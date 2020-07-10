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Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете

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Едва ли не у каждой девушки есть своя история, в которой одним из главных героев является «тот самый бывший» — человек, оставивший после себя море противоречивых воспоминаний. Зная об этом, мы придумали забавный интерактив для наших читательниц, попросив их вспомнить названия фильмов, которые бы охарактеризовали их экс-возлюбленных.

Редакция AdMe.ru составила подборку из лучших вариантов и решила поделиться результатами эксперимента с вами.

1.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Наташа Пиличук / Facebook

2.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Лариса Загребина / Facebook

3.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Natalia Veda / Facebook

4.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Natalia Vakulenko / Facebook

5.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Anna Veremeeva / Facebook

6.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Ольга Рудь / Facebook

7.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Елена Тихонова / Facebook

8.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Тамара Логвинова / Facebook

9.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Светлана Леонтьева / Facebook

10.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Natalya DoVgert / Facebook

11.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Лилия Ушакова / Facebook

12.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Вера Башлыкова / Facebook

13.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Екатерина Федянина / Facebook

14.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Наталья Рультытегина / Facebook

15.

Люди рассказали о своих бывших с помощью названий фильмов. Смешнее вы сегодня уже вряд ли что прочитаете
© Olga Vasilieva / Facebook

16.

А каким фильмом вы бы охарактеризовали своего бывшего?

3071428
3k