Крутые парни, которые не стесняются быть нежными с животными
Офицер морского флота, модели, актеры, спортсмены, тренер — этих крутых ребят объединяют не только отличная физическая форма и мужская красота, но и любовь к животным. Парни не стесняются возиться с питомцами как с детьми и регулярно радуют нас, выкладывая в инстаграм милые фото с ними.
Специально для наших читательниц AdMe.ru собрал фото 15 крутых парней, чья брутальность прекрасно гармонирует с любовью и нежностью по отношению к братьям нашим меньшим.
Лассе Матберг, офицер Королевского военного флота Норвегии и двойник скандинавского бога Тора, со своим
новым финским другом
Паркер Эгертон, спортсмен и онлайн-тренер, со своей не менее спортивно сложенной любимицей Корой
Айрон Ник, модель из Италии, в компании красавца мейн-куна
Андре Хаманн, модель из Германии, владелец бренда We Are Freaks, и его верный друг, пес породы веймаранер по кличке Дапло
Келли Ланд, фотограф из Колорадо и владелец популярного в инстаграме волкособа Локи
Крис Пасечник, модель и актер из Мадрида, с любимым черным котом Гизмо, которого он буквально выкормил из бутылочки
Модель Алессандро Манфредини и его друг, с которым у них, похоже, один барбер на двоих
Вито Пепе, итальянский инста-блогер, обожающий своего кролика Удини
Диего Вейц, сторителлер из Буэнос-Айреса, со своим «четвероногим братом» Осо
Ну кто мог представить, что Майк Тайсон может быть таким нежным? А вот его голуби видят сурового боксера именно таким
Хью Джекман и его собаки Аллегра и Дэли, с которыми актер проводит много времени
Красавчик Орландо Блум и шоколадный пудель Майти, которого он берет с собой и в поездки по всему миру, и на съемочную площадку
И похоже, что скоро Майти станет не меньшей звездой, чем его хозяин
Келлан Латс, брутальный вампир из знаменитой саги, и шпиц Тим
Тим — не единственный домашний любимец Келлана: этой красотке тоже принадлежит частичка сердца актера
Если зайти в инстаграм Тома Харди, сразу станет ясно, что он заядлый собачник
Крис Пратт и Принц Руперт, баран со скверным характером
Кто из красавчиков вам понравился больше всего? Может быть, у вас есть свои фавориты, которые смогли бы дополнить эту подборку? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью vpoivre / instagram, kryspasiecznik / instagram