Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете

Едва ли не у каждой девушки есть своя история, в которой одним из главных героев является «тот самый бывший» — человек, оставивший после себя море противоречивых воспоминаний. Зная об этом, мы придумали забавный интерактив для наших читательниц, попросив их вспомнить названия фильмов, которые бы охарактеризовали их экс-возлюбленных.