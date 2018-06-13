Крутые парни, которые не стесняются быть нежными с животными

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Офицер морского флота, модели, актеры, спортсмены, тренер — этих крутых ребят объединяют не только отличная физическая форма и мужская красота, но и любовь к животным. Парни не стесняются возиться с питомцами как с детьми и регулярно радуют нас, выкладывая в инстаграм милые фото с ними.

Специально для наших читательниц AdMe.ru собрал фото 15 крутых парней, чья брутальность прекрасно гармонирует с любовью и нежностью по отношению к братьям нашим меньшим.

Лассе Матберг, офицер Королевского военного флота Норвегии и двойник скандинавского бога Тора, со своим

новым финским другом

Паркер Эгертон, спортсмен и онлайн-тренер, со своей не менее спортивно сложенной любимицей Корой

Айрон Ник, модель из Италии, в компании красавца мейн-куна

Андре Хаманн, модель из Германии, владелец бренда We Are Freaks, и его верный друг, пес породы веймаранер по кличке Дапло

Келли Ланд, фотограф из Колорадо и владелец популярного в инстаграме волкособа Локи

Крис Пасечник, модель и актер из Мадрида, с любимым черным котом Гизмо, которого он буквально выкормил из бутылочки

Модель Алессандро Манфредини и его друг, с которым у них, похоже, один барбер на двоих

Вито Пепе, итальянский инста-блогер, обожающий своего кролика Удини

Диего Вейц, сторителлер из Буэнос-Айреса, со своим «четвероногим братом» Осо

Ну кто мог представить, что Майк Тайсон может быть таким нежным? А вот его голуби видят сурового боксера именно таким

Хью Джекман и его собаки Аллегра и Дэли, с которыми актер проводит много времени

Красавчик Орландо Блум и шоколадный пудель Майти, которого он берет с собой и в поездки по всему миру, и на съемочную площадку

И похоже, что скоро Майти станет не меньшей звездой, чем его хозяин

Келлан Латс, брутальный вампир из знаменитой саги, и шпиц Тим

Тим — не единственный домашний любимец Келлана: этой красотке тоже принадлежит частичка сердца актера

Если зайти в инстаграм Тома Харди, сразу станет ясно, что он заядлый собачник

Крис Пратт и Принц Руперт, баран со скверным характером