Мы собрали для вас фото, глядя на которые понимаешь, что это один момент на миллион

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В наш век высоких технологий у каждого человека появилась возможность запечатлеть момент, который явно больше не повторится, например появление радуги, которую не отличишь от моста, или притаившуюся в цветах удивленную моль. Именно этому мы и посвятили нашу статью, собрав все самое крутое и необычное, что может исчезнуть в следующий миг.

AdMe.ru предлагает вам насладиться этими интересными снимками вместе с нами.

Две арки — природная и рукотворная

Радость победы

Внезапный дождь

«Ночью сфоткал цветочки, видимо, кому-то это не понравилось»

Вот это совпадение

Есть Млечный Путь, а это птичий

Была белая, стала красная

Интересно, а бластер конфисковали?

Девушка-кентавр

Яблоко от яблони...

Сломан, но не сломлен

«Небо любит меня»

Точь-в-точь

Вы тоже затаили дыхание?

Ангел

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