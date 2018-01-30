30 «ничего себе» фотографий, которые стоит хоть раз увидеть
В нашей жизни не только природа может удивлять своими уникальными явлениями, но и обычные вещи. Особенно если смотреть на них под другим углом. Например, вы когда-нибудь задумывались, как выглядит живая изгородь в разрезе или что находится внутри Пизанской башни?
AdMe.ru собрал 30 фотографий, которые позволят взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. А в конце статьи мы покажем, какое творение человека шагнуло, нет, даже прыгнуло далеко вперед.
30. Замерзшее озеро с кристально чистой водой
29. Компактные корни
28. Кажется, я знаю, чего не хватает в моей коллекции фарфора
27. Живая изгородь в разрезе
26. Автомагистраль, ведущая прямо в небо
25. Дерево в дереве
24. Питон, который не кусается
23. Так на экране смартфона выглядит изображение. Фото увеличено примерно в 300 раз
22. Тройной банан
21. Улитка ест огурец
20. Вылил остатки мыла из нескольких бутылок в одну и случайно создал мини-вселенную
19. Природа, похоже, в курсе, что такое градиент
18. Всегда интересно было узнать, как выглядит шарик из баллончика с краской
17. Старинная лампочка с необычной нитью накаливания
16. Внутри Пизанской башни
15. Дорога в Шотландии выглядит как дорога на облаках
14. К моему отцу в клинику приехал клиент со своими пуделями
13. Сумасшедшее утреннее небо в Австралии
12. В океан будто вылили тонну шампуня
11. Моему знакомому в ресторане принесли еду на лопатке коровы
10. Шторм. Вид с капитанского мостика
9. Матрица в стекле
8. Самый высокий мужчина и самая низкая женщина в мире
7. Это вам не «Титаник»
6. Феномен «застенчивости крон» (когда кроны деревьев не соприкасаются)
5. Солнце превратило облако в ядерный гриб
4. Эта фотография из Торонто выглядит как кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
3. Кажется, лук признался мне в любви
2. Мост с подсветкой в тумане выглядит впечатляюще
1. Фейерверк в разрезе
Бонус: роботы научились паркуру
А что из этого вас удивило больше всего?
Фото на превью unknown author/imgur