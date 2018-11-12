50 сумасшедших советов для девушек, которые ну очень хотят выйти замуж

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Недавно жительница США Ким Маркс-Кучински (Kim Marx-Kuczynski) приобрела архивный номер женского журнала McCall’s от 1958 года. Одна из статей этого издания поразила девушку настолько, что та отсканировала ее и выложила на своей странице в фейсбуке.

Как вы уже догадались, эта статья содержит советы для девушек, желающих поскорее выйти замуж. Причем написаны они были не одним редактором, а группой экспертов, в числе которых психолог, банкир, стюардесса, комиссар полиции, домохозяйка и холостяк. Тема замужества была весьма актуальна 60 лет назад, и почти такой же она является и в наши дни, по крайней мере для некоторых девушек.

Но насколько полезны советы 60-летней давности? Будем откровенны, многие из них звучат по нынешним меркам странно и даже возмутительно. Чего только стоит совет о прочтении некрологов, для того чтобы найти себе подходящего вдовца, или рекомендация обгореть на солнце ради привлечения внимания.