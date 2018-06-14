Мы собрали для вас фото, глядя на которые понимаешь, что это один момент на миллион
В наш век высоких технологий у каждого человека появилась возможность запечатлеть момент, который явно больше не повторится, например появление радуги, которую не отличишь от моста, или притаившуюся в цветах удивленную моль. Именно этому мы и посвятили нашу статью, собрав все самое крутое и необычное, что может исчезнуть в следующий миг.
AdMe.ru предлагает вам насладиться этими интересными снимками вместе с нами.
Две арки — природная и рукотворная
Радость победы
Внезапный дождь
«Ночью сфоткал цветочки, видимо, кому-то это не понравилось»
Вот это совпадение
Есть Млечный Путь, а это птичий
Была белая, стала красная
Интересно, а бластер конфисковали?
Девушка-кентавр
Яблоко от яблони...
Сломан, но не сломлен
«Небо любит меня»
Точь-в-точь
Вы тоже затаили дыхание?
Ангел
Что поразило вас больше всего? Может, у вас тоже есть чем поделиться?
Фото на превью DV123 / pikabu