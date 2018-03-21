Новый флешмоб: пользователи сети сравнили себя сейчас и 6 лет назад

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Сеть захлестнул новый флешмоб #2012vs2018, который стремительно набирает обороты: пользователи сравнивают свои фотографии 6 лет назад и сейчас. Кто-то сменил цвет волос, кто-то купил новые модные очки, но некоторые люди преобразились настолько, что их совершенно не узнать. Некоторые пишут, что совсем не изменились, кто-то досадует по поводу пары лишних килограммов, но в основном все делятся своими положительными изменениями и подшучивают над тем, как они выглядели 6 лет назад. Смотрите сами.

AdMe.ru собрал самые впечатляющие фотографии флешмоба #2012vs2018.

«Наконец-то хештег для меня»

«Думаю, что я выиграю»

«Когда меня спрашивают, что вдохновило меня так измениться, я отвечаю: „Глобальное потепление“»

«Если бы можно было убить всех, кто видел меня до 2018-го, я бы это сделала»

«Трудно публиковать такие фотографии. И хотя сейчас я выгляжу по-другому, я все еще борюсь за свою красоту. Так что будьте снисходительны»

«Если уж мы начали говорить о преображении, пожалуйста, позвольте высказаться мне»

«Я сделал это»

«Просто подумала, что вы должны это увидеть»

«Окей, я тоже поучаствую»

«О боже... На самом деле первое фото из 2013-го, потому что 2012-й я даже не смогла найти»

«Ну разве не вау?»

«Клянусь, в 2012 году я была еще хуже, но я удалила все фото, чтобы забыть о тех временах»

«Я купил очки»

«Чуток изменилась к лучшему»

«Просто одну фотографию я сделал на планшет, а другую — на смартфон»

А началось все с этого снимка. Пользователь Doolan91 подписал его: «Я бросил пить, когда моей дочери исполнился год. Сегодня исполняется 5 лет, как я трезв».

А как вы изменились за эти 6 лет?