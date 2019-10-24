Пользователи сети рассказали, какие безумные вещи считаются нормой в их странах, но вызывают недоумение у приезжих

Все жалуются, что в США используют имперскую систему мер, но представьте, каково это — использовать обе системы (имперскую и метрическую) одновременно, как у нас в Великобритании. Вы покупаете пинту молока или пива, но литр колы и 25 мл виски. Люди знают, какой у их машин расход в милях на галлон, но покупают топливо, цена которого измеряется в пенсах за литр. Вы смотрите прогноз погоды, где температуру объявляют в градусах Цельсия, но скорость ветра — в милях в час. Большинство людей могут указать свой вес в килограммах, а рост — в футах. Если они не знают свой вес в килограммах, то они, вероятно, измеряют его в стоунах — эта мера веса старее, чем фунт. Последний, кстати, не используют в измерениях для того, чтобы избежать путаницы между фунтом — мерой веса и фунтом-валютой... Просто шикарно. © Koras