20+ твитов от людей, с которыми у вас даже слишком много общего
«Все люди разные», — скажете вы. И мы бы с этим согласились, но кто из нас не собирался с завтрашнего дня сесть на диету? Не листал ленту соцсетей вместо того, чтобы лечь спать? И не оставался дома потому, что было лень идти на вечеринку? Несмотря на все различия, нас объединяет гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, и вот яркие тому доказательства.
AdMe.ru нашел пользователей твиттера, которые будто бы подглядывали за нами, прежде чем написать свои посты.
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Сколько твитов из этой подборки написаны как будто про вас?
Фото на превью ImTheeBrock / twitter