15 девушек, которые не нравились себе в юности, но смогли преобразиться до неузнаваемости
Кажется, все люди делятся на два типа: на тех, кто разглядывает снимки своей юности с нежностью и ностальгией, и тех, кто категорически себе на них не нравится, поэтому прячет карточки в дальнем ящике стола. Хотя нет, существует еще третий тип — люди, которые не боятся показать, какой путь проделали, чтобы начать любить не только фотографироваться, но и просто смотреть на свое отражение в зеркале.
AdMe.ru всегда искренне радуется за тех, кто, долгие годы считая себя непривлекательным, наконец начал себе нравиться. И поэтому сегодня мы решили показать вам несколько фотографий таких счастливчиков.
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У вас много фотографий, сделанных в юные годы? Вы часто их пересматриваете?
Фото на превью moose_pudding / Reddit