50 сумасшедших советов для девушек, которые ну очень хотят выйти замуж
Недавно жительница США Ким Маркс-Кучински (Kim Marx-Kuczynski) приобрела архивный номер женского журнала McCall’s от 1958 года. Одна из статей этого издания поразила девушку настолько, что та отсканировала ее и выложила на своей странице в фейсбуке.
Как вы уже догадались, эта статья содержит советы для девушек, желающих поскорее выйти замуж. Причем написаны они были не одним редактором, а группой экспертов, в числе которых психолог, банкир, стюардесса, комиссар полиции, домохозяйка и холостяк. Тема замужества была весьма актуальна 60 лет назад, и почти такой же она является и в наши дни, по крайней мере для некоторых девушек.
Но насколько полезны советы 60-летней давности? Будем откровенны, многие из них звучат по нынешним меркам странно и даже возмутительно. Чего только стоит совет о прочтении некрологов, для того чтобы найти себе подходящего вдовца, или рекомендация обгореть на солнце ради привлечения внимания.
AdMe.ru выбрал 50 самых неожиданных ретросоветов для женщин, которые мечтают поскорее создать семью. Но не принимайте их близко к сердцу: если уж вы не найдете себе мужа вскоре после прочтения этой статьи, то хотя бы как следует посмеетесь.
Где встретить потенциального мужа
- Заведите пса и выгуливайте его.
- Устройте так, чтобы ваша машина сломалась в самом подходящем месте.
- Просматривайте некрологи в газетах, чтобы иметь на примете достойных вдовцов.
- Сидите на скамейке в парке и кормите голубей.
- Станьте медсестрой или стюардессой: они чаще других выходят замуж.
- В общественном транспорте не садитесь вместе с женщинами, занимайте место только рядом с мужчиной.
- Расскажите всем вашим друзьям, что вы хотите замуж. Не надо держать это в секрете.
- Будьте милы с некрасивыми мужчинами, ведь красота проявляется в делах.
- Будьте любезны со всеми: у них могут быть подходящие сыновья или братья.
- Не бойтесь общаться с девушками, которые красивее вас. Вы сможете подобрать тех мужчин, которых они бросили.
Как обратить на себя его внимание
- Носите лейкопластырь. Люди всегда спрашивают, что случилось.
- Уроните платок: этот метод все еще работает.
- Смейтесь над его шутками.
- Научитесь печь вкусный яблочный пирог. Принесите его в офис и дайте попробовать всем подходящим холостякам.
- Споткнитесь, входя в комнату, где находится ваш кандидат в мужья.
- Зарабатывайте больше денег.
- Стойте в углу и тихонько плачьте. Есть шансы, что он подойдет, чтобы узнать, что с вами не так.
- Купите кабриолет. Мужчинам нравится в них ездить.
Что делать, чтобы хорошо выглядеть в его глазах
- Мужчины думают, будто они лучше всех разбираются в парфюме. Спросите у него, какой аромат, по его мнению, вам стоит носить.
- Купите себе очки в красивой оправе: мужчины все еще заигрывают с девушками в очках.
- Носите высокие каблуки большую часть времени, они сделают вас притягательнее. Но только если он не ниже вас ростом.
- Скажите ему, что он красавец.
- Как следует заботьтесь о своем здоровье. Мужчины не любят болеющих девушек.
- Не говорите ему о своей аллергии.
- Заработайте солнечный ожог.
- Сядьте на диету, если это нужно.
- Следите за своей речью.
- Когда вы в ресторане вместе с ним, то заказывайте себе стейк слабой прожарки.
- Не будьте слишком придирчивой.
- Не нойте! Ноющих девушек бросают.
Как подтолкнуть его к женитьбе
- Устройте себе двойное свидание с веселой, счастливой женатой парой: пусть он посмотрит, как это бывает.
- Скажите ему на первом свидании, что не думаете о замужестве.
- Не говорите ему о том, скольких детей вы хотите завести.
- Если он любит рыбачить, научитесь чистить и разделывать рыбу.
- Не говорите ему, сколько стоит ваша одежда.
- Научитесь шить и носите что-нибудь, изготовленное вашими руками.
- Будьте гибкой. Если он в последний момент откажется пойти танцевать и захочет кататься на лодке, соглашайтесь. Даже если на вас ваше лучшее вечернее платье.
- Разузнайте о тех девушках, на которых он так и не женился. Не повторяйте их ошибок.
- Научитесь играть в покер.
- Если он богат, то скажите ему, что вас привлекают его деньги. Ваша честность его заинтригует!
- Перестаньте быть маменькиной дочкой. Не давайте ему понять, что у него могут быть проблемы с тещей, даже если вы уверены, что они будут.
- Обратите его внимание на тот факт, что риск преждевременной смерти у холостых мужчин в 2 раза выше, чем у женатых.
И напоследок, сумасшедшие идеи для самых отчаянных
- Приобретите лицензию охотника.
- Если ваша мать полная, то скажите ему, что вы пошли в отца. Если отец тоже полный, то скажите, что вас удочерили.
- Отправляйтесь на модный пляж в разгар сезона и притворитесь, что вы тонете.
- Разместите свое фото и номер телефона на рекламном щите.
- Стойте на углу оживленной улицы с лассо в руках.
- Напишите свое имя и номер телефона крупными буквами на крыше дома с призывом: «Позвоните мне, пилоты!»
- Носите с собой фотоаппарат и просите симпатичных незнакомцев вас сфотографировать.
- Делайте и продавайте накладки из волос: лысых мужчин легко заполучить.
Какой из этих советов показался вам самым шокирующим? А может быть, среди них есть и те, что на самом деле работают? Ждем вашего мнения в комментариях.
Illustrator Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru