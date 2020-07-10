Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
Едва ли не у каждой девушки есть своя история, в которой одним из главных героев является «тот самый бывший» — человек, оставивший после себя море противоречивых воспоминаний. Зная об этом, мы придумали забавный интерактив для наших читательниц, попросив их вспомнить названия фильмов, которые бы охарактеризовали их экс-возлюбленных.
Редакция AdMe.ru составила подборку из лучших вариантов и решила поделиться результатами эксперимента с вами.
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А каким фильмом вы бы охарактеризовали своего бывшего?