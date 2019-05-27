Люди из сети поделились странными способами похудеть для тех, кто не хочет мучить себя диетами

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Все мы хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы сбросить пару лишних килограммов. Особенно когда впереди пляжный сезон, а купленный в прошлом году купальник грозит разойтись на нас по швам. Но что делать, если от диет из модных журналов крутит живот, а перед походом в спортзал каждый раз появляется куча неотложных дел? На помощь придут пользователи пабликов «Подслушано» и «Палата № 6», которые поделились с миром своими необычными, а главное, действенными методами похудения.