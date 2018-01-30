30 «ничего себе» фотографий, которые стоит хоть раз увидеть

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В нашей жизни не только природа может удивлять своими уникальными явлениями, но и обычные вещи. Особенно если смотреть на них под другим углом. Например, вы когда-нибудь задумывались, как выглядит живая изгородь в разрезе или что находится внутри Пизанской башни?

AdMe.ru собрал 30 фотографий, которые позволят взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. А в конце статьи мы покажем, какое творение человека шагнуло, нет, даже прыгнуло далеко вперед.

30. Замерзшее озеро с кристально чистой водой

29. Компактные корни

28. Кажется, я знаю, чего не хватает в моей коллекции фарфора

27. Живая изгородь в разрезе

26. Автомагистраль, ведущая прямо в небо

25. Дерево в дереве

24. Питон, который не кусается

23. Так на экране смартфона выглядит изображение. Фото увеличено примерно в 300 раз

22. Тройной банан

21. Улитка ест огурец

20. Вылил остатки мыла из нескольких бутылок в одну и случайно создал мини-вселенную

19. Природа, похоже, в курсе, что такое градиент

18. Всегда интересно было узнать, как выглядит шарик из баллончика с краской

17. Старинная лампочка с необычной нитью накаливания

16. Внутри Пизанской башни

15. Дорога в Шотландии выглядит как дорога на облаках

14. К моему отцу в клинику приехал клиент со своими пуделями

13. Сумасшедшее утреннее небо в Австралии

12. В океан будто вылили тонну шампуня

11. Моему знакомому в ресторане принесли еду на лопатке коровы

10. Шторм. Вид с капитанского мостика

9. Матрица в стекле

8. Самый высокий мужчина и самая низкая женщина в мире

7. Это вам не «Титаник»

6. Феномен «застенчивости крон» (когда кроны деревьев не соприкасаются)

5. Солнце превратило облако в ядерный гриб

4. Эта фотография из Торонто выглядит как кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

3. Кажется, лук признался мне в любви

2. Мост с подсветкой в тумане выглядит впечатляюще

1. Фейерверк в разрезе

Бонус: роботы научились паркуру

А что из этого вас удивило больше всего?