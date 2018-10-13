Мужчины поделились 20+ историями о том, как нелегко им порой приходится с женщинами
Мы, девушки, часто жалуемся на уйму женских проблем, которые мужчин никогда не коснутся. Еще бы: им не нужно краситься, выщипывать брови и следить за маникюром. Но сильная половина человечества тоже сталкивается с трудностями, особенно при общении с противоположным полом.
Мы в AdMe.ru выбрали 20+ душещипательных признаний в том, что у мужчин в отношениях с женщинами тоже немало проблем.
«И после такого девушки просят опускать сиденье унитаза»
Девушки очень переменчивы
Быть мужчиной мечты — это тоже работа
«Не жалею, что учу папу бьюти-терминам, потому что теперь я получаю такие сообщения с утра»
У женщин свой язык, и его тоже приходится учить
«Жена знает, как эффектно поздравить с 30-летием»
«Покойся с миром, юность Эндрю».
Мужчины тоже любят шопинг, но по-своему
Тот момент, когда парни узнают о закулисье ухоженной кожи
Придирчивая внимательность к мелочам часто обескураживает мужчин
Когда жена попросила упаковать ребенку обед, но ты не знаешь, что туда положить
Женщины слышат только то, что им нужно
«Когда работаешь парнем на полставки и фотографом на полную»
Почему фотографом на полную ставку? Потому что даже десятком фото ты не отделаешься
А если твоя жена — модель, то приходится не только фотоаппарат держать, но и выполнять более тяжелую работу
Женщины не понимают намеков на то, что мужчины не понимают намеков
А еще они всегда найдут, к чему придраться
Когда парень не может понять, обиделась ты или нет, и пытается выяснить это любым способом
«Ты злишься на меня?»
В женской сумочке нереально что-то найти
«Супруга отправила за маслом. Описание: „Оно с коровой, ты поймешь“»
Мужчинам часто приходится держать в голове несколько запасных планов
А пожаловаться на все эти проблемы негде
Мужчины, расскажите нам, с какими еще проблемами вы частенько сталкиваетесь?