Пользователи сети поделились самыми раздражающими историями со своей работы

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Как показывает практика, даже на самой любимой работе можно попасть в ситуацию, способную надолго вывести из душевного равновесия. Странные клиенты, коллеги-оригиналы, просто неудачный рабочий день — все эти раздражающие факторы кого угодно заставят усомниться в правильности выбора своей сферы деятельности. Но рано думать об увольнении — лучше научиться относиться к трудовым неурядицам так же легко, как люди из нашей подборки.

Представители самых разных профессий охотно делятся в сети забавными казусами, которые происходят с ними на работе, и AdMe.ru заметил, что многие из них относятся к таким моментам с изрядной долей юмора.

1. Многие пациенты уверены в том, что лучше врача знают, как их надо лечить. И в том, что заколки перед рентгеном можно не снимать, тоже

2. Этот полицейский достоин 1-го места в конкурсе костюмов на Хеллоуин

3. Каждый раз, когда у симпатичной новенькой в офисе возникает какой-нибудь вопрос

4. Он просто хотел попасть на работу

5. «Единственный „негативный“ отзыв о моей пиццерии»

6. «Недавно в больнице, где я работаю, произошло ЧП»

7. «Я работаю в отделе IT, и этот молоток, который я сегодня нашел в серверной комнате, сделал мой день»

«Сброс всех настроек».

8. «Кто-то в нашем офисе просто монстр»

9. Когда получил работу мечты, но что-то пошло не так

10. «Я отвлеклась на работе и забыла, что готовлю карамель. Пожалуй, она немного переварилась»

11. Когда не считаешь работу «до последнего клиента» хорошей затеей

12. «Моя коллега пришла на Хеллоуин в костюме меня»

«Человеческие органы для трансплантации».

13. Эти совы постоянно пялятся в окна офиса на тех, кто там работает

14. «Уровень людей, с которыми мне приходится работать...»

«10:25, среда, 24/10/18. Не могли бы вы дать нам запись с камер этого момента? Там Эмили упала со стула».

15. «Я водитель в службе доставки, клиент расплатился со мной этой купюрой. Не знаю, вроде настоящая»

16. «Я работаю в магазине. Один из покупателей пришел пожаловаться на свой новый планшет, мол, экран мутноват и плохо реагирует на прикосновения. И вот что я на нем обнаружил»

17. Непонятно, что больше поразило сотрудника магазина: неожиданная встряска или чья-то неадекватность?

18. «Мне все равно! Я хочу, чтобы в моем кабинете было это чертово окно!»

19. «Меня вызвали на работу рано утром в субботу, и вот насколько продуктивен я был»

20. «После 9-часовой смены с потоком посетителей до 150 человек единовременно и выручкой свыше 1 200 фунтов вот то, что я получил в качестве чаевых»

21. Когда офисная кофеварка опять капризничает

«Кофеварка не горячая». «Зато у нее богатый внутренний мир».

22. «Я думал, ничего более дурацкого, чем моя работа, со мной уже не случится. Но сегодня, чтобы попасть на нее, мне пришлось пройти сквозь надувную прямую кишку»

23. Что? Бетон? Нет, не заметил

24. «Это мой последний день на работе, и коллеги решили мне его подсластить»

«Надеемся, ты потерпишь крах. Для нас ты умер».

25. «Часть, вымытая мной, и часть, вымытая моим коллегой»

26. Идеального трудового режима не существует

А вам приходилось сталкиваться на своей работе с какими-то забавными ситуациями?