовила мне спагетти. Я спросил, не все ли ей равно, как я их съем. Она сказала, что все равно. Я попросил нож и вилку и разрезал спагетти. Она была подавлена. © Ahkmet-the-Gamer / Reddit

Когда я учился за границей, в моем общежитии было несколько итальянских парней. Однажды вечером они смотрели, как я готовлю спагетти на ужин. Как только я разломил их пополам, прежде чем положить в кастрюлю, они жутко расстроились. © Ryoukugan / Reddit

Мне нравится заплетать из спагетти косички, а затем замораживать их и есть в виде ледяной конфеты. © mergedloki / Reddit

Вот как можно есть картошку фри, если у вас грязные руки

Еще пару лет назад (сейчас мне 22 года) я думал, что нужно сначала откусить кожуру от яблока, выплюнуть ее и съесть только мякоть. Если бы у меня не было ножа, я бы тратил кучу времени, откусывая и выплевывая кожуру. Нет, апельсины я ем нормально. © Keeng_Keenan / Reddit

Мой папа кормил нас недозревшими фруктами все детство, потому что он считал, что твердо = хорошо, а мягко = плохо. В первый раз, когда я попробовал действительно созревшее манго, я был уже взрослым, и это было божественно. © noprods_nobastards / Reddit

«Вот так мой отчим решил закрыть коробку с хлопьями, после того как перекусил ими ночью»

Доводилось мне в жизни сталкиваться со странными кулинарными импровизациями.

Хочу рассказать о паре таких за авторством 2 разных девушек.

1. Адские круассаны. Одна подруга пригласила на кофе. К кофе достала обычные мини-круассаны с шоколадной начинкой. Потом стала разрезать круассаны и заливать внутрь, к начинке, жгучий кетчуп с кайенским перцем. А потом потреблять это изделие, прямо мурлыкая от удовольствия. Настойчиво мне предлагала, но я попробовать не рискнул.

2. Шпротно-мятный майонез. Одна девушка брала банку шпрот в масле, добавляла горчицу с яйцом, красное вино, подсолнечное масло и мощную перечную мяту и взбивала это все в блендере в серо-бурый майонез. Потом намазывала на хлеб и подавала к чаю, с листиком петрушки сверху. До сих пор не знаю, что вызывало такие странные кулинарные пристрастия (точно не беременность). Может быть, это был какой-то намек, а я не понял. © ArsenZa / Pikabu

Хочу рассказать о паре таких за авторством 2 разных девушек. 1. Адские круассаны. Одна подруга пригласила на кофе. К кофе достала обычные мини-круассаны с шоколадной начинкой. Потом стала разрезать круассаны и заливать внутрь, к начинке, жгучий кетчуп с кайенским перцем. А потом потреблять это изделие, прямо мурлыкая от удовольствия. Настойчиво мне предлагала, но я попробовать не рискнул. 2. Шпротно-мятный майонез. Одна девушка брала банку шпрот в масле, добавляла горчицу с яйцом, красное вино, подсолнечное масло и мощную перечную мяту и взбивала это все в блендере в серо-бурый майонез. Потом намазывала на хлеб и подавала к чаю, с листиком петрушки сверху. До сих пор не знаю, что вызывало такие странные кулинарные пристрастия (точно не беременность). Может быть, это был какой-то намек, а я не понял. © ArsenZa / Pikabu В конце 80-х неподалеку от места нашего жительства была пельменная. Изредка мама меня туда водила. Пельмени там были какие-то особые на вкус. И никогда я таких не пробовал нигде, кроме той пельменной. Ни бабушкины самолепные, ни из красной пачки за 70 копеек, ни потом, когда уже стал взрослым. Сегодня у меня получились такие пельмени. Я их просто недоварил, так как готовил на очень медленном огне. © Dmitrith1 / Pikabu

Гениальное изобретение для тех, кто знает, что соуса много не бывает

Бонус: детские вкусовые пристрастия, которые чуть не довели родителей до обморока

Часто в дошкольном возрасте ловили бабочек с двоюродным братом, и у него была одна странность: он мог оторвать бабочке крылья и съесть их. Однажды его мать увидела это и начала ругать его: «Знаешь, как бабочке больно? Это живое существо. Может, она тоже чья-то мама? А что скажут ее дети? Теперь у них только папа остался...» Тут брат начал плакать и сквозь всхлипы говорит: «Папы тоже у них нет, я его утром еще съел...» © Ingush007 / Pikabu

© Ingush007 / Pikabu Однажды 3-летнего Максима отвезли к бабушке в деревню. Крупный и крепкий ребятенок не доставлял бабушке хлопот: спокойный, не вредный, а главное — с хорошим и постоянным аппетитом! Мечта любых родителей. И вот этот ребенок отказался есть. Нет, с утра он немного ел, потом шел гулять — на большой деревенский двор, но во время обеда, полдника и ужина мотал головой, не открывая рта и не притрагиваясь к еде. Так как Максим был достаточно упитанный, сразу не стали паниковать: у детей такое бывает, тем более что признаков истощения и голодного обморока не наблюдалось, а даже наоборот, было впечатление, что ребенок растет как на дрожжах. Так продолжалось несколько дней, пока старшая сестричка не проследила более внимательно за Максимкой. Он постоянно бегал смотреть на маленьких забавных поросят. Кто же мог подумать, что он не только любовался, но и регулярно объедал хрюшек! Комбикорм неделю лопал. С горькими слезами переходил обратно на человеческую еду. О вкусах не спорят, говорят... Ничего, вырос. © PivBear / Pikabu

А у вас есть какие-то нетипичные способы употребления обычной еды? Или вы пробовали какой-нибудь странный, но очень вкусный продукт?