Мужчины поделились 20+ историями о том, как нелегко им порой приходится с женщинами

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Мы, девушки, часто жалуемся на уйму женских проблем, которые мужчин никогда не коснутся. Еще бы: им не нужно краситься, выщипывать брови и следить за маникюром. Но сильная половина человечества тоже сталкивается с трудностями, особенно при общении с противоположным полом.

Мы в AdMe.ru выбрали 20+ душещипательных признаний в том, что у мужчин в отношениях с женщинами тоже немало проблем.

«И после такого девушки просят опускать сиденье унитаза»

Девушки очень переменчивы

Быть мужчиной мечты — это тоже работа

«Не жалею, что учу папу бьюти-терминам, потому что теперь я получаю такие сообщения с утра»

У женщин свой язык, и его тоже приходится учить

«Жена знает, как эффектно поздравить с 30-летием»

«Покойся с миром, юность Эндрю».

Мужчины тоже любят шопинг, но по-своему

Тот момент, когда парни узнают о закулисье ухоженной кожи

Придирчивая внимательность к мелочам часто обескураживает мужчин

Когда жена попросила упаковать ребенку обед, но ты не знаешь, что туда положить

Женщины слышат только то, что им нужно

«Когда работаешь парнем на полставки и фотографом на полную»

Почему фотографом на полную ставку? Потому что даже десятком фото ты не отделаешься

А если твоя жена — модель, то приходится не только фотоаппарат держать, но и выполнять более тяжелую работу

Женщины не понимают намеков на то, что мужчины не понимают намеков

А еще они всегда найдут, к чему придраться

Когда парень не может понять, обиделась ты или нет, и пытается выяснить это любым способом

«Ты злишься на меня?»

В женской сумочке нереально что-то найти

«Супруга отправила за маслом. Описание: „Оно с коровой, ты поймешь“»

Мужчинам часто приходится держать в голове несколько запасных планов

А пожаловаться на все эти проблемы негде