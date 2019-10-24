Пользователи сети рассказали, какие безумные вещи считаются нормой в их странах, но вызывают недоумение у приезжих
Отправляясь в путешествие, стоит не только составить маршрут, но и изучить особенности страны, в которую вы едете, чтобы избежать неловких ситуаций. Например, в Болгарии вы можете неправильно понять собеседника, потому что его «да» будет выражаться в мотании коловой, а «нет» — в кивании. Пользователи Reddit написали и о других привычках жителей своих стран, которые у приезжих могут вызвать недоумение.
Мы в AdMe.ru прочитали каждый комментарий к этой ветке и делимся с вами самыми безумными, на наш взгляд, фактами.
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В Индии в газетах и на сайтах публикуют брачные объявления о поиске женихов и невест. Но их подают не сами девушки и парни, а их родители. Это как тиндер, только под присмотром старших. © boss_bj
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Мексиканская семья моей жены отказывается использовать обогреватель. Они считают, что от него болит голова и закладывает нос. Поэтому, когда дома холодно, они надевают несколько слоев одежды. В квартире 12–15 градусов, а они выглядят так, будто собрались на улицу. © ElTuffo
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Во многих общественных туалетах в Китае нет перегородок. Люди просто сидят вокруг, занимаются своими делами, кто-то курит. © ooo-ooo-oooye
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В ЮАР светофор называют роботом. © itryandgiveadvice
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Я из Австралии, и весной мы надеваем кабельные стяжки, ветки, искусственные глаза и так далее на шлемы и головные уборы, чтобы отпугивать птиц. Сороки — злобные твари. © LostBetweenthePages
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В Бразилии вешают битые стеклянные бутылки на забор, чтобы воры не могли через него перепрыгнуть и вас ограбить. Я переехал в Канаду, и здесь нет даже заборов! © jvcscasio
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Мы оставляем младенца одного на улице во время дневного сна, даже если идет дождь или снег. Я из Норвегии, но так делают во всех скандинавских странах. © e_ph
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В Словакии на Пасху банды парней бродят по сельской местности, поливают девушек водой и легонько бьют их палками. Затем девушки должны их за это поблагодарить. © himit
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Все жалуются, что в США используют имперскую систему мер, но представьте, каково это — использовать обе системы (имперскую и метрическую) одновременно, как у нас в Великобритании. Вы покупаете пинту молока или пива, но литр колы и 25 мл виски. Люди знают, какой у их машин расход в милях на галлон, но покупают топливо, цена которого измеряется в пенсах за литр. Вы смотрите прогноз погоды, где температуру объявляют в градусах Цельсия, но скорость ветра — в милях в час. Большинство людей могут указать свой вес в килограммах, а рост — в футах. Если они не знают свой вес в килограммах, то они, вероятно, измеряют его в стоунах — эта мера веса старее, чем фунт. Последний, кстати, не используют в измерениях для того, чтобы избежать путаницы между фунтом — мерой веса и фунтом-валютой... Просто шикарно. © Koras
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В Новой Зеландии можно купить жареный батончик Mars. © AvianBEJKS
- Странности Южной Кореи:
— Парни традиционной ориентации делают макияж.
— 16-летние девушки получают в подарок от родителей операцию на веках.
— Те, кто покупает новую машину, как можно дольше не снимают с дверей голубые защитные губки, от которых во всем мире избавляются сразу же.
— У всех электрических вентиляторов есть таймеры, потому что люди верят, что, если под ним уснуть, можно умереть.
— При заказе пиццы мы ожидаем получить бесплатную порцию соленых огурцов. © seouled-out
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Для нас смерть — это праздник, и мы устраиваем парады в ее честь. В Мексике мы относимся к умершим с любовью и радостью. © nikoyo00
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В День святого Валентина японские мужчины не дарят никаких подарков — только женщины делают это. Мужчины получают от них шоколад, причем все знакомые мужчины, включая коллег. А 14 марта они отвечают взаимностью. На этот раз подарки вручают только женщинам: шоколад, ювелирные украшения или хорошую одежду, а потраченная сумма напрямую зависит от количества полученного шоколада. © videovillain
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Опоздания. Если в Португалии что-то запланировано на 15:00, лучше прийти в 15:10 или 15:15, чтобы не ждать в одиночестве. При этом некоторые придут в 15:30. © aliveiguess
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В Индии верят, что, если женщина родилась в несчастливый день по гороскопу, ее брак будет неудачным. Чтобы избавить ее от этой астрологической «ошибки», перед реальной свадьбой невесту выдают замуж за дерево. © assistant-bee
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В Дании людей, которым исполнилось 25 лет и которые до сих пор не состоят в браке, посыпают корицей. Если до 30 лет они так и не создали семью, в ход идет перец. © VVBL
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В Афганистане в каждом лифте есть работник, который спрашивает, какой этаж вам нужен, и нажимает за вас кнопку. © autistic_meme_dealer
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В Ирландии нормально пить по любому поводу. И лучшие вечеринки — это похороны. © chody101
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Чтобы занять место, например, на фудкорте, в Сингапуре бросают на него салфетку. © Jojojau-is-taken
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Я из Исландии. Когда мы знакомимся с людьми, мы хотим узнать, не состоим ли мы с ними в каком-нибудь родстве. Поэтому мы спросим вас, откуда вы, кто ваши родители, бабушки и дедушки, даже кто ваши прабабушки и прадедушки. Независимо от того, кто вы, где вы находитесь или насколько вам неудобно об этом говорить, мы уточним, знаем ли мы ваших родственников или кого-то, кто связан с вами. © rslash-fanboe
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В Казахстане взрослые незнакомые люди могут встретиться в магазине, немного пообщаться, а затем может последовать такая фраза: «Ты друг моей семьи! Приходи на все наши праздники, потому что ты тоже казах и хороший человек. Наши дети могут вместе играть». © ChashkaChashka
Какие странные особенности есть в вашей стране?