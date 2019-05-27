Люди из сети поделились странными способами похудеть для тех, кто не хочет мучить себя диетами
Все мы хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы сбросить пару лишних килограммов. Особенно когда впереди пляжный сезон, а купленный в прошлом году купальник грозит разойтись на нас по швам. Но что делать, если от диет из модных журналов крутит живот, а перед походом в спортзал каждый раз появляется куча неотложных дел? На помощь придут пользователи пабликов «Подслушано» и «Палата № 6», которые поделились с миром своими необычными, а главное, действенными методами похудения.
Нам в AdMe.ru уже не терпится опробовать эти лайфхаки на себе. А для тех, кого не вдохновят даже эти истории, в конце мы приготовили бонус — метод, который работает на 100 %.
- Решила худеть, после 18:00 не ем, отвлекалась как могла: телек, уборка, книги, прогулка, сон и т. д., но продержаться дольше 2 часов не могла. Села за компьютер, инет, как назло, отключили, ну и я запустила Sims. Позже посмотрела на часы, думала, прошел от силы час. О БОГИ! Прошло 8 часов. Итог: за неделю создала целый город, везде 2—4-этажные дома с хорошим ремонтом, бассейнами и т. п., похудела на 7 кг.
- Раньше я была полненькая, не мечта Рубенса, конечно, но потенциал имелся. Добавьте сюда еще грацию навозного жука и изящество беременной самки гиппопотама — и практически получится мой портрет в общих чертах. Спорт я на тот момент не любила, а диеты считала действенными только в совокупности со спортом. Спас меня совет неподражаемой Раневской: есть голышом перед зеркалом. Пропал не только аппетит, но и желание лежать на диване каждую свободную минуту. Теперь я стройна как кипарис. Спасибо, Фаина Георгиевна!
- Придумала систему: каждый раз, как захожу на кухню, отжимаюсь максимальное количество раз. В итоге похудела, так как желания отжиматься лишний раз вообще не было; накачала руки и спину и довела количество отжиманий до 30 за подход. И все это в минимальные сроки!
- Хотите похудеть? Заведите себе большого и милого пса! Не поверите, насколько меньше вы будете съедать из-за того, что этот симпатяга смотрит на вас грустным голодным взглядом. И как много будете бегать вместе с ним, потому что он такой радостный и веселый, когда играет. Проверено лично мной. Девушка, минус 7 кг за 2,5 месяца.
- В интернете есть множество супермодных диет, а я вот со 110 до 70 похудел за год. При этом не отказывал себе ни в чем. Моя диета очень проста: я покупаю еду только на 1 день, а магазин расположен в 5 км от моего дома. Сначала нужно сходить за едой.
- Похудела с 46-го до 40-го размера! Лайфхак такой: каждый раз, когда вижу сладкое, или булочки, или жареное, представляю, что внутри копошатся черви и всякие мерзкие личинки, явственно так представляю. Каждый раз, когда появляется желание купить пиццу или шоколадку, специально воображаю эту мерзость. Аппетит отбивает напрочь!
- Долго не мог заставить себя бегать, пока подруга, которая, как и я, обожает конный спорт, не посоветовала представлять себя чистокровной верховой на забеге. Теперь я бегаю с удовольствием, воображая себя рысаком на скачках. Я так вошел в образ, что ем только салат и морковку. Дошло до того, что, когда болят мускулы, пользуюсь специальной «конной» охлаждающей мазью. О чудо! 3 месяца — и я похудел на 10 кг!
- Выяснила забавную вещь: довольно часто мы путаем чувство голода и жажду. Теперь каждый раз, когда чувствую голод, сначала выпиваю стакан воды. Таким образом приучила себя пить больше воды, что отлично отражается на общем самочувствии и на коже, а также похудела на 3 кило за довольно небольшой срок вообще без каких-либо заморочек.
- Узнала об одной биологической особенности организма. Когда мы едим, наступает момент, когда у нас непроизвольно вырывается вздох. Надо поймать этот момент и перестать есть. Попробовала. Ем что хочу, когда хочу, но до первого вздоха, у меня это происходит после приема 2–3 ложек еды. За месяц потеряла 5 кг.
- Начала чистить зубы не прямо перед сном, а за 2 часа до него. Стало стыдно с чистыми зубами идти к холодильнику. Как результат — никаких ночных перееданий и минус 7 кг за месяц.
- Придумала себе мотивацию с помощью «жиротеста»: периодически фоткала попу и накладывала самые «злые» фильтры, которые усугубляли все тени и неровности. 2 года тренировок в зале, минус 10 кг — и я прошла этот тест: ни один фильтр не испортил мне попу сегодня — ровная, идеальная, круглая!
- Сижу на диете и, когда хочется сладенького, покупаю обычную кондитерскую присыпку. Одного пакетика достаточно, чтобы утолить желание и при этом не набрать лишних килограммов.
- Пришла к тете. Сидим пьем чай, и тут я замечаю около холодильника весы. Весы! Перед холодильником! Это же гениально! Сразу перехотелось съесть что-нибудь сладенькое. А тетя таким макаром уже 8 кг сбросила. Такой вот лайфхак для худеющих.
- Год назад решила похудеть и стала говорить всем знакомым, что у меня аллергия на шоколад и муку. Через 3 месяца начала путать, кому уже говорила, а кому еще нет, и пришлось при всех «держать правду», чтобы не быть обманщицей. В итоге исчезли лишние килограммы!
- Из-за того, что стеснялась брать офисные печеньки на новой работе, пришлось соответствовать мнению, что я их не ем. Минус 3 кг!
- Сбросила 15 кг. Занимаюсь спортом. А мотивировал меня фильм про постапокалипсис. Там главные герои убегали от зомби, и тех, кто медленно бегал... В какой-то момент поняла, что, если на нас нападут зомби или пришельцы, я просто не выживу!
- При росте 165 см мой вес был 80 кг. Но вдруг мне захотелось тату, а показать такое тело мастеру было стыдно. Теперь я худая и с татуировкой.
- Я придумала отличную диету, называется «Пища богов». Покупаешь дорогие продукты: тростниковый сахар, швейцарский шоколад, элитные хлебцы, импортные каши и т. п. И не ешь их, потому что жалко. Сбросила уже 3 кг за 2 недели. Бедная студентка, 20 лет.
Бонус
- Вешу 59 кг при росте 163 см. Килограммы распределяются в стратегически важных местах: грудь 4-го размера и круглая попа. Парень сказал: «Худей». Никогда еще я с такой легкостью не теряла лишние 80 кг.
Может быть, у вас есть собственная история похудения? Поделитесь с нами в комментариях!